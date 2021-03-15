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Новости Политика Украины
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местные выборы (2144) мэр (1631) Харьков (6549) Корниенко (651)

Вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе, -

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на следующей пленарной неделе (с 30 марта по 2 апреля).

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сам проект постановления об объявлении выборов в Харькове будет в среду в комитете, дальше он сможет рассматриваться в зале... На этой пленарной неделе, может, нет, а вот на следующей - точно да", - сказал Корниенко во время брифинга в понедельник.

Вместе с тем он уточнил, что нет необходимости принимать этот проект постановления срочно с точки зрения процедуры проведения выборов, поскольку "следующие выборы, на которые он попадает, это может быть последнее воскресенье октября".

"Нужно, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье августа. То есть до конца этой сессии, до июля у нас есть этот временной промежуток", - добавил Корниенко.

Также читайте: Харьков передал ВР документы, необходимые для назначения выборов мэра, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

Также он поинформировал, что представители "Слуги народа" совместно с членами фракции "Голос" внесли в парламент законопроект, предусматривающий, чтобы в дальнейшем не было необходимости в специальном решении местного совета о признании факта смерти мэра.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Ватники оберуть ватника. А з Києва можуть прислати лище зєбілу.
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15.03.2021 20:59
+2
Харківська мафія ще не дала слугам отмашку
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15.03.2021 20:53
+2
В Харьков нужно назначать с Киева в годы войны ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА вместо мэра
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15.03.2021 20:55
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Харківська мафія ще не дала слугам отмашку
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15.03.2021 20:53 Ответить
Ватники оберуть ватника. А з Києва можуть прислати лище зєбілу.
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15.03.2021 20:59 Ответить
не спрощуйте - Аваков сказав: Харьков всєгда бил городом мєнтов (читаємо мафії)
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15.03.2021 21:17 Ответить
Он отметил, что "Харьков всегда был ментовский город".
"Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, БОКОВЫЕ АВТОРИТЕТЫ ( тобто тільки місцеві?) не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция", - пообещал глава МВД.
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15.03.2021 21:21 Ответить
Не ускладнюйте. Аваков правильно сказав про город мєнтов, але від цього не краще. Краще було б "город мастєров" або інженерів, але "шо є то є".
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15.03.2021 21:28 Ответить
Василий , предложи свой выбор харьковчанам , обзывать весь город ( большой город ) одним оскорбительным словом , не есть хорошо
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15.03.2021 21:36 Ответить
Харьков всегда был русскоязычным городом.да и до россии здесь рукой подать
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16.03.2021 07:14 Ответить
Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на следующей пленарной неделе (с 30 марта по 2 апреля). Источник: https://censor.net/ru/n3253507

РИГІВ У ТЮРМУ, ПАТРІОТА УКРАЇНИ НА МЕРА ХАРКОВА Вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7581
Дай то Бог !
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15.03.2021 20:55 Ответить
В Харьков нужно назначать с Киева в годы войны ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА вместо мэра
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15.03.2021 20:55 Ответить
Та да.
Надо ж ещё добазариться хто будет мэром.
А тут как раз засада.)
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15.03.2021 20:57 Ответить
сегодня бабада дежурный по СМИ ?
шото ...много шума от никого...
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15.03.2021 20:58 Ответить
Фельдман - опзж, ярославский - ???? (тоже опзж). В итоге будет Допа. А нам - дупа.
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15.03.2021 21:08 Ответить
А остальные, типа, норвеги? )))
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15.03.2021 21:12 Ответить
Нема балотуватися буде? Скажете-лапті склеїв 😁 !!!! Відповім,ну і що , Гепа як сіфілітік льєнін-"жівєєвсєхжівих"😆
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15.03.2021 21:11 Ответить
Поліція наклала штраф на нардепа В.Ар'єва за сигнал кортежу В.Зеленського з понад 20 машин. "Навіть при Януковичі такого не було", - нардеп на своїй сторінці ФБ.
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15.03.2021 21:36 Ответить
Ищи не популистикие дела,которых у у шоколада было море .Смотри вперед .
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15.03.2021 21:47 Ответить
Эта крыса здохла -теперь год его нельзя поменять???
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15.03.2021 21:45 Ответить
Вот так стоял вопрос о ликвидации рыжего.Казнить нельзя помиловать.И с этой теоремой -танцуют все презы.
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15.03.2021 21:54 Ответить
Та ладно,хай той що є залишається.
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15.03.2021 23:07 Ответить
 
 