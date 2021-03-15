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Медведчук (1754) Сурков (289) Грицак Василий (422)

Медведчук и Сурков обсуждали Грицака, коррупционные схемы в Дебальцево и создание "Совета городов". АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук и Сурков обсуждали Грицака, коррупционные схемы в Дебальцево и создание

Опубликован еще один фрагмент аудиозаписи беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Новый фрагмент записи беседы опубликовало издание "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.

На нем собеседники, голоса которых напоминают голоса Медведчука и Суркова, обсуждают связи с так называемым "министром обороны" террористов организации "ДНР" Кононовым, коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого Совета городов.

Приводим расшифровку аудиозаписи.

Разговор 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет (так называемый "министр обороны "ДНР". – Ред.)

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь". Передадут все координаты Тарасу (ориентировочно – Козаку. – Ред.)

М: Тарасу дадут сейчас, да?

С: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.

М: А Кононов – он "министр обороны"?

С: Да. Он сам будет этим заниматься.

М: Есть, давай. Пока, спасибо.

Разговор 2

Медведчук: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

С: Алло, Вить. А тема там какая?

М: А тема Дебальцево и поставок туда наличных.

С: А, это он по этой же теме, я понял.

М: Этот человек – он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.

С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.

М: Ну короче, скажи... Тот не может же ему по телефону объяснять... Просто скажи – нормальный человек тоже...

С: Уважаемый человек, да?

М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди.

Разговор 3

Медведчук: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы есть тот закон... Это ж я давал для нашего президента, который как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". "А ты предложи". Ну я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется... Его же нет, он в отъезде, его нету? Он же уехал, а только будет завтра.

Сурков: Угу.

М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.

С: Да!

М: Да-да, у меня он есть.

С: Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше...

М: Есть, конечно.

С: Но...

М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо... Может еще что-то добавить надо? Это ж торговля началась? Послушай, до этого я ж не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.

С: Да, делает. Но ниже отступать, Вить, ну невозможно.

М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.

С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа...

М: Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.

С: Да, это правда.

М: Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?

С: Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?

М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

М: Да правильно. 100%, я думаю там...

С: И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора.

М: Ну, пока его никто не отменяет, послушай. Он мне сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря прошло". Я говорю: "Зачем сейчас?" Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".

С: Ну ты передай такое пожелание.

М: Конечно, передам.

С: Не от себя, скажи, что "москали опять там".

М: Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.

С: Да-да.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+60
Чуть позже. Когда будет уж совсем подгорать у Зели с "вагнергейтом". Накануне выхода фильма.
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15.03.2021 20:37
+55
Пороха уже приплели,или еще нет?
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15.03.2021 20:35
+32
Медведчук колаборант с колаборантов.
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15.03.2021 20:38
Комментировать
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Страница 2 из 2
Они обсуждают Грицака. Посетителям нравится. Посетители тоже обсуждают Грицака. А мне- насрать на Грицака. Мне насрать на тех, кто его обсуждает.

Меня более интересует причина того, что цена на дизтопливо растет со скоростью дикой. Как и на бензин, как и на автогаз. Не так? Неинтересно? Ну, хер с вами, обсуждайте сраного Грицака, кретины.
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15.03.2021 20:47 Ответить
Андрію,відки ,з чого така агресія ???)))
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15.03.2021 20:51 Ответить
Та... надоело всё. Сегодня кретинская власть Мариуполя начала ремонт трубопроводов, у моего двора. Вроде бы хорошо, да? Но!!! Они вырыли канаву, преградив десяткам автомобилей тех, кто имеет стоянку во дворах. Выехать можно было бы, если бы не кретины- жители домов, которые рядом, которые просто набросали на въезде во дворы бетонных плит, врыли в асфальт реально противотанковые надолбы. При этом заявлено, что вся эта срань- до марта 2022 года, млять!!! Это было последней каплей, после ленты новостей УКРНЕТа... Я- устал жить среди кретинов, идиотов, уродов...
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15.03.2021 20:57 Ответить
Що, таки емігруєш до РФ?
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15.03.2021 21:01 Ответить
Какая, в звизду, РФ???
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15.03.2021 21:02 Ответить
"Братских народов союз вековой"!!!)))
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15.03.2021 21:06 Ответить
Та просто згадав як ти психував коли українці смерті перднувшого з сигаретою Захарченка раділи. Навіть з форуму збирався йти.
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15.03.2021 21:06 Ответить
Шо-то я такого не упомню. Мне всегда было насрать на то, что замочили этого урода. Щас, например, шо, меньший, по масштабам там? Тот, хотя бы, был более фотогеничен. Радоваться смерти нынешнего я бы смог с большим удовольствием, если на то пошло. Я не о том. Я- о ленте новостей, которая вышибает!!! Коронавирус... коронавирус... коронавирус... срань от слуг народа... срань от них же... Могу продолжить. Зачем? Я редко посещаю супермаркеты, для этого- жена имеется. Но, вчера посетил. И- оффуел, от цен. А о ценах на заправках я уже писал. Это- реальная проблема, не сраный медведчук энд Ко.
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15.03.2021 21:13 Ответить
Це все одно, що палати одного дурдома поміняти,гадаючи що буде краще !!!)))
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15.03.2021 21:03 Ответить
До чого тут держава? Люди, котрі це планували не на своєму місці.
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15.03.2021 21:13 Ответить
На х*ра мені от це слухати ... Є за що, саджайте Медведчука. Ні, на чорта мені от ці підслухані розмови
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15.03.2021 20:48 Ответить
Тебе хтось за вуха тягне "от це слухати"?
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15.03.2021 21:12 Ответить
Два покидька щось там несуть про Героя України Грицака Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 7252
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15.03.2021 20:50 Ответить
Не здивуюся якщо плівка була записане не далі ніж на минулому тижні.
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15.03.2021 20:54 Ответить
але будуть розказувати, що оригінали записів не збереглися.
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15.03.2021 20:57 Ответить
Срочно изловить и не НАРЫ . Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 7739
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15.03.2021 20:52 Ответить
Серпентарій....
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15.03.2021 20:54 Ответить
мертвечук на ТСК оксаною поклянеться, що там саме його голос, і без компіляції?
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15.03.2021 20:56 Ответить
Ну и где арест ушлепка Медведчука? Это же статья терроризм и плюс гос.измена.
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15.03.2021 20:57 Ответить
Что доказывает сей высер в понимании зебилов?
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15.03.2021 21:31 Ответить
Який противний голос і особливо сміх в Ведметчука
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15.03.2021 20:58 Ответить
А оце вже колабораціонізм. А зелені болт клали на закон про колабораціонізм.
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15.03.2021 20:59 Ответить
Тобі без толку щось нагадувати чи пояснювати раз за 7 років нічого не зрозумів.
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15.03.2021 21:52 Ответить
Они одно не раздельное вражеское тело, в чём и намёк на картинке
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15.03.2021 21:03 Ответить
Я так розумію, після таких доказів спецназ СБУ прямо зараз проводить операцію по захопленню мєртвєтчука? А ні, це мені просто приснилося....
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15.03.2021 21:05 Ответить
Ну тогда и Грицака нужно брать.
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15.03.2021 21:23 Ответить
Возьми у мене. 17 см.
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15.03.2021 21:25 Ответить
Дык! Выдави свой прыщь.
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16.03.2021 08:15 Ответить
Можна я буду тебе називать Анжелла?
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15.03.2021 21:29 Ответить
Такэ.
Инфо шум для отвода от Вагнер-зашквара велико-Бубочки.

Как и утренний мега-..пук Гордона вместо анонсированного 'бадабума'.

Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 6144
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15.03.2021 21:09 Ответить
Гордоша отмазывает своего бубочку 'по дурке':
- он не понял,
- буба-дурак,
- его обманули
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15.03.2021 21:13 Ответить
"козир" - кликуха агета фсб?
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15.03.2021 21:30 Ответить
Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 808
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16.03.2021 11:55 Ответить
А можна Ляшка туди..Будь ласка..І щоб постійно кричав Скотиняки!!!
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15.03.2021 21:14 Ответить
А в чому сенсація. Тоді і багатьох полонених терористи обмінювали за налічку. Про це тоді ЗМІ багато писали. А для того хто гастролював по окупованому Донецьку і Горлівці вірю це новина.
В гостях у "Беса". Как Зеленский в захваченной Безлером ...
19 лют. 2021 р. - Издание "Горловская правда" сообщало, что концерт прошел в зале завода "Стирол".
Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 796


Приключения Зеленского в Горловке. что делал там ...

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15.03.2021 21:15 Ответить
один вопрос для билетера 95 квартала с липовым званием, что нужно сделать полицаевскому Выродку и кгбэшному стукачу ( соколовскому) меРивечуку что-бы его закрыли с полной конфискацией???
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15.03.2021 21:27 Ответить
Справді підтримати Порошенка. 😊
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15.03.2021 21:48 Ответить
твой барыга на пару с медведчуком сдавали и Иловайск и Дебальцево
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16.03.2021 06:42 Ответить
Та да, як ти тару здаєш. 😊А твій пуцин від них приймав. Про цю історію вже неодноразово розповіли і кацап-тв, і Г+Г, і інші пропагандони.
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16.03.2021 07:57 Ответить
Куда смотрит СБУ???!!!
https://youtu.be/vSWkJKTeYY4
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15.03.2021 21:29 Ответить
Полуается Грицак финансировал террористов? Круто.
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15.03.2021 21:33 Ответить
Откуда такой идиотский вывод? Из обрывков предложений о "кеше"? Ничего там непонятно.
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15.03.2021 21:41 Ответить
Ничего интересного не услышал. Где компромат, за который посадят кума *****?
А хихикает он, как тролль 95-го левела.
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15.03.2021 21:39 Ответить
Медведчук наганяє страху на Зеленського
У першому великому інтерв'ю, яке з'явилося після запровадження персональних санкцій, Віктор Медведчук стверджує, що якщо дострокові президентські вибори відбудуться в найближчі пів року або рік, на них переможе Петро Порошенко.
Це дуже сміливий прогноз навіть для такого політичного провидця, як Медведчук, який у 2004 році стверджував, що Віктор Ющенко ніколи не стане президентом України. На користь цього прогнозу не свідчить жодне з соціологічних опитувань - так, ми спостерігаємо постійне і цілком природне зниження рейтингів Володимира Зеленського і таке ж постійне і теж цілком природне підвищення рейтингів Петра Порошенка. І ця зміна в симпатіях пов'язана навіть не з особистостями, а з не менш природним дрейфом від захоплення популізмом до повернення до державності - так завжди буває після гучної гулянки, коли жодного цілого стільця не залишається не лише в ресторані, але навіть й у твоєму власному будинку. Але пів року? Рік? Навіщо про це говорить Віктор Медведчук?
Його посил, втім, легко пояснити, якщо зрозуміти, що він адресує його не масовій аудиторії, а одному-єдиному читачеві, Володимиру Зеленському. Він не просто лякає Зеленського. Він намагається довести йому, що боротьба з проросійськими силами неминуче призведе до посилення патріотичних, а посилення патріотичних - до перемоги на виборах того, хто залишається головним подразником для Зеленського.
Зеленський сам забезпечив нескінченне експлуатування теми Порошенка будь-ким, хто хоче прийти до бажаного результату. Не потрібно бути великим психоаналітиком, щоб помітити, що президент повертається до фігури свого попередника майже в кожному своєму публічному виступі, а боротьба з Порошенком - така ж нагальна для нього потреба, як в недавньому минулому виконання гумористичних скетчів. І важко зрозуміти, що в цій зацікавленості постаттю Порошенка переважає - особиста образа чи внутрішнє усвідомлення того, що сам ти займаєш чуже місце. Але це, звичайно, не по-президентськи. Байден не коментує виступів Трампа і не дорікає попереднику за те, що той поводиться так, ніби він ще президент - хоча Трамп саме так і поводиться. І така реакція природна для чинного глави держави.
Але не для Зеленського. І його страхом і пристрастю намагається скористатися кожен, кому не лінь. Медведчук лякає Зеленського посиленням Порошенка і пророкує, що той вже дуже скоро може повернутися в президентський кабінет. А царедворці, зацікавлені в ослабленні Медведчука, навпаки, доводять Зеленському, що санкції проти лідера проросійських сил послаблять не тільки Медведчука, але і Порошенка - ще й надто якщо нагадувати, що Порошенко не наважився зробити те, що зробив Зеленський, чим сприяв посиленню позицій Медведчука і заодно влаштовувати вкидання розмов Медведчука з Сурковим, які мають підтверджувати справедливість цих оцінок.І кому Зеленському вірити - Медведчуку чи його ворогам, тим більше якщо рейтинг Порошенка і "Європейської солідарності" продовжуватиме рости, а рейтинг Зеленського і "Слуг народу" - падати? Кого оголошувати винуватим? І що робити? Скасовувати санкції проти Медведчука? Але тоді доведеться визнати, що Порошенко, який залучав Медведчука до переговорного процесу, мав рацію - і це може допомогти не ослабленню, а посиленню Порошенка … На місці Зеленського я б зовсім заплутався. Хоча, цілком можливо, те, що ми спостерігаємо останнім часом, і свідчить про те, що він вже заплутався - ось тому і крутиться, як дзиґа. Віталій Портников
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15.03.2021 21:48 Ответить
Порошенко не знал, что Грицак и все СБУ на контакте с Медведчуком. И что последний летает Фальконом в Роиссю.
Ну как-то так.
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15.03.2021 22:06 Ответить
Почему не знал? Он дал задание : освободить пленных! всякими способами освободили более 3 тысяч! человек---тебе напомнить сколько Израиль отдал за ОДНОГО пленного?
Или нужно было их оставить там умирать, как зеосел оставил умирать Журавля???
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15.03.2021 22:12 Ответить
...а катера что же не освободил...послать послал, а освободить не смог))))
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16.03.2021 09:36 Ответить
"Патамушта он наживаєцца на вайнє!" © найвеличніший Нєлох ЗЕлох Оманський, спільно з Кремль-Зомбо-TV
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16.03.2021 10:23 Ответить
Кто тебе это сказал?благодаря команде Пороха, кацапов ждали санкции по морскому праву---это был о-о-очень большой удар по ним и у них другого выбора не было , кроме как вернуть...или прекратить судоходство)))
Но шимпанзе загляделся в глаза х-йла и пошел на обмен за несколько дней до вступления санкций в силу! про-рал все!Слил такую красивую операцию( и не одну!), вечно пиарящаяся тупорылая бездарь.
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16.03.2021 21:30 Ответить
ты президента называешь шимпанзе...видно ты из за Урала тут под прокси стучишь...петруся выгораживаешь.... ворюгу и мородёра.
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17.03.2021 09:47 Ответить
С урала, скорее ты, бот-нулевка!
Зеленое чмо НЕ президент, он государственный преступник ст.111, вор и мародер!
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17.03.2021 21:48 Ответить
Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 1453
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18.03.2021 09:49 Ответить
Ці руки нічого не крали
Ці очи не бачили як ті руки крали
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15.03.2021 22:14 Ответить
голодной курцi просо сниться))) мечтаете украсть? не приписывайте это другим.
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15.03.2021 23:03 Ответить
Дебилы сейчас начнут рассказывать, что Грицак агент *****?
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16.03.2021 07:10 Ответить
и что?и так было ясно.что мердвечук ********** дружок и кацапская мразь
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15.03.2021 22:14 Ответить
За таке розстрільна стаття.
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15.03.2021 22:25 Ответить
да... хорошо что не пошел защищать такую украину. тут они спокойно жируют и мнут сиськи своим женам. нет. такой футбол нам не нужен. я за чемодан и делайте что хотите. земля большая.
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15.03.2021 22:36 Ответить
а на порохоботах шапка горить ..
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15.03.2021 23:53 Ответить
Про Грицака что-то как-то невнятно и неубедительно. Похоже на дешёвую манипуляцию, уж очень за уши притянутую. Если это зашквар с точки зрения Баканова, то совсем плохо с мозгами у них на пару с Зелей
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16.03.2021 00:00 Ответить
самое смешное, что писали этих двух ублюдков при Порохе))) все было под контролем, их использовали и выбросили...
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16.03.2021 00:35 Ответить
Писали патриоты Украины. Но при Порошенко и Грицаке смысла опубликовывать такие записи небыло - тут же в камере оказались бы, а информацию в массы не допустили бы.
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16.03.2021 18:00 Ответить
Писало СБУ и ложило на стол Порошенко!
Зачем это массам? Массам нужен результат, а не процесс.
Все было под контролем , пленных освободили, мертвечука выкинули, обедневшим в 5 раз)))
Молодец, Порох!
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16.03.2021 23:26 Ответить
Я уверен, что офицеры СБУ, сделавшие эти записи, на стол Порошенко их не клали, потому что знали о том, что Порошенко, Медведчук, Грицак, Муженко и Назаров предатели.
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17.03.2021 18:13 Ответить
Это мнение, мягко говоря, не очень умного человека, зебила )))
А я считаю, что предатель ты и тебе подобные!
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17.03.2021 21:43 Ответить
А я не зебил, я из другой партии, из проукраинской.
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18.03.2021 14:39 Ответить
Это вряд ли)))
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18.03.2021 19:26 Ответить
Ушлепки вероятно пользовались спутниковой связью и не подозревали что китайские умельцы декодеры клепают на коленках... Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 1894
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16.03.2021 02:06 Ответить
Все уже продано ! Государства как не было ,так и не будет ! И вишенка как всегда ,Грицак-Герой.
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16.03.2021 09:46 Ответить
оччень интересно!но них я не понятно
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16.03.2021 09:59 Ответить
ясно ясно Медведчук майже кожного тижня літав напряму в Москву до бункерної криси, а тут бац і керосин закінчився, от і прийшлось по телефону говорити. Хтось вірить у цей бред ?.
Ні сукров ні кум ***** не є ідіотами. Це або фейк, або записано десь недавно щоб згладити інформатаки на зелень перед ділом по Вагнерівцям.
І так Зелень і ОПЗЖопи це одні й ті ж вороги держави тільки в різними ролями
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16.03.2021 10:12 Ответить
Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст" - Цензор.НЕТ 7321
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17.03.2021 09:49 Ответить
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