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Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально.

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда.Життя", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина на нынешнем этапе вакцинации не отстает от других стран, хотя возможности позволяли вакцинировать в первый же день десятки тысяч человек. "Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает. Вопрос не в том, могли ли мы за раз проколоть и 20, и 30 тысяч доз в первый день. Могли", - отметил Ляшко.

По его словам, в то же время Минздрав отвечает за то, чтобы кампания развернулась и не сорвалась в первые дни, "потому что они наиболее критические".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Записаться на вакцинацию у семейного врача можно будет на втором этапе, - Ляшко

Ляшко отметил, что о запуске кампании по вакцинации населения каскадным методом объявляли раньше. "Мы говорили, что запускаем вакцинацию каскадным методом. Об этом говорили еще в январе и феврале. Несмотря на то, какое количество доз приедет, будем запускать именно таким каскадным методом, посмотрим на программные ошибки и постепенно будем расширяться. Сейчас мы готовы делать и до 20 тысяч прививок в сутки ", - заявил Ляшко.

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что медленные темпы вакцинации были запланированы изначально, главный санврач ответил утвердительно. "Да, конечно. Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики, - пояснил Ляшко. - Даже если в апреле или в конце марта привезут 10 миллионов вакцин, то в апреле 10 миллионов я не провакцинирую из-за одной ключевой вещи: нам не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики ".

Также замминистра отметил, что имеющиеся в системе здравоохранения Украины мощности позволят выйти на уровень в пять миллионов прививок в месяц.

"Есть 600 мобильных бригад, которые могут сделать 100 прививок в сутки. 4250 пунктов прививок, которые в среднем будут делать 30 прививок в сутки. Это нам даст возможность делать пять миллионов прививок в месяц при полной загруженности бригад, наличии вакцин и правильно сформированных очередях. Если будет больше доз вакцины, у нас еще есть 11 тысяч кабинетов прививок для рутинной вакцинации", - подчеркнул Ляшко.

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После начала рутинной вакцинации будет возможность еще больше наращивать количество прививок, отметил главный санитарный врач Украины. "Мы готовы остановить своим решением проведение рутинной вакцинации на месяц-два, а мы можем это сделать, то в таком случае сможем делать и семь, и восемь, и десять миллионов прививок в месяц. Это мощности, которые есть сегодня в системе здравоохранения", - подытожил он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Такой бред не каждый день услышишь...
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15.03.2021 20:49
+10
Ай-яй-яй... а каскадные похороны ковиднеизлеченных тоже были заранее запланированы?
Путается товарищ в показаниях...
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15.03.2021 20:46
+6
Все проще: это типичный политикан которому хоть в морду плюй.
Когда надо, то черное у него белое и наоборот.
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15.03.2021 20:56
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15.03.2021 20:45 Ответить
помнится, в феврале степанов и ляшко орали что "в первый месяц сделаем 5 млн вакцинаций".. и это при том что в сша сделали только 3 млн))
вот оно как.. "невысокие темпы запланированы изначально было"... аж 5 млн за месяц))
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15.03.2021 21:02 Ответить
)) виртуальный мир. как его лохторату опишеш, такое представление о нём тот и будет иметь.
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15.03.2021 21:19 Ответить
СловоБлудийо...
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15.03.2021 20:46 Ответить
Та ні. То щиросердне добровільне щізнанн, у посадовому злочині.
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15.03.2021 20:52 Ответить
Ай-яй-яй... а каскадные похороны ковиднеизлеченных тоже были заранее запланированы?
Путается товарищ в показаниях...
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15.03.2021 20:46 Ответить
а потім буде : вакцинація взагалі не була запланована
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15.03.2021 22:14 Ответить
Да ,такой был план Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7981такой себе притормаживающий планец .ты шоооо Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7981
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15.03.2021 20:46 Ответить
Пробздів щось на зразок-"ми знали що обсеремося,ну і обісралися😁",а так то все ОК Імбіцили 😠
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15.03.2021 20:47 Ответить
очередной пук в бочку больше нечего сказать
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15.03.2021 20:47 Ответить
от ушлёпок ...ты где ? выезжаю ... Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4654
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7795
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15.03.2021 20:48 Ответить
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca -
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15.03.2021 20:48 Ответить
Такой бред не каждый день услышишь...
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15.03.2021 20:49 Ответить
может все же двойной удар по черепухе, справоцированный ковидом и типа/вакцинированием дает о себе знать ???
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15.03.2021 20:54 Ответить
Все проще: это типичный политикан которому хоть в морду плюй.
Когда надо, то черное у него белое и наоборот.
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15.03.2021 20:56 Ответить
) ТРОЙНОЙ удар - за эти пост 13 дней, когда Ляшко впустил в себя вакцину , страны строем от материнской отказываются , уж не говоря о матерной индийской.
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15.03.2021 21:03 Ответить
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко

А если бы народ массово пошёл вакцинироваться, то тот же клоун Ляшко заявил бы, что высокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально
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15.03.2021 20:51 Ответить
Ну чисто тобі "палата №6" .
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15.03.2021 20:51 Ответить
в палате № 6 умный доктор пристрастился к разговорам с умным пациентом.

в данном случае я шо-то никого умного не наблюдаю
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15.03.2021 22:24 Ответить
Советский анекдот, перед сдачей объекта прораб инструктирует рабочих: " Что бы ни случилось, делайте вид что так и запланировано". Приехала комиссия, ходят по объекту, вдруг одна стена с грохотом обрушивается, рабочий смотрит на часы и говорит :" 10-00, точно по расписанию!"
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15.03.2021 20:52 Ответить
запланироааны чтобы лохи насладились игрой членом-на-рояли ...
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15.03.2021 20:52 Ответить
Как по мне то этого деб#ла Ляшко следовало бы проверить у психолога перед назначением.
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15.03.2021 20:53 Ответить
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3721 Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9523
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15.03.2021 20:55 Ответить
коронавирус жеж может давать осложнение на.. (или там не на шо?)))
шо-то и раньше был как бы не Цицерон...а тут ваше...как сценарист для 95-кв )))
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15.03.2021 20:56 Ответить
парашные учёные выяснили, шо переболевшие коронавирусом могут начать ускоренно стареть ))
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15.03.2021 21:27 Ответить
да нехотят граждане вакцинироваться ! брешет Шапито
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15.03.2021 20:57 Ответить
Іншими словами: "Ми провалили вакцинацію, вмирають люди і падає економіка, але ми - молодці."
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15.03.2021 20:57 Ответить
Так оказывается это мы сами не хотели? Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2918
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15.03.2021 20:59 Ответить
Та все це відволікання уваги від дерибану!
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15.03.2021 21:01 Ответить
ппц балабол зеленый
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15.03.2021 21:01 Ответить
Т.е. запланировали с самого начала что люди не поведутся на индийскую х-ню Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8318
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15.03.2021 21:01 Ответить
брешуть каскадним методом))))
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15.03.2021 21:02 Ответить
-"Ваш дизайн-говно!"-"Так это дизайн говна"-"Ааааа,но тогда норм!"
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15.03.2021 21:02 Ответить
Окончательно зарапортовался (забрехался) Ляшко. Что ни новость, то всё у этой власти в будущем времени. Жаль, что журналист не спросил у него, как долго будет длится этот начальный этап. Журналист также не спросил о том, почему не до сих пор завезено очень малое просто смешное количество вакцины.
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15.03.2021 21:13 Ответить
не до сих пор ...до сих пор...
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15.03.2021 21:16 Ответить
Я надеюсь что в случае пожара в жилище Ляшко пожарные также будут подходит к методике тушения каскадно. Потушили прихожую, перекурили, обсудили. Потом кухню, перекурили, обсудили... Ну и так дальше... Вот что этот санвредитель будет орать, бегая под окнами?
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15.03.2021 21:18 Ответить
Многоходовочка, значит, ага)))) ляшко, наверное, и британский штамм предвидел)))
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15.03.2021 21:29 Ответить
Ну а че? Все врут. Никто никого не увольняет. Почему бы и этому не сбрехать. Подумаешь.
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15.03.2021 21:30 Ответить
вот же лживое " зе" отребье.---https://pharma.net.ua/news/ukraine/24930-ukraina-poluchit-117-tys-doz-vakciny-ot-pfizer-v-chisle-pervyh-po-programme-covax
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15.03.2021 21:31 Ответить
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко

============
МЕЖДУ СТРОК:
Мы не лохи!,- Ляшко
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15.03.2021 21:34 Ответить
вот это звиздеж...
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15.03.2021 21:38 Ответить
Це в нього від "вакцини" такі "мислі" появилися, чи від коронобєсія?????
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15.03.2021 21:39 Ответить
Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані спочатку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9661
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15.03.2021 21:39 Ответить
Вони над нами просто знущаються.
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15.03.2021 21:42 Ответить
Хто бачив щоденну статистику вакцинації? Хто порівнював темпи з іншими країнами?
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15.03.2021 21:46 Ответить
Ляшко, бери на вооружение
https://www.youtube.com/watch?v=N5ushBxDchs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B5
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15.03.2021 21:47 Ответить
У слуг 23% лехторату, уявляєте, майже кожен четвертий вірить в цю відверту брехню.
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15.03.2021 21:51 Ответить
Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані спочатку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3097.
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15.03.2021 21:52 Ответить
Так ось ти який - зелений турборежим !? . Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані спочатку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4151 .
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15.03.2021 22:00 Ответить
На іншиж ресурсах вже шкандаль-Ляжко віруса підчепив...
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15.03.2021 22:06 Ответить
та звільніть вже накінець того дауна ..а можна з лохом разом
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15.03.2021 22:21 Ответить
Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, - это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - рассказал Рубан.

В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.

"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",

А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
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16.03.2021 00:06 Ответить
"Процесс вакцинации в Украине происходит в три раза медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Среди основных причин - недостаточное количество мобильных бригад и отсутствием мотивации у работающих там медиков.
Об этом заявил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3252273"
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16.03.2021 00:26 Ответить
физическое уничтожение было запланировано заранее
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16.03.2021 03:13 Ответить
Всегда под хреновую ситуацию подгоняют задним числом свои как бы решения.

Мы делаем 1 000 000 прививок в день - мы так запланировали.
Мы делаем 100 прививок в день - мы так запланировали.
Мы вместо вакцины колим людям огуречный рассол - мы так запланировали.

Так и хочется сказать про руководство: Гарвард ***, всем раздать семки и спортивные штаны.
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16.03.2021 05:20 Ответить
Каскадный ты наш недоумок
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16.03.2021 05:42 Ответить
Похоронные команды бабло косят, а тут вакцина. А они же гробы закупили...
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16.03.2021 07:15 Ответить
если ничерта не выходит - скажи всем, что так и было задумано. Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані від початку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7032
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16.03.2021 08:42 Ответить
 
 