Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму
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"На мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя" из бюджета России направят более 3,2 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства РФ.
"Средства пойдут на финансирование исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения. Ожидается, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Севастополь в объеме не менее 14 тыс. кубометров в сутки, в другие населенные пункты Крыма - не менее 74 тыс. кубометров в сутки", - сказано в сообщении.
Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".
Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году.
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Как найти воду с помощью лозы
Перед началом работы тщательно высушите ее. Поиск воды осуществляйте, двигаясь сначала с севера на юг, а потом с востока на запад. Прижмите локти к телу, а рогатку возьмите руками за оба конца так, чтобы ее острый конец "смотрел" вверх.
крысмане сча стали настолько бохаты, шо дерьмо в унитазе пивом смывают...
Не найдут новых источников.
а им в раша-говень захотелось и камней с неба...
...
Крисчане будут рады.
Есть шанс что на той стороне окажется Амазонка, а если взять чуток другой угол, то можно до Миссисипи или до Святого Лаврентия добраться!
Главное не сдаваться и импровизировать!
"КрымоРРой" 😂
Рогозина с ведрами на шестой спутник Юпитера)
Давайте их горячо поддержим в этом начинании, точнее в успешном продолжении)))
ЭТО РОССИЯ, как орал Жириновский.