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Эксперт Минздрава Дубров призвал без необходимости не назначать и не принимать при COVID-19 антибиотики

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Эксперт Минздрава Дубров призвал без необходимости не назначать и не принимать при COVID-19 антибиотики

В ходе аудита медицинских учреждений Закарпатской области, которые принимают больных COVID-19, в одном учреждении все пациенты находились на антибактериальной терапии.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил эксперт Минздрава, президент ОО "Ассоциация анестезиологов Украины" Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В одном учреждении 100% больных получают антибиотики! Это при том, что по рекомендациям мировых организаций только от 3 до 8% случаев заболевания коронавирусом требуют антибиотикотерапии. Бесконтрольная антибиотикотерапия - это не только потраченные впустую государственные деньги, но и потенциальная опасность. Антибиотик не влияет на вирусы, не понижает температуру. Скоро мы будем иметь вспышку пневмоний и различных инфекций, это приведет к страшным последствиям, смертности", - сказал Дубров.

Со своей стороны, директор Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Пшеничный отметил, что на Закарпатье есть много пациентов, которые на тот момент, когда попадают в стационар, резистентны к антибиотикотерапии.

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"К тому моменту они уже принимали два или три вида антибиотиков. Мы просим не делать этого, не принимать антибиотики, руководствуясь советами коллег или соседей, которые болели ковидом, продавцов из аптеки. Для целесообразности приема антибиотика есть показания!", - подчеркнул Пшеничный.

Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов аудита "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", согласно п. 9 Меморандума с МВФ. Шмыгаль это Зеленскому даже не показывает.

Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки.
На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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15.03.2021 22:42
+3
**Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса** семейные врачи сами не знают, что назначать - сидите дома и ждите пока не станет совсем плохо, после этого вызывайте скорую,,, так что спасение утопающего - дело рук самого утопающего
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15.03.2021 22:56
+3
Шоб ви знали там в своїх недоміністерствах, шо в нас ще з совку - попав до лікарні - антибіотики колять в 99,9% випадків ще до обстеження. Ніхто з вас цим не переймався, і, тем не менш, ми якось не повиздихали. Про антибіотики і бюджетні кошти - взагалі смішно.
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15.03.2021 22:57
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МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов аудита "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", согласно п. 9 Меморандума с МВФ. Шмыгаль это Зеленскому даже не показывает.

Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки.
На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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15.03.2021 22:42 Ответить
тільки при янєлохі міністром може бути ідіот.
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15.03.2021 22:45 Ответить
**Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса** семейные врачи сами не знают, что назначать - сидите дома и ждите пока не станет совсем плохо, после этого вызывайте скорую,,, так что спасение утопающего - дело рук самого утопающего
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15.03.2021 22:56 Ответить
Шоб ви знали там в своїх недоміністерствах, шо в нас ще з совку - попав до лікарні - антибіотики колять в 99,9% випадків ще до обстеження. Ніхто з вас цим не переймався, і, тем не менш, ми якось не повиздихали. Про антибіотики і бюджетні кошти - взагалі смішно.
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15.03.2021 22:57 Ответить
особливо тупим...В тому числі деяким"лікарям"

антибіотики-проти бактерій.
вакцинування-проти вірусів.
COVID-19 -вірус.
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16.03.2021 00:23 Ответить
Читати і розуміти, шо написано - ні, ніяк?
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16.03.2021 06:12 Ответить
я не пойму, зачем собирали и считали койки - если не знают как лечить!
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15.03.2021 23:05 Ответить
Все печешься об Украине?А тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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15.03.2021 23:10 Ответить
«есть много пациентов, которые на тот момент, когда попадают в стационар, резистентны к антибиотикотерапииИсточник: https://censor.net/ru/n3253519»
Начнём с того, что протокол Минздрава просто дурной - сначала доводят людей до двухсторонней пневмонии , а потом героически спасают или теряют.
Во время надо делать рентген и тесты с подозрением на ковид
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15.03.2021 23:11 Ответить
протокол Минздрава просто дурной - сначала доводят людей до двухсторонней пневмонии , а потом героически спасают или теряют.

БРЕХНЯ.
БО.
ЛЮДИ ПОЧИНАЮТЬ САМОЛІКУВАННЯ.
А ПОТІМ ІНКОЛИ ЗАПІЗНО
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16.03.2021 00:25 Ответить
Вы болели ковид ?
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16.03.2021 00:28 Ответить
Сначала Буковель при закрытых лыжных курортах в Европе ,
потом футбольный матч в Киеве при закрытых всех стадионах в Европе
ТЕПЕРЬ МОБИЛЬНЫЕ ГОСПИТАЛИ разворачиваем ?

Идиоты . Народ сам спасается как может
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15.03.2021 23:15 Ответить
Этих экспертов пора на гиляках подвешивать вниз головой 😀😅😀
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15.03.2021 23:16 Ответить
И точно также,народ сам себя заражает. У нас только сейчас начнут штрафовать за НЕ ношение маски.
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16.03.2021 06:31 Ответить
А вот и новость. Стою на остановке,и там же стоит около пятидесяти лет "орел" без маски! Вдруг подошли двое карабинеров и показывают ему на лицо,типа,-где маска? Он начинает что-то им преподавать,жестикулировать... Вдруг у одного из карабинеров появляется на руках папка с квитанциями на штраф. Как он начал быстро мельтешить руками,откуда-то из внутренних карманов достал маску,одел и стоит по стойке смирно.Сразу поумнел.
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16.03.2021 11:27 Ответить
Не выздыхали, но теперь в больницах развились такие супербактерии, что только антибиотики последнего поколения самые дорогие их берут или вообще не берут, а дебильный народ требует при всяком случае выписывать им антибиотики, а если не выписывают, покупают сами или идут к другому врачу.
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16.03.2021 07:24 Ответить
 
 