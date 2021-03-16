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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Слуга народа (2548) Дубинский Александр (413)

Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский написал обращение к Зеленскому:

Нардеп Александр Дубинский заявил о фальсификации решения об исключении его из партии "Слуга народа" и пообещал добиваться от Владимира Зеленского, чтобы тот "каждый час и каждую минуту" действовал в интересах украинского народа и Украины.

"Обращение к Президенту" он опубликовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Дубинский отметил, что его исключение из партии - не историческое событие.

"Хотя сам изумительный факт, что распоряжением одного человека, уже без всякого прикрытия фиговыми листочками якобы коллегиальности осуществляется данный процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелёный был ошибкой!" - Дубинский разочарован увольнением из политсовета "Слуги народа"

Это всего лишь документальное оформление решения другого человека, который побоялся ответить на заданный мной вчера простой и ясный вопрос:

"Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?"

24 часа, которые я отвел Президенту Зеленскому для ответа, истекли.

И вот оно - историческое событие, состоявшееся сегодня.

Также смотрите: Дубинский назвал аферистами и мошенниками инициаторов его свержения с должности руководителя Киевской облорганизации "СН". ВИДЕО

Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!

Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали - ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку.

Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны", - пишет Дубинский.

По его словам, о "тайной конференции анонимных партийцев", инициирующих его исключение, ни один член областной организации партии "Слуга народа", в том числе сам Дубинский, не были уведомлены.

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"Но это детали деятельности аферистов, которые не так важны и не должны нас отвлекать от главного. Для начала открою ещё один маленький секрет. Вопрос, который я вчера публично задал Вам, я задал от имени избирателей. А до этого мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке. Но это всего лишь его слова, а не Ваши) Хотя Вы вполне могли находится рядом с ним, когда он делал этот звонок. Но вопрос не во мне. Вы, Ваше президентское величество, перешли на открытый обман людей. Людей, которые за Вас голосовали и 2/3 этих людей Вам уже не доверяют.

Я Вам доверял. Доверял Вам сильно и искренне. Я голосовал за Ваши инициативы и предложенные Вами кадры, хотя и сомневался во многих из них. В Премьер-министрах (ездунах по Кабмину и шмыгалящих по ушам людей), министрах, отдельные из которых честно признавались, что они дебилы, генеральных прокурорах, которые, ещё не придя на должность, теряли материалы дела по убийству Гонгадзе, и так далее.

Я, конечно, не снимаю с себя ответственности, но я слишком, чересчур Вам доверял. Я верил в Вашу искренность. А оказалось, что это была не искренность. За маской искренности скрывалась великолепная игра талантливого актёра.

Я до последнего боролся за Вас. Я понимал уже многое в процессах, которые происходят в последнее время. Мне многие неприятные вещи были известны. Но я не хотел верить в то, что меня, как и абсолютное большинство людей, подло и коварно обманул актёрский талант.

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Но после того, как я убедился в том, как поступают с людьми на примере Киевской областной организации, как фальсифицируют и подменяют выбор людей, не считаются с этим выбором - я просто не имею права молчать.

У Вас, Ваше президентское величество, в Вашей величественной голове существует глубоко ошибочное понимание, которое тиражирует Ваша многочисленная аферистическая свита и обслуга, о том, что именно Вы привели меня в политику и в парламент.

Вот недавно об этом намекнул один из Ваших сценаристов Костюк. Я ему ответил жёстко по одной простой причине.

Я борьбой с Порошенко начал заниматься гораздо раньше Вас, как и вообще поднимать опасные темы.

Читайте: "Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже

Нас с Вами показывали на одном и том же телеканале, который безусловно помог нам в нашей с Вами политической карьере.

Но в отличии от Вас, при Президенте Порошенко меня реально преследовали.

А Вы в это время, как и много лет до этого, просто спокойно занимались своим бизнесом, поддерживая тёплые отношения и со всеми олигархами, и со всеми Президентами.

И я убеждён, что если бы не телевизионный канал, на котором нас с Вами показывали, как и Ваш замечательный сериал "Слуга народа", то Вы не стали бы Президентом, а я не стал бы народным депутатом Украины.

Также смотрите: Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Такова уж магия телевидения, которая, безусловно, помогает талантливым людям в их карьерном росте.

По поводу того, о чём меня спрашивают отдельные оппоненты, заявляя о том, что я якобы должен сложить мандат народного депутата Украины.

Этот мандат получен мною от людей, которые меня избрали, перед которыми я несу ответственность и раскидываться и разбрасываться этой ответственностью, быть легкомысленным могут только безответственные артисты разговорного жанра, а не государственные деятели.

Поэтому, и Вы, и я обречены нести эту ответственность перед теми, кто нас избрал и поэтому и Вы, и я, не смотря на всё то, что произошло, не смотря на Ваше недостойное поведение, должны каждый день, каждый час и каждую минуту действовать в интересах украинского народа и Украины.

Также читайте: Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук

Чего я от Вас, Ваше президентское величество, буду добиваться, не смотря на то, как Вы к этому относитесь.

У Вас ещё остаётся небольшой шанс порвать с аферистами и мошенниками и начать реально служить украинскому народу.

Помните, главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого Вы так блестяще сыграли, в самом конце сериала послал в ...опу тех, кто пытается незаконно осуществлять внешнее управление независимым и суверенным государством?

К сожалению, это было только в кино.

Читайте: ОП поощрял Дубинского работать против Порошенко, но его кинули, - СМИ

А пока на деле партия "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников", - сокращённо "САМ".

Партией "САМ", которой единолично правит САМ, его президентское величество, Владимир Александрович Зеленский", - резюмировал Дубинский.

Дубинский написал обращение к Зеленскому: Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке 01

Напомним, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Читайте также: Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+79
эта шавка палит и себя, и осла оманського - и своих хозяев: беню, ахметова, пинчука и тд.
"Я борьбой с Порошенко начал заниматься гораздо раньше Вас, как и вообще поднимать опасные темы."

т.е. основная цель клована и всей этой зеленой шоблы - борьба с Порохом, по приказу их хозяев..

впрочем, это понимают даже зебилы сейчасДубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 5871
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15.03.2021 22:34
+63
Я борьбой с Порошенко начал заниматься гораздо раньше Вас, Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 6738 . Источник: https://censor.net/ru/n3253515
Ось воно ,, не з кацапською агресією , не з олігархами , а з Порошенком ! Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 7626 .
Кожен зебіл вважає що -чим раніше він почав бароцца з Порошенком , тим більше він заслуговує на почесті .

Феноменальні ублюдки . !!
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15.03.2021 22:28
+47
тупой собачий рот Дубинского сказал: "гаф-гаф!"..
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15.03.2021 22:16
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100%!!!Был на вершине,а теперь-политический бомж,и на хер никому не нужный.Отака житуха:хочешь кого-то в собачий рот,а получаешь в собственный)))
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15.03.2021 22:52 Ответить
Не-а. Тупой собчий рот побіжить в опезежопу. Там шухрічі зустрінутьйого з братськими обіймами. А що зучатиме: дупінський і опзежопа-блізнеци-братья.
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15.03.2021 23:00 Ответить
точно! ты прав! как то я не подумал. там депутат кива в тупой собачий рот его к присяге опзж приведет.....
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15.03.2021 23:32 Ответить
Взагалі, згоден що "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников", - сокращённо "САМ" з невиликою поправкою, не "стала", а "завжди була".
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15.03.2021 22:41 Ответить
Як на мане, то вся ота мохнорила верхівка зешобли подібна до большевіков бланка-ульянова.Тільки ще якби нелох-оманскій відпустив борідку то будуть монобольшевікі - хапуги замість болшевіков-комуняк.
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15.03.2021 23:26 Ответить
Згадую, як воно брехало, що у Куницького не має ізраїльського громадянства
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15.03.2021 22:42 Ответить
и тут Порошенко прям в собачий рот...
вездесующий какой)
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15.03.2021 22:44 Ответить
Жалкий скулеж прогнанной старой приживалки. Где же он теперь будет столоваться. И папе Бене, без влияния на ЗЕ, он тоже не интересен.
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15.03.2021 22:44 Ответить
Эта ***** не пропадет - вступит в ОПА-ЖОПУ - будет на Путинском ЧЛЕНЕ прыгать.
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15.03.2021 23:40 Ответить
Псина бени коломойши знал, шо его высер озвучат, и преподносит себя благородным патриотом, это равносильно, если бы дешевая шлюха преподнесла бы себя светской дамой.
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15.03.2021 22:45 Ответить
брачику, чудовищная ошибка. суки они продолжают по старому выть.
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15.03.2021 22:46 Ответить
Истерика у чувака)Может,пусть мама отвлечет?Покатает.С ветерком)Или скоро не будет на что удовлетворять мамину любовь к скорости? Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 2851
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15.03.2021 22:47 Ответить
...окончательно дотявкался, пудель румынский Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 5250
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15.03.2021 22:50 Ответить
Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 1248 Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 6306 Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 1248 Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 2572
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15.03.2021 22:55 Ответить
Напомните мне, в каком разделе конституции полномочия заместителей президента описаны?
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15.03.2021 22:57 Ответить
За депутатів голосували, як за кота в мішку, і за Дубинського ніхто не знав. А такі, як Дубинський, думали, що вони господарі і будуть керувати президентом і робити, що їм заманеться. Тепер, коли життя змушує президента стати на сторону національних інтересів, і притиснути корупціонерів, хабарників і противників, вони показують своє зухвальство і неповагу до свого президента.
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16.03.2021 07:26 Ответить
О-о-о-ооо, зеленоглазое такси.
О-о-о-ооо, притормози, притормози...
(пестня)
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15.03.2021 22:57 Ответить
Пригальмувати-- це не про зешоблу по причині відсутності розуму.
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15.03.2021 23:03 Ответить
В президента не должно быть друзей, президент не человек, а институт.
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15.03.2021 23:05 Ответить
Дубинский и историческое событие, это нонсенс.
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15.03.2021 23:06 Ответить
Бэрримор, что там за вой на болотах?
Это собачий рот Дубинского лишают неввинности
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15.03.2021 23:08 Ответить
В словах Бубинского завуалировано слышится, не трогай Коломойского.
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15.03.2021 23:10 Ответить
Коломойського відправити в Америку, там з ним розберуться.
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16.03.2021 07:38 Ответить
Пациенты подлежат эвтаназии обое у них мания преследования Порошенком тяжела ноша конченных Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 6942
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15.03.2021 23:15 Ответить
Було набагато більше підстав вигнати зі "слуг" Зеленського як на мене, а вигнали Дубінського.

Зеленський обіцяв 10% за корупціонера, знизити тарифи вдвічі, економічний прорив, всєх бомбіть і жити як вчитель - а Дубінський звідкись пускати газ, злягатися з моделями, любіть скорость і бабушку та боротися з майданутими, і чесно все виконує.

То хто більше брехло і розбійник те ще питання.
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15.03.2021 23:16 Ответить
Зеленський не брехав, він просто грав свою роль. А тепер, коли доля зробила його президентом справжнім, а не кіношним, реалії виявилися не такими простими, як в кіно. І тепер час покаже, чи він друг України, чи друг Росії і олігархів.
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16.03.2021 07:48 Ответить
Оксана, не пались.
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16.03.2021 11:46 Ответить
Бубачка отримав чарівного пенделя і Дубінський вилетів зі свистом. У янелоха срака не залізна, а твоєї на жалко.
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15.03.2021 23:19 Ответить
Ещё одно подтверждение того что в ОП развелись крысы. Сливают всё и всем))))
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15.03.2021 23:35 Ответить
В ОП головна криса - це Зе !
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16.03.2021 00:35 Ответить
БЕНЕ, напиши слезное письмо - он тебя пожалеет НЕЖНО В СРАКУ.
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15.03.2021 23:36 Ответить
ДУБинский - мерзкое ты существо и брехливый подонок , потому что при Порохе никто тебя , дрянь , не преследовал !
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15.03.2021 23:48 Ответить
Зато теперь есть робкие надежды на то, что обиженный Дубинский будет искренне и всецело служить украинскому!!!! народу. (сам заявил, за язык никто не тянул). Остается только спросить: а до этого кому служил??
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15.03.2021 23:59 Ответить
бабушке Бене. да фиг он народу будет служить. он будет теперь своих слуг дерьмом поливать своим собачим ротом.
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16.03.2021 08:32 Ответить
24 години, які я відвів президенту Зеленському для відповіді, минули. Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 6216 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 9640 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 9640
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16.03.2021 00:34 Ответить
Він ще й ультиматум поставить, як терорист.
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16.03.2021 07:51 Ответить
Тупой собачий рот одновременно и подобострастно лижет, и робко пробует пробует цапнуть!
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16.03.2021 00:50 Ответить
О-го сколько из собачьего рта обидки вырвалось, просто поток горя горестного, какие все вокруг нечестные)))
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16.03.2021 03:41 Ответить
Что ты зделал для народа цыган мохнорылый обворовал
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16.03.2021 05:33 Ответить
Я Вас любил, чего же боле... Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 7372
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16.03.2021 05:48 Ответить
Он сядет.
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16.03.2021 05:53 Ответить
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 8077
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16.03.2021 06:53 Ответить
Вой крысы выброшенной за борт тонущего корабля 🤪
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16.03.2021 07:02 Ответить
А що ти хотів ***** пуцінсько-каламойшська, щоб тебе пожаліли?
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16.03.2021 08:11 Ответить
історіческоє собитіє........
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16.03.2021 08:15 Ответить
Iстеріческое
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16.03.2021 09:01 Ответить
"И я убеждён, что если бы не телевизионный канал, на котором нас с Вами показывали, как и Ваш замечательный сериал "Слуга народа", то Вы не стали бы Президентом, а я не стал бы народным депутатом Украины."
короче, зелебобики, тут вам ваш избранец уже прямым текстом говорит, что вас на***ли.
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16.03.2021 08:29 Ответить
яке воно гидке ! Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 2281
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16.03.2021 08:48 Ответить
Не зря ему такую фамилию дали. Его в открытую послали в эротическое путешествие, а он даже на гелендвагене не может туда найти дорогу.
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16.03.2021 08:54 Ответить
жалко что 40 лет назад твоя мамаша тебя не зачистила....
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16.03.2021 08:59 Ответить
Что за исерика? Дубинский, а не пошёл бы ты разнорабочим на стройку, или слесарем на завод...
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16.03.2021 09:00 Ответить
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 7014Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 4985 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 1854 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 4912
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16.03.2021 11:52 Ответить
Да сколько же уже можно писать про этот использованный контрацептив. Его место в помойке и пусть там лежит, ждет переработки. В Украине других проблем хватает, а то нашли мля великого политического деятеля или это он сам проплачивает что бы о нем писали ?
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16.03.2021 09:04 Ответить
Пошло зеленое дерьмо по трубам
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16.03.2021 09:25 Ответить
Це була помилка-голосувати за вас пане Дубинський!!А народ??? !!Він і уяви не мав що ви шахрай злодій і ворог Украіни!!!
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16.03.2021 09:26 Ответить
Ну шо, дубина, кого в тупой собачий рот оттрахали? )))
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16.03.2021 09:26 Ответить
Дубинский шо такое в чём проблема ?едь в кибуц и работай ,или иди в маршруточники будешь маму катать на скорости !
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16.03.2021 09:27 Ответить
Це була помилка-голосувати за вас пане Дубинський!!А народ??? !!Він і уяви не мав що ви шахрай злодій і ворог Украіни!!!
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16.03.2021 09:27 Ответить
шо попало. вой собаки получившей пинок под хвост
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16.03.2021 09:42 Ответить
Не под хвост, а в рот, всё как он сам и просил ))))
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16.03.2021 09:49 Ответить
По жабу и гадюку уже было? )))))
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16.03.2021 09:48 Ответить
Рабиновича исключили из партии. Ему приснился сон: Израиль объявил войну Советскому Союзу и победил. Моше Даян стоит на трибуне Мавзолея, а перед ним проходит демонстрация советских евреев. Они скандируют:
- Восстановите Рабиновича в партии! Восстановите Рабиновича в партии!
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16.03.2021 09:50 Ответить
Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!
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16.03.2021 09:51 Ответить
Вакансия на должность "заместитель президента".
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16.03.2021 09:55 Ответить
Кожна мразота бачить себе тільки вертухаєм. А коли прилетіло від своїх подєльників, одразу скиглити починає.
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16.03.2021 09:58 Ответить
А ну давайте -- скушайте друг друга! Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 8126
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16.03.2021 10:04 Ответить
А чё? Про партию-то оно правильно написало:

"А пока на деле партия "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников", - сокращённо "САМ". Партией "САМ", которой единолично правит САМ, его президентское величество, Владимир Александрович Зеленский"
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 6540 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 2595
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16.03.2021 10:16 Ответить
"Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей ... - ничего не значат" - Сказал человек у которого мама мультимиллионер "любит скорость". Оно вспомнило про Конституцию и законы ...
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16.03.2021 10:28 Ответить
Чего подонок, скулишь , как вшивая ****!
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16.03.2021 10:34 Ответить
Зачистка - это когда он станет писать письма Зеленскому из камеры, а пока просто игры.
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16.03.2021 10:35 Ответить
Значит было за что! (нет)

В 1938 году на Уралмашзаводе в Свердловске разоблачили сразу несколько «вредительских организаций». Простых рабочих обвиняли в поджогах, отравлениях и диверсиях. В рабочем бараке №25 арестовали сразу двух членов одной семьи - супругов Петра и Софью Дылан. Самые простые люди: он - шофер, она - раздатчица в столовой. Арестовали прямо на глазах их детей. Причем следователи заявили, что муж и жена состояли не в одной, а в разных (!) шпионских организациях.

Оба супруга после «обработки» следствием дали признательные показания и были репрессированы. А потом выяснилось, что следователи не только принудили их признать вину, но и выдумали сами факты пожаров, поломок машин и отравлений - ничего этого в помине не было. Лишь одному из супругов удалось уцелеть в те страшные годы.

Так-то ничего ужасного - кого-то немножечко расстреляли, кому-то немножечко сломали судьбу. Ну что же, бывает - перегибы на местах. Ничего такого страшного. Следователей-чекистов, сфабриковавших это дело тоже кстати расстреляли - ну штош, случается.
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16.03.2021 11:06 Ответить
Я, не почитатель Зеленского , но это пи....ц, это бородатое чудо ,пролезшее на имени Зеленского в Раду ,теперь возомнили себя ИБРАННИКОМ народа.как голосовали люди ,Слуга народа , Зеленского значит ,,ЗА,, и пролезли в Раду ,,непотріба,,хоть отбавляй. Это все вина Зеленского и его кадровая политика.
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16.03.2021 11:08 Ответить
Я, не почитатель Зеленского , но это пи....ц, это бородатое чудо ,пролезшее на имени Зеленского в Раду ,теперь возомнили себя ИБРАННИКОМ народа.как голосовали люди ,Слуга народа , Зеленского значит ,,ЗА,, и пролезли в Раду ,,непотріба,,хоть отбавляй. Это все вина Зеленского и его кадровая политика.
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16.03.2021 11:09 Ответить
Дубинский,как и голосовавшие за зеленского,такие наивные.Разве не видна была за 1000км. хамовито-циничная невежественная.безответственная и крайне не искренна фигура Зеленского.Дубинский и все сторонники(избиратели) точно такие же,как и их *ВЕЛИЧЕСТВО*. Только за то,что зе оставил на поле боя умирать нашего бойца и его реакция на это,то уже нужно немедленно было выходить из партии слуг.А тот дешовый *актёрский талант* действительно нужно засунуть в ср...Но к сожалению этот *талант* востребован для совкого невежественного народа,который в экстазе смеётся над собой. Этого*актёра* интересно смотреть тем,кому скучно смотреть Шекспира,Чехова.
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16.03.2021 11:21 Ответить
тупий рот з колояйським придумали, як підняти рейтинг зюзі
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16.03.2021 11:25 Ответить
Злодій кричить, - тримай злодія..
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16.03.2021 11:32 Ответить
Та лана, псиный рот супротив жабы.
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16.03.2021 11:33 Ответить
Фамилий звонившего заместителя! Пусть Родина знает героя!
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16.03.2021 11:51 Ответить
...я ходил на Ваши концерты, восхищался Вашим талантом, а Вы вот так...
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16.03.2021 12:17 Ответить
Понимаю сколько зелетролей сидит на этой ветке... Но , как ни относись к Дубинскому, он талантливый журналист и точно сформулировал совершенно очевидную, с момента Рифмастера, Санжар и увольнений через прессу, реальность
"Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!
Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали - ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку.
Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны" Всё именно так. Один в один. И кто знает историю - знает чем это закончится.
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16.03.2021 12:22 Ответить
Пост цього породистого пудєля довгий як собача пісня. Не пропаде пес.. Буде разом з бультерєром ківою за катлєтку тявкать.
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16.03.2021 12:31 Ответить
геть не здивуюся, якщо незабаром цей покривджений вступить до лав ОПЖЗ
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16.03.2021 12:41 Ответить
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 3256
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16.03.2021 16:15 Ответить
Вот зачем его исключали.
Такой гниде только в СН и место.
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16.03.2021 18:53 Ответить
Никакой гордости у этой инфузории, готов на коленях просить, унижаться лишь бы дальше "мама любит скорость"
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16.03.2021 19:38 Ответить
Напоминает писульки Сталину от репрессированных....
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16.03.2021 19:55 Ответить
КАКИЕ ЖЕ ЭТИ ЖДЫ ЛИПКИЕ !!!
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16.03.2021 20:03 Ответить
Одно румынское гαβно пишет другому израильскому лайну что-то во имя народа Украины.
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16.03.2021 20:32 Ответить
Державний діяч Дубінеску, бл@ть, аж смішно.
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16.03.2021 21:19 Ответить
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