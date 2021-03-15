Зеленский обсудил с премьером Швеции Левеном ситуацию на Донбассе и инвестиции в Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обсудили ситуацию по борьбе с коронавирусом в обоих государствах и обеспечение Украины вакциной, лицензированной западными странами.
Зеленский проинформировал Левена о ситуацию с безопасностью на Донбассе и инициативах Украины, призванных усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Крыма и г. Севастополя.
Руководители стран обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.
Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества. "Наш приоритет - найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговле до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса", - отметил Зеленский.
Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ИКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.
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