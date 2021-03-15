Вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на следующей пленарной неделе (с 30 марта по 2 апреля).

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сам проект постановления об объявлении выборов в Харькове будет в среду в комитете, дальше он сможет рассматриваться в зале... На этой пленарной неделе, может, нет, а вот на следующей - точно да", - сказал Корниенко во время брифинга в понедельник.

Вместе с тем он уточнил, что нет необходимости принимать этот проект постановления срочно с точки зрения процедуры проведения выборов, поскольку "следующие выборы, на которые он попадает, это может быть последнее воскресенье октября".

"Нужно, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье августа. То есть до конца этой сессии, до июля у нас есть этот временной промежуток", - добавил Корниенко.

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Также он поинформировал, что представители "Слуги народа" совместно с членами фракции "Голос" внесли в парламент законопроект, предусматривающий, чтобы в дальнейшем не было необходимости в специальном решении местного совета о признании факта смерти мэра.