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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск

"На мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя" из бюджета России направят более 3,2 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства РФ.

"Средства пойдут на финансирование исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения. Ожидается, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Севастополь в объеме не менее 14 тыс. кубометров в сутки, в другие населенные пункты Крыма - не менее 74 тыс. кубометров в сутки", - сказано в сообщении.

Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей"

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".

Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
На реке Волга есть вода, московиты идите к своей воде Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 104
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15.03.2021 21:37
+26
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1764
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15.03.2021 21:39
+25
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3762
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15.03.2021 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Море же вокруг.
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15.03.2021 21:37 Ответить
На реке Волга есть вода, московиты идите к своей воде Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 104
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15.03.2021 21:37 Ответить
есть вода и на исконно китайских реках лена и енисей.
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15.03.2021 22:01 Ответить
Пилите Шура, пилите. А простые русскомирные-камнеловящие, пусть тазиками и баклажками запасаются, предстоит весёлый "туристический" сезон
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15.03.2021 21:39 Ответить
как последние несколько лет (но этот более засуховатый для ваты))))
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15.03.2021 21:43 Ответить
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1764
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15.03.2021 21:39 Ответить
Маша чтоле?
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15.03.2021 21:54 Ответить
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5793 инструкция:

Как найти воду с помощью лозы
Перед началом работы тщательно высушите ее. Поиск воды осуществляйте, двигаясь сначала с севера на юг, а потом с востока на запад. Прижмите локти к телу, а рогатку возьмите руками за оба конца так, чтобы ее острый конец "смотрел" вверх.Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9419
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16.03.2021 08:36 Ответить
вобщем, лозу уже тщательно высушили. можно начинать.
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16.03.2021 08:39 Ответить
Применительно к Крыму двигаться в поисках воды с севера на юг, означает удаляться от воды. Хотя...тут они ее один хрен не получат, так что таки да - вода на юге, соленая правда!
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18.03.2021 20:41 Ответить
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6173
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15.03.2021 21:42 Ответить
цистернами из ростова везите)
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15.03.2021 21:42 Ответить
да у них теперь пенсии как маскве, они чартерами талую из Альпийских гор могут себе позволить!!!
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15.03.2021 21:49 Ответить
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9069 Вот же ж любители придумывать проблемы.. А шо её искать? Выдать каждому два ведра + коромысло и пусть пи23уют по замечательному мосту на материк за водой.
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15.03.2021 21:42 Ответить
выход есть!.. я нашел решение!!!
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9772
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15.03.2021 21:44 Ответить
Гиппуровая кислота любителям Лаврова - самое то! Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6245
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15.03.2021 22:27 Ответить
Короче и витамины и минералы...хоть лопатой жри! Самой воды только не хватает
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18.03.2021 20:44 Ответить
старинный рецепт - за такие деньги можно закупить дополнительных ослов и переправить их из средней азии в крым, где выжатую из камней воду можно будет ослиной мочёй разводить
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15.03.2021 21:45 Ответить
Пан Москаль кілька років тому дав пораду. Тож дотримуйтесь неї і віддайте йому частину грошей за доречну пораду
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15.03.2021 21:45 Ответить
Сколько денег высасывает наш Крым у москалей, 50 миллиардов в том году 80 миллиардов в этом. А это все деньги рядовых жителей россии. Алигархи и путинское окружение свое всеравно возьмёт. Никаких повышений социалки, ремонта дорог, все бабки на Крым. Слава Крыму - лучшему агенту по убийству РФ из нутри.
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15.03.2021 21:48 Ответить
Чет мне кажется что деньги скомуниздят...
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15.03.2021 21:50 Ответить
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3762
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15.03.2021 21:51 Ответить
От потребления мочи это не спасет. ***** - феерический долбодятел, он переплюнул даже Зеленского, вбухать 5 млрд руб для того, чтобы каждому крымчанину дать по полстакана мочи - это праздник!
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15.03.2021 21:51 Ответить
какая вода?
крысмане сча стали настолько бохаты, шо дерьмо в унитазе пивом смывают...
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15.03.2021 21:52 Ответить
Парашные "учёные" ищут новые источники воды, обозначенные на схеме буквами Мэ и Жо.
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8965
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15.03.2021 21:52 Ответить
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 523
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15.03.2021 21:52 Ответить
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8696
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15.03.2021 22:08 Ответить
Воистину, кацапами можно вымазать даже говно!
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15.03.2021 22:29 Ответить
😂
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15.03.2021 23:09 Ответить
Копейки какие то.
Не найдут новых источников.
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15.03.2021 21:53 Ответить
Розпробували нарештіПравительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9810
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15.03.2021 21:54 Ответить
Ну що тут сказати?.. СМАЧНОГО ! Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7337
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15.03.2021 22:13 Ответить
думаю быстро освоят Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8969 3,2 млрд рублей деньги не большие
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15.03.2021 21:55 Ответить
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 36
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15.03.2021 21:56 Ответить
Самі складаєте чи якась література є?
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15.03.2021 22:04 Ответить
https://twitter.com/
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15.03.2021 22:16 Ответить
тут можно было-бы "новые источники питьевой воды" , Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2915 только это Канада!
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3966Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4810
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15.03.2021 21:58 Ответить
На ваш запрос в РосНИИ экспериментальных технологий относительно разработки получения воды из мочи и сливочного масла из говна отвечаем следующее - по первому пункту, мыться и стирать можно, но пить ещё нельзя, по второму пункту - на хлеб мажется уже отлично, но есть пока тоже нельзя. Нужны дополнительные средства для исследований
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15.03.2021 21:59 Ответить
рисовые чеки в Крыму... в Украинском Крыму... хреново было?
а им в раша-говень захотелось и камней с неба...

Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6823

Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3087

...
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15.03.2021 21:59 Ответить
_Нарисованное вражеской пропагандой их "захотелось" не было тогда и не есть ныне ни причиной, ни движущей силой войны. Единственная причина и виновник - расия.
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15.03.2021 22:49 Ответить
В одній німецькій казці чувак з каменю воду витискував (правда, потім виявилось, що то він до каменюки сир прикладав, але то таке)
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15.03.2021 22:00 Ответить
Если опреснять , то можно и мочу пить.
Крисчане будут рады.
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15.03.2021 22:01 Ответить
Сверлите скважину через всю землю!
Есть шанс что на той стороне окажется Амазонка, а если взять чуток другой угол, то можно до Миссисипи или до Святого Лаврентия добраться!
Главное не сдаваться и импровизировать!
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4144
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15.03.2021 22:05 Ответить
крысы зашевелились по той причине что на юге Украины этой весной почти не было осадков. И вода в водохранилищах крыма почти на нуле. Поэтому завывание и подскуливание кацапни усиливается. И ведь русне остается только скулить сунуться на Херсонщину им сцыкотно. знает мордва что там в степях вся и останется как корм для лис и волков.
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15.03.2021 22:09 Ответить
Мішустін Міхаіл, а ніякий не Михайло. Не поганіть гарне українське імя.
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15.03.2021 22:11 Ответить
слабо применить те же технологии. что и на МКС?
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15.03.2021 22:11 Ответить
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3885. Населєна ватніками . Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5120 .
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15.03.2021 22:15 Ответить
Лучше - захвачена ватниками.
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15.03.2021 22:19 Ответить
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9063
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15.03.2021 22:15 Ответить
читается как
"КрымоРРой" 😂
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15.03.2021 22:28 Ответить
Кубань, Дон, Волга, Обь, Енисей, Лена - источники воды в Крым.
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15.03.2021 22:20 Ответить
А нехай водопровід Амур-Крим будують. Заодно 100 млрд доларів зможуть розпиляти.
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15.03.2021 22:22 Ответить
пущай кацапы крысомор канал роют.
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15.03.2021 22:24 Ответить
еще есть вода в замерзшем виде на спутниках Сатурна. и многие кометы из льда.
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15.03.2021 22:23 Ответить
Та ви не підказуйте, а то ще справді щось "сворганят".
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15.03.2021 22:26 Ответить
Какая Кубань?
Рогозина с ведрами на шестой спутник Юпитера)
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15.03.2021 22:36 Ответить
за такі гроші я їм готовий сцати по 4 рази в день в канал
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15.03.2021 22:23 Ответить
за такі гроші я їм готовий сцати по 4 рази в день
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15.03.2021 22:25 Ответить
Нехай злизують задню стінку холодильника . Або сніг з морозильника топлять . Ну-у , якщо вже влізли в це рашистське гімно , то що ж , пристосовуйтесь .
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15.03.2021 22:27 Ответить
Эти дебилы уже насверлили скважин, что все ушло под землю)
Давайте их горячо поддержим в этом начинании, точнее в успешном продолжении)))
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15.03.2021 22:30 Ответить
Становится даже интересно... 😂
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15.03.2021 22:33 Ответить
3,2 млрд рублей, естественно огромная сумма для нищей Раши, учитывая, что бюджет ФК "Зенит" всего-то 18 млрд рублей. Вот читая комменты, думаю, неужели приятно жить в мечтах? Вспоминается как смеялись над мостом, над энергохвостом.... ну и что? Крымский гоблин теперь троллит, предлагая продавать Украине электричество, которого в Крыму сейчас, в два раза больше потребностей (запас для энергоемких опреснителей) На этой неделе, запустя два водозабора, Бельбекский, на 50 000 кубов для Севы, и Тайганский, 25 000 кубов для Симфы. Все же верят, что Крым вернется? Ну так радоваться надо, все ведь Украине достанется.
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15.03.2021 22:42 Ответить
Вот ты кацапа тормоз. Смеются с того что эти деньги могли пойти нищим мокшам на пенсии получающим по 10 тыс рублей,на школы на дороги на больницы . Но нет вы вкладываете в украденный Крым который все равно придется возвращать. И до жопы что там с электрикой и мостом, Крым по всем международным законам это Украина и то что вы там ковыряетесь только наращивает проценты за оккупацию.
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16.03.2021 06:01 Ответить
Погуглил. Минимальная пенсия (т. е. меньше не бывает) - 11280 р., или 4264 грн. В Украине минималка - 1769 грн., т. е. в 2,4 раза меньше. Но тебе это надо?
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16.03.2021 08:07 Ответить
А ціни які? Тільки не бреши, бо про мінімальну пенсію вже збрехав.
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16.03.2021 08:29 Ответить
Да, ты прав, это минималка в Амурской области, я думал они везде одинаковые, взял первую попавшуюся ссылку))) А по ценам я не рублю. Вот сравнивают цены в Севастополе и Одессе (ссылка перая на ютюбе)
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16.03.2021 09:42 Ответить
Вот здесь лучше (ссылка)
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16.03.2021 11:52 Ответить
кацап наши родственники живут нарасии и получают пенсии не те что у тебя погуглить Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8563 иди домой бухла нет !
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16.03.2021 08:46 Ответить
Каменщики так плохо зарабатывают? У меня есть, но сейчас пост (ссылка) (ссылка) А водку не употребляю уже лет 10
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16.03.2021 12:06 Ответить
кацап внимание а ты видел какой внешний долг штатов ! Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1936
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16.03.2021 12:35 Ответить
У тебя водки нет из-за внешнего долга США?
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16.03.2021 12:43 Ответить
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2516
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15.03.2021 22:44 Ответить
До конечной цели хоть 3200 рейхсрублей дойдёт?
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15.03.2021 22:45 Ответить
Выделило 3,2 млрд руб. себе в карманы.
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15.03.2021 23:12 Ответить
Кцапи є покидьками людства! А /крімьчянє, в раадной говєні/ нехай п'ють воду з батарей опалення!!!
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15.03.2021 23:15 Ответить
украинцы могут помочь, советом... как море копать Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1490
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15.03.2021 23:17 Ответить
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5718
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15.03.2021 23:46 Ответить
Які тупі. Що там шукати, поруч 2 моря і Сіваш. Пийте і не обляпайтеся!!!
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16.03.2021 09:01 Ответить
Можно не сомневаться, что 3 млрд. украли, а остальное потратили.
ЭТО РОССИЯ, как орал Жириновский.
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16.03.2021 10:38 Ответить
але кацапи дуже вперті істоти. будуть страждати, но поки усі не вимруть крим не віддадуть.
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16.03.2021 11:58 Ответить
Опять же, минус 20 танчиков на УВЗ
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17.03.2021 21:28 Ответить
 
 