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Новости Политика Украины
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Зеленский обсудил с премьером Швеции Левеном ситуацию на Донбассе и инвестиции в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с премьером Швеции Левеном ситуацию на Донбассе и инвестиции в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ситуацию по борьбе с коронавирусом в обоих государствах и обеспечение Украины вакциной, лицензированной западными странами.

Зеленский  проинформировал Левена о ситуацию с безопасностью на Донбассе и инициативах Украины, призванных усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Крыма и г. Севастополя.

Руководители стран обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупация Крыма и агрессия на Донбассе угрожают глобальной безопасности, - премьер Швеции Левен в ООН

Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества. "Наш приоритет - найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговле до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса", - отметил Зеленский.

Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ИКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Даже представить не могу это "обсуждение"....
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15.03.2021 22:09
+5
дурик!.. обсуди с Премьером Швеции покупку лицензии на производство в Украине истребителей Сааб JAS 39 Gripen Е..
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15.03.2021 22:06
+4
На тлі інвестскандала з китайозами ,саме час говорити про інвестіціі з свенами !!!)))
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15.03.2021 22:05
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На тлі інвестскандала з китайозами ,саме час говорити про інвестіціі з свенами !!!)))
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15.03.2021 22:05 Ответить
Свени Волво продали китайцям, а до Донбасу не дійшли, зупинились під Полтавою.
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15.03.2021 22:09 Ответить
дурик!.. обсуди с Премьером Швеции покупку лицензии на производство в Украине истребителей Сааб JAS 39 Gripen Е..
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15.03.2021 22:06 Ответить
- дай миллион..дай )))
Зеленский обсудил с премьером Швеции Левеном ситуацию на Донбассе и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 4182

..
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15.03.2021 22:07 Ответить
Даже представить не могу это "обсуждение"....
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15.03.2021 22:09 Ответить
а чего тут представлять.. премьер Швеции пытался угадать мелодию, которую Зеленский выстукивал инструментом.. и все по телефону..
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15.03.2021 22:14 Ответить
ШО оно может обсуждать ! ЧМО !
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15.03.2021 22:09 Ответить
Интересно, а VaZelin о проблемах со "Скания-Украина" что-то рассказал? Или по старой привычке отморозился?
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15.03.2021 22:14 Ответить
Про нань розказував? А про правосуддя? А про "прокладки"? Може хоч щось про боротьбу з олігархатом для підвищення інфестиційного клімату?
Хоча всі ці питання треба ставити "авторському колективу студії "Квартал-95"
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15.03.2021 22:30 Ответить
пусть не отвиливает, а ответит когда он посадит Коломойского,

и объяснит каким образом Коломойский, Медведчук, Пинчук и Ахметов за его 2 года правления разбогатели в разы, а народ обнищал в разы
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15.03.2021 22:30 Ответить
Ніякий інвестор сюди не прийде.За інвестиції і Яник говорив.
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15.03.2021 22:43 Ответить
Та то все фігня. Цікаво інше - чому Україна ще й досі не інвестує саму в себе?
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16.03.2021 01:02 Ответить
Никаких инвестиций при зеленом осле не будет! Это очевидно!
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16.03.2021 01:09 Ответить
 
 