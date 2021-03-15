Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Угрозы России подать международные иски касательно приостановки Украиной водоснабжения Крыма после перекрытия Северо-Крымского канала, вызывают смех.
Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я, как юрист, который всю жизнь практикует право, я просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной - Wellcome! Только я хочу напомнить, что согласно Женевской конвенции, написанной много десятилетий назад, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. По всем вопросам, включая водообеспечение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права", - подчеркнул Резников.
От также добавил, что Украина неоднократно четко озвучивала свою позицию относительно этого вопроса.
"Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым и в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова", - заявил вице-премьер.
Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".
Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году. Также правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму.
Пожалуйста, подождите...
кацапи зберуть речі і з'їпуть в козломордію! тіки потім Україна відновить свію территорію, відновить постачання води і повернутися в Крим зможуть тіки ті колаборанти, які зберегли свої українські паспорти
Божьей росой.... 😂
а ось це на нього пародія, як раз кримчанам актуально https://youtu.be/3foTrj9cyOo?t=47
Моя бабушка там жила до канала, так пару кустиков помидор/огурцов лелеяла, как сделок золотой.
Поливала те кустики водой хрен знает откуда перенесенной.
Потом она канал и копала, как рассказывала, то жесть, а не работа была.
Так что, сасать, крысяне.
"Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото"
А вмесо вишен - один весёлый смех. (с)
Я оккупант- вяликоросс мене ваша водица вообще и нах.. не впала!
Вечно и вволю были бы " Бояра" да брага то...
И наоборот без этой водицы укропов мой крепкий руцький дух вяликоросса,
он неподражаемо хорошо разносится по всему ставшим уже российским Крыму,
чётко указывая кто в моём новом доме безоговорочный хозяин.
(Азіров)
Укроп! Уууу... ай как шибко сушит, дай водицы !
Так кацап він і в Українському Криму кацап... !
Не тільки Крим аі Кубань, це етнічна українська територія злочинно анексована Московією - ордою. Вона відноситься до стародавньої української землі. У 17 - 18 століттях. в басейн річки Кубані переселилося понад 20 тис. українських запорізьких козаків, зайнявши тоді нічию величезну вільну безлюдну територію. Вже набагато пізніше царський уряд личакової паРаші за допомогою українських козаків завоював всю Кубань і позбавив цих же українських кубанських козаків автономних прав: права обирати гетьмана, старшин, права козацького демократичного самоврядування ..... А за переписом 1926 року, на Кубані налічувалося 1,5 млн українців, або більше 62% всього населення з татар, москалів, калмиків ... Тут офіційно діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, а українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців знищено кривавими кремлівськими окупантами комуно -фашистами: голодомором, розстрілами, репресіями, депортацією ....
В даний час на анексованою москалями Українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії - орді.
Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі пропиті і з ніг до голови обісцяні кацапські козломорді квадратні рябі пики, з рязанський і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти -опричники )(уйла , люті вороги Україні..
казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!