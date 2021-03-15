Главные новости 15 марта: Дубинского выгнали из "слуг", новые штрафы за нарушение ПДД

Дубинского исключили из партии "Слуга народа", Медведчук и Сурков обсуждали Грицака, Ляшко заболел COVID-19, скандал с "романом" 8-летней девочки-модели - главные новости 15 марта.

Дубинский больше не "слуга народа"

Александра Дубинского исключили из партии распоряжением ее руководителя Александра Корниенко. Причина исключения - то, что Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации "Слуги народа" решил переизбрать себя в должности на "каком-то мероприятии".

Дубинский в Фейсбуке заявил, что добро на его "зачистку" дал лично Зеленский, и что в Украине теперь установлен монархический строй - ведь глава государства якобы принимает решения единолично.

Медведчук и Сурков обсуждали Грицака

СМИ опубликовали еще один фрагмент разговора Медведчука и Суркова. Они обсуждают Грицака, который на тот момент занимал должность первого замглавы СБУ, коррупционные схемы на оккупированных территориях и создание так называемого "Совета городов".

"Слуга народа" Семинский был готов отдать за мандат депутата $7 млн

Об этом свидетельствует запись его беседы с экс-нардепом Рудьковским. "Я попадаю в список той или иной партии - 7 лимонов у меня для этого есть", - говорит на записи Семинский.

Глава партии Корниенко утверждает, что запись была сделана задолго до того, как Семинский стал сначала кандидатом, а после и депутатом от "Слуги народа".

Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом

Болезнь диагностировали на 13 день после того, как он получил первую дозу вакцины. "Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. ..."зрада" отменяется", - говорит о своей болезни сам Ляшко.

Украину накрывает волна COVID-19

Количество заболевших сейчас - как в ноябре 2020 года, а количество пациентов на ИВЛ - самое большое с начала пандемии. Картина болезни изменилась: теперь молодые люди болеют чаще и переносят болезнь хуже, чем год назад. Минобразования рекомендует перенести всю учебу в онлайн. Минздрав обновил зоны карантина: в "красной" - 4 области, в "оранжевой" - 11.

Выросли штрафы за нарушение ПДД

Новые правила действуют с 16 марта. Теперь пьянство за рулем обойдется как минимум в 17 тыс. грн, а превышение скорости на 50 км/ч - в 1700 грн. Ожидается, что новые правила позволят снизить количество жертв ДТП на 10-15%.

Мендель стала телеведущей

Пресс-секретарь президента теперь выпускает 10-минутную программу на государственном телеканале "Дом", который вещает на оккупированные Крым и Донбасс.

Скандал с 8-летней моделью

Восьмилетняя модель Мила Маханец сообщила в соцсетях, что встречается с тринадцатилетним блогером Пашей Паем и опубликовала откровенные снимки с ним. Взрослая аудитория соцсетей ужаснулась. Детский омбудсмен Кулеба написал заявления в прокуратуру и полицию.