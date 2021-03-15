Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально.

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда.Життя", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина на нынешнем этапе вакцинации не отстает от других стран, хотя возможности позволяли вакцинировать в первый же день десятки тысяч человек. "Если посмотреть, сколько вакцинаций в день делали разные страны, то Украина на своем этапе не отстает. Не лидирует, но и не отстает. Вопрос не в том, могли ли мы за раз проколоть и 20, и 30 тысяч доз в первый день. Могли", - отметил Ляшко.

По его словам, в то же время Минздрав отвечает за то, чтобы кампания развернулась и не сорвалась в первые дни, "потому что они наиболее критические".

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Ляшко отметил, что о запуске кампании по вакцинации населения каскадным методом объявляли раньше. "Мы говорили, что запускаем вакцинацию каскадным методом. Об этом говорили еще в январе и феврале. Несмотря на то, какое количество доз приедет, будем запускать именно таким каскадным методом, посмотрим на программные ошибки и постепенно будем расширяться. Сейчас мы готовы делать и до 20 тысяч прививок в сутки ", - заявил Ляшко.

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что медленные темпы вакцинации были запланированы изначально, главный санврач ответил утвердительно. "Да, конечно. Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики, - пояснил Ляшко. - Даже если в апреле или в конце марта привезут 10 миллионов вакцин, то в апреле 10 миллионов я не провакцинирую из-за одной ключевой вещи: нам не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики ".

Также замминистра отметил, что имеющиеся в системе здравоохранения Украины мощности позволят выйти на уровень в пять миллионов прививок в месяц.

"Есть 600 мобильных бригад, которые могут сделать 100 прививок в сутки. 4250 пунктов прививок, которые в среднем будут делать 30 прививок в сутки. Это нам даст возможность делать пять миллионов прививок в месяц при полной загруженности бригад, наличии вакцин и правильно сформированных очередях. Если будет больше доз вакцины, у нас еще есть 11 тысяч кабинетов прививок для рутинной вакцинации", - подчеркнул Ляшко.

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После начала рутинной вакцинации будет возможность еще больше наращивать количество прививок, отметил главный санитарный врач Украины. "Мы готовы остановить своим решением проведение рутинной вакцинации на месяц-два, а мы можем это сделать, то в таком случае сможем делать и семь, и восемь, и десять миллионов прививок в месяц. Это мощности, которые есть сегодня в системе здравоохранения", - подытожил он.