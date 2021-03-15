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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны

Украина знает, какие военные силы РФ сосредоточила в оккупированном Крыму и на границах, и готова предотвратить любые военные провокации против своего суверенитета и территориальной целостности.

Об этом замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил во время виртуальной дискуссии под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЕРС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина готова предотвратить любые дальнейшие угрозы для нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы все понимаем, какой боевой потенциал имеет Россия и какие военные силы она уже сосредоточила на оккупированном полуострове. Но, в то же время, мы делаем все, что можем, путем военных мероприятий и с использованием национальных ресурсов, чтобы предотвратить любое проявление дальнейшей агрессии с южного направления в сторону Украины. Мы осуществим все адекватные меры для того, чтобы защитить украинский народ и украинскую землю", - отметил Петренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина надеется на новый альянс с подписантами Будапештского меморандума: Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников

Он подчеркнул, что Украина осознает, какова концентрация российских войск в оккупированном Крыму и на континентальной части России.

Как сообщалось, в течение минувших недель в большинстве государственных российских СМИ развернута пропагандистская кампания с целью оправдания возможной военной агрессии РФ против Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Головне, щоб всією силою не вдарили мокші,а від провокацій ЗСУ відібьються.
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15.03.2021 20:53
+3
"Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений".

Действительно, Зеля видит мир то в глазах }{уйла, то в его очке. Направления противоположные. Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5252
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15.03.2021 21:02
+2
А коли Юля була президентом України?
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15.03.2021 21:00
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...ага, щас зеленый бамбандировщик полетит всех бамбить... Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2998
Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2629
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15.03.2021 20:53 Ответить
Головне, щоб всією силою не вдарили мокші,а від провокацій ЗСУ відібьються.
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15.03.2021 20:53 Ответить
мы делаем все, что можем, путем военных мероприятий и с использованием национальных ресурсов, чтобы предотвратить любое проявление дальнейшей агрессии с южного направления в сторону Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3253506
почему только с южного?
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15.03.2021 21:03 Ответить
А з іншої сторони, наймолодшому винищувачеві, чи наймолодшій ракеті ППО 30 років. Навіть патріотична Юля виділяла на оборону 0,89% ВВП., а інше йшло на регреси данєцким шахтарям. Що вже говорити про Зека.
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15.03.2021 20:58 Ответить
А коли Юля була президентом України?
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15.03.2021 21:00 Ответить
Юля була прем'єркою і головою правлячої партії.
Тобто керувала законодавчою і виконавчою владою.
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15.03.2021 21:06 Ответить
Прем"єр не має відношення до Міністерства Оборони,це квота Президента.
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15.03.2021 21:09 Ответить
а бюджет хто створює ?
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15.03.2021 21:14 Ответить
А хто підписує бюджет?Може зараз Шмигаль керує ЗСУ,а при Петрі це робив Грося?
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15.03.2021 21:24 Ответить
Можна було лишити країну без бюджету взагалі ?
Факт в тому, що Юля прописала дріб'язок.
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15.03.2021 21:31 Ответить
Саме тому Ющ замінив Юльку на Янука?
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15.03.2021 22:03 Ответить
Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9352

Buival Valery

НЕ - ІНТЭГРАЦЫІ Ў РАСЕЮ!
2 серпня 2020 р. ·

ДТП ′′ гуманітарного конвою ′′ на шляху з РФ до ДНР. Гуманітарка посипана в зелених коробках з запечатаним міністерством оборони РФ.
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15.03.2021 20:58 Ответить
на самом деле это фейк
это авария грузовика который вез продукты в какую то то ли церковь то ли монастырь на кацапии
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15.03.2021 21:27 Ответить
"Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений".

Действительно, Зеля видит мир то в глазах }{уйла, то в его очке. Направления противоположные. Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5252
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15.03.2021 21:02 Ответить
Самолеты летят будем бомбить афоризмы величайших по квалификации Мендель не забываются вранье пронизало всю структуру гос управления и недоверие народа выросло до небес
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15.03.2021 21:10 Ответить
Украина готова реагировать на военные провокации РФ с разных направлений, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6988
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15.03.2021 21:26 Ответить
Говно вопрос: внезапно, решительно отвести войска километров на 50-и пусть они подавяца!
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15.03.2021 21:32 Ответить
О то вже муйня...Можна подумати що МО могло сказати - Ні ! Ми не готові реагувати на військові провокації РФ
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15.03.2021 21:57 Ответить
Надо бороться не только с внешним врагом но и с внутренним, а это предатели на высших постах управления страной, им пока все сходит с рук, а также судьи которые есть такими же врагами страны как и рашисты и имеют полную безнаказанность принимая преступные решения и живя на взятки и получая громадные зарплаты а затем и пенсии, получается за преступления получаешь сытую старость.
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15.03.2021 22:04 Ответить
А ти хто такий,що від імені усіх ,"не готовий"?Мабуть і не служив в ЗСУ!
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15.03.2021 22:08 Ответить
 
 