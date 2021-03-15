Медведчук и Сурков обсуждали Грицака, коррупционные схемы в Дебальцево и создание "Совета городов". АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Опубликован еще один фрагмент аудиозаписи беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.
Новый фрагмент записи беседы опубликовало издание "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.
На нем собеседники, голоса которых напоминают голоса Медведчука и Суркова, обсуждают связи с так называемым "министром обороны" террористов организации "ДНР" Кононовым, коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого Совета городов.
Приводим расшифровку аудиозаписи.
Разговор 1
Сурков: Алло.
Медведчук: Да-да.
С: Вить, ну будет "Царь" там.
М: А?
С: Кононов, "Царь" будет (так называемый "министр обороны "ДНР". – Ред.)
М: Кононов, да?
С: Да, позывной у него "Царь". Передадут все координаты Тарасу (ориентировочно – Козаку. – Ред.)
М: Тарасу дадут сейчас, да?
С: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.
М: А Кононов – он "министр обороны"?
С: Да. Он сам будет этим заниматься.
М: Есть, давай. Пока, спасибо.
Разговор 2
Медведчук: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.
С: Алло, Вить. А тема там какая?
М: А тема Дебальцево и поставок туда наличных.
С: А, это он по этой же теме, я понял.
М: Этот человек – он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.
С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.
М: Ну короче, скажи... Тот не может же ему по телефону объяснять... Просто скажи – нормальный человек тоже...
С: Уважаемый человек, да?
М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди.
Разговор 3
Медведчук: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы есть тот закон... Это ж я давал для нашего президента, который как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". "А ты предложи". Ну я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется... Его же нет, он в отъезде, его нету? Он же уехал, а только будет завтра.
Сурков: Угу.
М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.
С: Да!
М: Да-да, у меня он есть.
С: Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше...
М: Есть, конечно.
С: Но...
М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо... Может еще что-то добавить надо? Это ж торговля началась? Послушай, до этого я ж не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.
С: Да, делает. Но ниже отступать, Вить, ну невозможно.
М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.
С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа...
М: Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.
С: Да, это правда.
М: Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?
С: Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?
М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.
С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.
М: Да правильно. 100%, я думаю там...
С: И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора.
М: Ну, пока его никто не отменяет, послушай. Он мне сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря прошло". Я говорю: "Зачем сейчас?" Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".
С: Ну ты передай такое пожелание.
М: Конечно, передам.
С: Не от себя, скажи, что "москали опять там".
М: Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.
С: Да-да.
Пожалуйста, подождите...
Меня более интересует причина того, что цена на дизтопливо растет со скоростью дикой. Как и на бензин, как и на автогаз. Не так? Неинтересно? Ну, хер с вами, обсуждайте сраного Грицака, кретины.
Инфо шум для отвода от Вагнер-зашквара велико-Бубочки.
Как и утренний мега-..пук Гордона вместо анонсированного 'бадабума'.
- он не понял,
- буба-дурак,
- его обманули
В гостях у "Беса". Как Зеленский в захваченной Безлером ...
19 лют. 2021 р. - Издание "Горловская правда" сообщало, что концерт прошел в зале завода "Стирол".
Приключения Зеленского в Горловке. что делал там ...
https://youtu.be/vSWkJKTeYY4
А хихикает он, как тролль 95-го левела.
У першому великому інтерв'ю, яке з'явилося після запровадження персональних санкцій, Віктор Медведчук стверджує, що якщо дострокові президентські вибори відбудуться в найближчі пів року або рік, на них переможе Петро Порошенко.
Це дуже сміливий прогноз навіть для такого політичного провидця, як Медведчук, який у 2004 році стверджував, що Віктор Ющенко ніколи не стане президентом України. На користь цього прогнозу не свідчить жодне з соціологічних опитувань - так, ми спостерігаємо постійне і цілком природне зниження рейтингів Володимира Зеленського і таке ж постійне і теж цілком природне підвищення рейтингів Петра Порошенка. І ця зміна в симпатіях пов'язана навіть не з особистостями, а з не менш природним дрейфом від захоплення популізмом до повернення до державності - так завжди буває після гучної гулянки, коли жодного цілого стільця не залишається не лише в ресторані, але навіть й у твоєму власному будинку. Але пів року? Рік? Навіщо про це говорить Віктор Медведчук?
Його посил, втім, легко пояснити, якщо зрозуміти, що він адресує його не масовій аудиторії, а одному-єдиному читачеві, Володимиру Зеленському. Він не просто лякає Зеленського. Він намагається довести йому, що боротьба з проросійськими силами неминуче призведе до посилення патріотичних, а посилення патріотичних - до перемоги на виборах того, хто залишається головним подразником для Зеленського.
Зеленський сам забезпечив нескінченне експлуатування теми Порошенка будь-ким, хто хоче прийти до бажаного результату. Не потрібно бути великим психоаналітиком, щоб помітити, що президент повертається до фігури свого попередника майже в кожному своєму публічному виступі, а боротьба з Порошенком - така ж нагальна для нього потреба, як в недавньому минулому виконання гумористичних скетчів. І важко зрозуміти, що в цій зацікавленості постаттю Порошенка переважає - особиста образа чи внутрішнє усвідомлення того, що сам ти займаєш чуже місце. Але це, звичайно, не по-президентськи. Байден не коментує виступів Трампа і не дорікає попереднику за те, що той поводиться так, ніби він ще президент - хоча Трамп саме так і поводиться. І така реакція природна для чинного глави держави.
Але не для Зеленського. І його страхом і пристрастю намагається скористатися кожен, кому не лінь. Медведчук лякає Зеленського посиленням Порошенка і пророкує, що той вже дуже скоро може повернутися в президентський кабінет. А царедворці, зацікавлені в ослабленні Медведчука, навпаки, доводять Зеленському, що санкції проти лідера проросійських сил послаблять не тільки Медведчука, але і Порошенка - ще й надто якщо нагадувати, що Порошенко не наважився зробити те, що зробив Зеленський, чим сприяв посиленню позицій Медведчука і заодно влаштовувати вкидання розмов Медведчука з Сурковим, які мають підтверджувати справедливість цих оцінок.І кому Зеленському вірити - Медведчуку чи його ворогам, тим більше якщо рейтинг Порошенка і "Європейської солідарності" продовжуватиме рости, а рейтинг Зеленського і "Слуг народу" - падати? Кого оголошувати винуватим? І що робити? Скасовувати санкції проти Медведчука? Але тоді доведеться визнати, що Порошенко, який залучав Медведчука до переговорного процесу, мав рацію - і це може допомогти не ослабленню, а посиленню Порошенка … На місці Зеленського я б зовсім заплутався. Хоча, цілком можливо, те, що ми спостерігаємо останнім часом, і свідчить про те, що він вже заплутався - ось тому і крутиться, як дзиґа. Віталій Портников
Ну как-то так.
Или нужно было их оставить там умирать, как зеосел оставил умирать Журавля???
НєлохЗЕлох Оманський, спільно з Кремль-Зомбо-TV
Но шимпанзе загляделся в глаза х-йла и пошел на обмен за несколько дней до вступления санкций в силу! про-рал все!Слил такую красивую операцию( и не одну!), вечно пиарящаяся тупорылая бездарь.
Зеленое чмо НЕ президент, он государственный преступник ст.111, вор и мародер!
Ці руки нічого не крали
Ці очи не бачили як ті руки крали
Зачем это массам? Массам нужен результат, а не процесс.
Все было под контролем , пленных освободили, мертвечука выкинули, обедневшим в 5 раз)))
Молодец, Порох!
А я считаю, что предатель ты и тебе подобные!
Ні сукров ні кум ***** не є ідіотами. Це або фейк, або записано десь недавно щоб згладити інформатаки на зелень перед ділом по Вагнерівцям.
І так Зелень і ОПЗЖопи це одні й ті ж вороги держави тільки в різними ролями