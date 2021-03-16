Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games", - Зеленский

Эти соревнования проходят в США, 40 украинских ветеранов будут соревноваться с командами из разных стран мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warrior games" в США для ветеранов и военнослужащих. 40 наших воинов будут соревноваться с командами из США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании. С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины", - написал Зеленский.

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Пресс-служба Министерства по делам ветеранов сообщает, что соревнования состоятся во Флориде с 12 по 22 сентября.

Warrior Games - это соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США проводит это мероприятие уже восьмой год подряд.

В программу соревнований входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

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