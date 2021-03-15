Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму

"На мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя" из бюджета России направят более 3,2 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства РФ.

"Средства пойдут на финансирование исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения. Ожидается, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Севастополь в объеме не менее 14 тыс. кубометров в сутки, в другие населенные пункты Крыма - не менее 74 тыс. кубометров в сутки", - сказано в сообщении.

Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

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19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".

Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году.