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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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иск (635) Крым (26022) вода (880) Резников (1165)

Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех

Угрозы России подать международные иски касательно приостановки Украиной водоснабжения Крыма после перекрытия Северо-Крымского канала, вызывают смех.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной - Wellcome! Только я хочу напомнить, что согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. По всем вопросам, включая водообеспечение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права", - подчеркнул Резников.

От также добавил, что Украина неоднократно четко озвучивала свою позицию относительно этого вопроса.

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"Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым и в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова", - заявил вице-премьер.

Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".

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Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году. Также правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+24
короче. крысьчане. не дайте себе засохнуть.
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15.03.2021 22:28
+20
Та шо крысянам не так? Хотели в родную говень, получайте. Крысм без Украины через пару лет станет таким, каким его втюхали Украине в свое время. ПУСТЫНЯ. Радуйтесь.

Моя бабушка там жила до канала, так пару кустиков помидор/огурцов лелеяла, как сделок золотой.
Поливала те кустики водой хрен знает откуда перенесенной.
Потом она канал и копала, как рассказывала, то жесть, а не работа была.
Так что, сасать, крысяне.
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15.03.2021 22:45
+19
Хрущов і той розумніший ху#ла був,розумів,що Криму без України немає!
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15.03.2021 22:36
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короче. крысьчане. не дайте себе засохнуть.
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15.03.2021 22:28 Ответить
схоже на те, що з часом, обміліють усі водосховища і Крим перетвориться на пустелю!
кацапи зберуть речі і з'їпуть в козломордію! тіки потім Україна відновить свію территорію, відновить постачання води і повернутися в Крим зможуть тіки ті колаборанти, які зберегли свої українські паспорти
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15.03.2021 23:10 Ответить
На жаль не с**буться, бо москалям потрібна морська база. А буде вона в пустині то москалів не грає. Просто це танці для цивільного населення, мов які злі укри води не дають, тому пересиляйтесь на материк в Хабарівський край, або в Еврейську область.
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16.03.2021 06:27 Ответить
А шо не так с водой? У нас полно криниць, хай приходят с ведрами и набирают
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15.03.2021 22:30 Ответить
Обезвоживание организма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды и воздействием мочи на мозг и центральную нервную систему..
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15.03.2021 22:30 Ответить
воздействие мочи там началось задолго до начала обезвоживания.
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15.03.2021 22:43 Ответить
Так шо? Там всьо печально и запущенно? Боже, как я переживаю.Погодите. Щас самогоночки домашней сьорбну под борщ и, чесное слово, начнется таки форменная истерика.
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15.03.2021 22:46 Ответить
тока закусуйте, будь ласка!
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15.03.2021 22:50 Ответить
Дякую. Обов'язково.
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15.03.2021 22:53 Ответить
русне показали где к жилетке рукава пришиваются.
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15.03.2021 22:35 Ответить
Хрущов і той розумніший ху#ла був,розумів,що Криму без України немає!
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15.03.2021 22:36 Ответить
А если они перейдут на капельное орошение населения?
Божьей росой.... 😂
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15.03.2021 22:37 Ответить
Пам'ятаєте рекламу "Юпі - просто додай води!"? Тепер в Криму потрібна нова реклама... Щось подібне до "Каміння з неба - просто додай сечі!"
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15.03.2021 22:38 Ответить
Хай каміння почавлять,може крапку води таки вичавлять,ні😁?
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15.03.2021 23:06 Ответить
Тільки не Юпі, а Інвайт. Ось цей ролик https://youtu.be/cjfn0AuA8WY?t=10
а ось це на нього пародія, як раз кримчанам актуально https://youtu.be/3foTrj9cyOo?t=47
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16.03.2021 06:53 Ответить
СТОП .!! Які іски Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех - Цензор.НЕТ 4942 ..?? Так вони ж самі відмовились Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех - Цензор.НЕТ 1779 . .! Хоч одна кацапська гнида , за 7 років , попросила подати в Крим воду ??
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15.03.2021 22:41 Ответить
Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех - Цензор.НЕТ 3577
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15.03.2021 22:41 Ответить
Пусть РФ вернет Крым, если она хочет придерживаться международного права.
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15.03.2021 22:43 Ответить
до кацапов и колаборантов кажись начинает доходить... камни с неба хорошо, но встают по перек горлянки... паникуют сволочи.
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15.03.2021 22:43 Ответить
Та шо крысянам не так? Хотели в родную говень, получайте. Крысм без Украины через пару лет станет таким, каким его втюхали Украине в свое время. ПУСТЫНЯ. Радуйтесь.

Моя бабушка там жила до канала, так пару кустиков помидор/огурцов лелеяла, как сделок золотой.
Поливала те кустики водой хрен знает откуда перенесенной.
Потом она канал и копала, как рассказывала, то жесть, а не работа была.
Так что, сасать, крысяне.
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15.03.2021 22:45 Ответить
А можна було б не сміятися, а зробити так як з позовом кацапів по газу в Стокгольмський арбітраж.
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15.03.2021 22:50 Ответить
Так куда лаптеногие собрались подавать свой иск, ежели они, ничтоже сумняшеся, решили (согласно мнению Госдуры) , что на территории масковии решения международных судов не признаются? Эй вы, репоеды малохольные, либо крестик нацепите, либо трусы натяните. Бо вас шото не понять.
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15.03.2021 22:51 Ответить
Тогда они нам должны за оккупацию Крыма 100 млрд дол.
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15.03.2021 23:03 Ответить
Текст иска им еще в районе 80-х Высоцкий составил:

"Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото"
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15.03.2021 23:08 Ответить
Поспели вишни в саду у дяди Вани,
А вмесо вишен - один весёлый смех. (с)
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16.03.2021 00:01 Ответить
москалі! вже якось там визначтесь чи є в Криму вода, чи немає? Бо як зайдеш на будь-яке відео на титрубі про воду в Криму, то пригожинські шлюхоботи люто переконують, що вода в Криму є (крім декількох великих міст) і взагалі вода з'явилась після окупації, а ось при Україні води не було! АХАХАХАХАХ і ось вода Є, але в суд подавати будемо, бо води НЕМА! ХАХАХАХАХА. москальська логіка - така логічна!
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16.03.2021 03:59 Ответить
Москали - это гопники в квадрате. И м море по колено, а международное право им не писано. Генетические уроды.
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16.03.2021 05:57 Ответить
Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх - Цензор.НЕТ 4141
Я оккупант- вяликоросс мене ваша водица вообще и нах.. не впала!
Вечно и вволю были бы " Бояра" да брага то...
И наоборот без этой водицы укропов мой крепкий руцький дух вяликоросса,
он неподражаемо хорошо разносится по всему ставшим уже российским Крыму,
чётко указывая кто в моём новом доме безоговорочный хозяин.
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16.03.2021 06:14 Ответить
Не тріба скігліти . Тріба брати відро і їхаті в Ростов .
(Азіров)
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16.03.2021 06:40 Ответить
Для Крыма путь для воды, три вершка вниз от Путинской бороды.
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16.03.2021 08:59 Ответить
Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх - Цензор.НЕТ 1935
Укроп! Уууу... ай как шибко сушит, дай водицы !
Так кацап він і в Українському Криму кацап... !
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16.03.2021 08:59 Ответить
С таким же успехом Россия может подать в суд на Украину за то, что в Украине говорят на украинском языке, едят сало и не дают оккупантам в Крым.
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16.03.2021 09:12 Ответить
Западная Украина это родина Бандеры, Шухевича, она всегда было за Соборность Украины (за ее единство). Лучшие ее люди отдали свои жизни за это, сидели по российских тюрьмам, каторгам. Их не сломишь и сегодня они в первых рядах за Соборность Украины.
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16.03.2021 09:31 Ответить
Лучше напишите, как до России попала Сибирь, Дальний восток, Урал и т.д.. Украина всегда гордилась своей историей, тем, что ее столица город Киев, - мать городам русским и что именно отсюда начинаюсь и есть русская земля.. У вас же все краденное у Украины - Руси, история, название, вера. Ничего своего нет. Почему, Вы так не любите, стыдитесь своей истинной истории, своих корней
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16.03.2021 09:48 Ответить
-
Не тільки Крим аі Кубань, це етнічна українська територія злочинно анексована Московією - ордою. Вона відноситься до стародавньої української землі. У 17 - 18 століттях. в басейн річки Кубані переселилося понад 20 тис. українських запорізьких козаків, зайнявши тоді нічию величезну вільну безлюдну територію. Вже набагато пізніше царський уряд личакової паРаші за допомогою українських козаків завоював всю Кубань і позбавив цих же українських кубанських козаків автономних прав: права обирати гетьмана, старшин, права козацького демократичного самоврядування ..... А за переписом 1926 року, на Кубані налічувалося 1,5 млн українців, або більше 62% всього населення з татар, москалів, калмиків ... Тут офіційно діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, а українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців знищено кривавими кремлівськими окупантами комуно -фашистами: голодомором, розстрілами, репресіями, депортацією ....
В даний час на анексованою москалями Українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії - орді.
Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі пропиті і з ніг до голови обісцяні кацапські козломорді квадратні рябі пики, з рязанський і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти -опричники )(уйла , люті вороги Україні..
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16.03.2021 10:50 Ответить
так вони ж самі хотіли:"...камні с нєба...!"
казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:23 Ответить
 
 