Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games", - Зеленский
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Эти соревнования проходят в США, 40 украинских ветеранов будут соревноваться с командами из разных стран мира.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games" в США для ветеранов и военнослужащих. 40 наших воинов будут соревноваться с командами из США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании. С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины", - написал Зеленский.
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Пресс-служба Министерства по делам ветеранов сообщает, что соревнования состоятся во Флориде с 12 по 22 сентября.
Warrior Games - это соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США проводит это мероприятие уже восьмой год подряд.
В программу соревнований входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.
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Invictus Games (≈ «Игры непобедимых/непобеждённых»: латин. Invictus «непобедимый, непобеждённый» + англ. games «игры») - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
Соревнования включают в себя греблю на тренажёрах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
Примером послужили аналогичные американские Warrior Games.
Первые соревнования прошли в 2014 году в построенном за два года до этого лондонском Олимпийском парке (Queen Elizabeth Olympic Park).
Вторые игры прошли в 2016 году в американской Флориде близ города Орландо в спортивном центре ESPN Wide World of Sports Complex диснеевского комплекса Диснейуорлд.
Третьи игры объявлены принцем Гарри к проведению в 2017 году в городе Торонто, столице канадской провинции Онтарио.
Четвёртые игры запланированы к проведению в Австралии, в Сиднее.
Они получили поддержку королевы Великобритании и двух президентов США.
Опять Осел врёт!
Наші бійці - бійці до кінця, а от же привезуть нагороди. СТОПУДОВО! Зате після цього можна буде на всіх каналах репетувати про перемогу!
Найвеличнішому так не вистачає аплодисментів йому, скромному та сором'язливому!