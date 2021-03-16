"Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства, - Тимошенко
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Партия "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции в Верховной Раде и переформатировании правительства.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила народный депутат Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно. И я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения, если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков", - рассказала Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" отметила, что "определенное время переговоры шли".
"И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение - продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики", - пояснила Тимошенко.
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Политик ( Тимошенко ) призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
«Если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику (...) вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков», - заключила Тимошенко.
Заявивши про зовнішнє управління Тимошенко стала в один ряд з Татаровим і Портновим.
І зрештою, щось же має стати останньою краплею, щоб "офіційно" вважати її виразником російських інтересів.
Источник: https://censor.net/ru/b3253533
пуйла.
(Нагадаю - при Ющенку Юлька була премьерміністринею , а Порох - головував нацбезом. Так своєю боротьбою за ще більший вплив дістали спокійного Ющенка , що в один день летіли зі своїх посад у різні сторони )
Тай Яник , хоч він і "у міграції" , теж би багато сказав !
Не просто так він Юльку на нари сажав!
Що я скажу про "Вону"? А те, що і казав раніше: її зусилля очолити уряд за влади Зєлі будуть марними. Зєля НІКОЛИ її не призначить прем'єркою. Бо їх наміри з Зєлєю прямо протилежні. Маріонетка Зєля, з своїми ляльководами, мають намір грабувати Україну до її скону, а потім підпалити, щоб знищити сліди злочину. У Юлі наміри очистити Україну від корупції, зробити її сильною, заможною і щасливою. Що в неї вже вдавалось в минулому, але лише тимчасово, на короткий термін, бо бідну Україну обсіли кровопійці, як хвору собаку блохи, і не відпускають від себе. А одурені українці вірять наклепам цих пройдисвітів, бо думають не головою, а телевізором. Це все наслідки трьохсотлітньої колонізації і особливо жорстоких катувань у минулому сторіччі. Тим не меньш люди починають прокидатись.
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Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - наш президент. Юля - наш прем'єр. І Україна стане сильною, заможною і щасливою.
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Зустрічне питання: пану не подобаються жінки?
Суспільний договір де Юля (або хтось інший) має бути прем'єром (чи у якому будуть поділені будь-які інші посади), це ніякий не суспільний договір. Це Юлін договорняк.
Облиш. Платний троль заробляє в мережі, може "дякулою" за штуку помочі попрацювати, навіть проголосувати за бабло... А підтримувати??? Це з області фантастики
далі продовжувати?
(відповідати не обов'язково, я знаю, що пан задарма не голосує))
В першому турі за Гриценко, у другому проти Зеленського (відповідно за Пецю)
Але не буду заважати пану заробляти його срібняки. Не він, так хтось інший їх заробить. Добре, що вийшло поспілкуватись. Не з усіма тролями в мене це виходить
Хто такі - відомі західні економісти і лідери? Оголоси список.
усі вони одноголосно визнали - після списку закинь пруфи
Ти ж не балабол?
«Тимошенко не друг Кремля, а настоящий патриот Украины» - экс-посол США Хербст
Маргарет Тэтчер: Я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юле
справиласьобосралась
Так і є, пані Ланою не поманепулюєш.
Юля все це розуміє, але, як справжня мати, йде під танка захищати рідну дитину. Ось її справжня мотивація
Заради України люди йдуть на страту, у в'язницю, на тортури... це мабуть тільки ЮВТ, "заради України" постійно лізе до корита.
Просте запитання. Якщо зелені довели країну до прірви, то до зелених (при Пеці) вона не була на краю прірви? Так ото ж...