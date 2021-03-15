Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально.
Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда.Життя", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина на нынешнем этапе вакцинации не отстает от других стран, хотя возможности позволяли вакцинировать в первый же день десятки тысяч человек. "Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает. Вопрос не в том, могли ли мы за раз проколоть и 20, и 30 тысяч доз в первый день. Могли", - отметил Ляшко.
По его словам, в то же время Минздрав отвечает за то, чтобы кампания развернулась и не сорвалась в первые дни, "потому что они наиболее критические".
Ляшко отметил, что о запуске кампании по вакцинации населения каскадным методом объявляли раньше. "Мы говорили, что запускаем вакцинацию каскадным методом. Об этом говорили еще в январе и феврале. Несмотря на то, какое количество доз приедет, будем запускать именно таким каскадным методом, посмотрим на программные ошибки и постепенно будем расширяться. Сейчас мы готовы делать и до 20 тысяч прививок в сутки ", - заявил Ляшко.
На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что медленные темпы вакцинации были запланированы изначально, главный санврач ответил утвердительно. "Да, конечно. Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики, - пояснил Ляшко. - Даже если в апреле или в конце марта привезут 10 миллионов вакцин, то в апреле 10 миллионов я не провакцинирую из-за одной ключевой вещи: нам не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики ".
Также замминистра отметил, что имеющиеся в системе здравоохранения Украины мощности позволят выйти на уровень в пять миллионов прививок в месяц.
"Есть 600 мобильных бригад, которые могут сделать 100 прививок в сутки. 4250 пунктов прививок, которые в среднем будут делать 30 прививок в сутки. Это нам даст возможность делать пять миллионов прививок в месяц при полной загруженности бригад, наличии вакцин и правильно сформированных очередях. Если будет больше доз вакцины, у нас еще есть 11 тысяч кабинетов прививок для рутинной вакцинации", - подчеркнул Ляшко.
После начала рутинной вакцинации будет возможность еще больше наращивать количество прививок, отметил главный санитарный врач Украины. "Мы готовы остановить своим решением проведение рутинной вакцинации на месяц-два, а мы можем это сделать, то в таком случае сможем делать и семь, и восемь, и десять миллионов прививок в месяц. Это мощности, которые есть сегодня в системе здравоохранения", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
вот оно как.. "невысокие темпы запланированы изначально было"... аж 5 млн за месяц))
Путается товарищ в показаниях...
Когда надо, то черное у него белое и наоборот.
А если бы народ массово пошёл вакцинироваться, то тот же клоун Ляшко заявил бы, что высокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально
в данном случае я шо-то никого умного не наблюдаю
шо-то и раньше был как бы не Цицерон...а тут ваше...как сценарист для 95-кв )))
очень малоепросто смешное количество вакцины. не до сих пор...до сих пор...
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МЕЖДУ СТРОК:
Мы не лохи!,- Ляшко
https://www.youtube.com/watch?v=N5ushBxDchs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B5
В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.
"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",
А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
Об этом заявил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3252273"
Мы делаем 1 000 000 прививок в день - мы так запланировали.
Мы делаем 100 прививок в день - мы так запланировали.
Мы вместо вакцины колим людям огуречный рассол - мы так запланировали.
Так и хочется сказать про руководство: Гарвард ***, всем раздать семки и спортивные штаны.