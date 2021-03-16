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Новости Политика Украины
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коалиция (3773) Тимошенко (24577) Батькивщина (2004) Слуга народа (2548)

"Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции в Верховной Раде и переформатировании правительства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила народный депутат Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно. И я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения, если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков", - рассказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что "определенное время переговоры шли".

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"И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение - продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики", - пояснила Тимошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+62
Ау, сулима, ты где? Что скажешь теперь про "вону"?
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15.03.2021 23:22
+56
Пора Батькивщину переименовать на Красные фонари.
Старая шлюха всегда пытается себя продать подороже.
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15.03.2021 23:31
+54
Пустіть бабцю до корита!
"Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6671
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15.03.2021 23:23
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Страница 5 из 5
Система против юли . Сколько ботов скупили за раз. Они не против юли они против дешевого украинского газа и земли в руках громад.
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16.03.2021 10:18 Ответить
Думаю,что даже зеленский не настолько туп,что бы пустить юлю на потоки денег. Даже он понимает,кто будет снимать пенку с варенья а кто кушать из выгрибной ямы обеими руками.
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16.03.2021 10:21 Ответить
Хитрожопая Юла в преддверии Великого Поста решила обеспечить себя постными продуктами питания. Жрать-то хочется всегда, а тут надобно так ухитриться, чтобы при этом ещё и Пост соблюсти. В этом смысле "Слуга народа" для Юлы "як знахідка"©, потому как всё падлючее ЗЕ-шапито во главе с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем - "ни рыба ни мясо"© - их сожрать в Великий Пост "сам Бог велел."©
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16.03.2021 10:22 Ответить
Ця баба хоч з чортом об*єднається, аби до годівниці ближче. Брехливішої людини годі знайти.
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16.03.2021 10:32 Ответить
Юля за владу готова хоч із чортом лисим злягатись...
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16.03.2021 10:47 Ответить
"... наводжу цитату з російського сайту:
Политик ( Тимошенко ) призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.

«Если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику (...) вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков», - заключила Тимошенко.

Заявивши про зовнішнє управління Тимошенко стала в один ряд з Татаровим і Портновим.
І зрештою, щось же має стати останньою краплею, щоб "офіційно" вважати її виразником російських інтересів.

Источник: https://censor.net/ru/b3253533
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16.03.2021 10:49 Ответить
Григян з Зеленським, Татаровим та Портновим будуть проводити національну політику.
пуйла.
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16.03.2021 10:50 Ответить
как заявил Григорий Омельченко на ТВ-шоу перед выборами в 2019 г. "Что еще должна совершить эта дама, чтобы вы поняли, насколько она предательница и подлая", и привел пример с подписанием газовых контрактов в 2009, когда она отказалась показать Договор с Путиным Президенту и СБУ, и Ющенко пришлось по своим каналам через разведку доставать копию Договора.
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16.03.2021 11:10 Ответить
"Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7270Так ! Якщо Зе таки задумає щось робити з Юлькою , ней спочатку просто за кавою поговорить про це з бувшими президентами України Ющенком та Порохом "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1981

(Нагадаю - при Ющенку Юлька була премьерміністринею , а Порох - головував нацбезом. Так своєю боротьбою за ще більший вплив дістали спокійного Ющенка , що в один день летіли зі своїх посад у різні сторони "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4156)
Тай Яник , хоч він і "у міграції" , теж би багато сказав !
Не просто так він Юльку на нари сажав!
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16.03.2021 12:21 Ответить
откуда вона знает, какая у нас тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны. Всё она знает, сидя в конча-заспе и в Раде иногда.
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17.03.2021 00:23 Ответить
Первыми поддержали коалицию Богдан Ярёменко, Евгений Петруняк и Роман Иванисов....
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16.03.2021 11:06 Ответить
ЖЮлька свою жизнь положила на борьбу за власть и дерибан для своего клана. И при этом на борьбу с конкурентами типа фирташа, которую называла борьбой с олигархами.
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16.03.2021 11:16 Ответить
Что это комсомольское тупорылое мурло Тимошенко может дать Украине?? Очередной союз тимошенко +_Лазаренко-+зеленский и украденный бюджет страны, как в 1996 году!!?? Эта воровка Тимошенко, через подставных лиц, и так приватизировала половина земель чернозёмов юга Украины в одесской , николаевской и херсонской областях!! Ну, а про газовый предательский безграмотный договор с пуйлом-****** , по 450 дол. за 1000 куб .м??. Забыли?? А про завышенную зарплату шахтёрам донбасса??! забыли? А харьковские соглашения и договор о Чёрноморском флоте россии на территории Крыма??Забыли !! И Это всё она-эта предательница Украины Тимошенко!! Эта змеюка никогда не успокоится!!!
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16.03.2021 11:22 Ответить
100%, но думаю, что за исключением Лазаренко. Похоже, что они сами его утопили, так ка он был среди них лишний. Он в их клан не вписывался. Чем не вписывался, не буду подсказывать.
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16.03.2021 11:29 Ответить
Сколько подлых юлеботов было в интернете при Ющенко. Они все мерзкие предатели народа. Сначала они помогли жЮльке утопить Мороза, а потом и Ющенко. Они конечно не без недостатков, но она несравнимо хуже каждого из них.
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16.03.2021 11:37 Ответить
Юля - это лучшее что было у УКРАИНЫ за все 30 лет..
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16.03.2021 12:44 Ответить
Не тільки було, а і є.
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16.03.2021 13:42 Ответить
З/явився Ванька, отримав нові вказівки, яким гівн..м гадити, зеленим чи сердечками. Де ти Ванька ховався? Чи відсипався після переговорів? Ну то йдемо на дострокові, бо Дівулі зелені показали гарбузяку?
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16.03.2021 18:06 Ответить
От тому ми і у такому лайні, що це було "накраще"..
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16.03.2021 14:26 Ответить
Только когда сидела в Качановке.
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16.03.2021 20:48 Ответить
читаю ваші коментарі і розумію, що сила українців в єдності і глибокий повазі одне до одного!
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16.03.2021 12:18 Ответить
Вибачаюсь, що не зміг взяти участь в обговоренні теми, бо щойно вийшов з бану. Тим не меньш задоволений, що Юля досі є головним ворогом у шахраїв і пройдисвітів всіх мастей, і особливо у ... Промовчу. Бо знову піду в бан "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3290
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16.03.2021 13:25 Ответить
Для Roman Podyu 5027fa4e

Що я скажу про "Вону"? А те, що і казав раніше: її зусилля очолити уряд за влади Зєлі будуть марними. Зєля НІКОЛИ її не призначить прем'єркою. Бо їх наміри з Зєлєю прямо протилежні. Маріонетка Зєля, з своїми ляльководами, мають намір грабувати Україну до її скону, а потім підпалити, щоб знищити сліди злочину. У Юлі наміри очистити Україну від корупції, зробити її сильною, заможною і щасливою. Що в неї вже вдавалось в минулому, але лише тимчасово, на короткий термін, бо бідну Україну обсіли кровопійці, як хвору собаку блохи, і не відпускають від себе. А одурені українці вірять наклепам цих пройдисвітів, бо думають не головою, а телевізором. Це все наслідки трьохсотлітньої колонізації і особливо жорстоких катувань у минулому сторіччі. Тим не меньш люди починають прокидатись.
________________
Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - наш президент. Юля - наш прем'єр. І Україна стане сильною, заможною і щасливою.
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16.03.2021 13:40 Ответить
По Зеракаль питань не має, а з чого ти вирішив, що вона може співпрацювати із ЮВТ? Це ж як схрестити їжака і зайця. Зеркаль має прогресивні та ******* погляди, ЮВТ, це глибоке, соціалістично-популістичне минуле. Якийсь дивний гібрид. Чи ти їх прихильник виключно по статевій ознаці? Тобі подобаються сильні жінки? Ох ти і шалун...
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16.03.2021 14:26 Ответить
Чому Зеркаль? А тому, що за неї проголосують не тільки юліни прихильники, якщо Юля її підтримає, а і юлєфоби. Тому вона переможе ще у першому турі. Відмовиться Зеркаль підписувати суспільний договір? Де Юля буде означена прем'єркою? Тоді у пані шансів обратись не буде. Можна обрати ЄДИНИМ Андрія Сенченко. Який перекрив Північно Кримський канал. Фактично наша єдина, найбільша і беззаперечна перемога у війні з Рашою. Якщо не враховувати перемогу в суді Стокгольма по Юліному договору.
_________
Зустрічне питання: пану не подобаються жінки? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7254
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16.03.2021 14:42 Ответить
Якщо Юля підтримає Зеркаль, то я перестану її підтримувати.
Суспільний договір де Юля (або хтось інший) має бути прем'єром (чи у якому будуть поділені будь-які інші посади), це ніякий не суспільний договір. Це Юлін договорняк.
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16.03.2021 14:46 Ответить
А хіба платний троль взагалі здатен когось підтимувати? Ще й задарма? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7705
Облиш. Платний троль заробляє в мережі, може "дякулою" за штуку помочі попрацювати, навіть проголосувати за бабло... А підтримувати??? Це з області фантастики
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16.03.2021 14:54 Ответить
Зверни увагу, я не голосував за Зебіла, а ти - голосував...
далі продовжувати?
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16.03.2021 14:56 Ответить
Тобто продовжуй - ти голосував за Пєцю? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8036
(відповідати не обов'язково, я знаю, що пан задарма не голосує))
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16.03.2021 15:03 Ответить
Я тобі тисячу разів казав, за кого я голосував. Не пам'ятаєш, запиши на папірчику.
В першому турі за Гриценко, у другому проти Зеленського (відповідно за Пецю)
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16.03.2021 15:16 Ответить
Между Гриценко и Барыгой такая же разница как между ежом и ужом . Я тоже в первом туре голосовал за пана Анатолия , но голосовать за Барыгу это то же самое что и за бойко если бы он вышел во второй тур . А за Юлю вполне допустимо , НО ее не пустили во второй тур 16 % петекантропов
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16.03.2021 16:35 Ответить
Юля, разів у 50ть більш лайно ніж Зеленський. Причому, соціалістично-популістичне. Якщо Зеля тупо популіст, то ця ще й соціалістка по методам.
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18.03.2021 13:34 Ответить
Шо, Ваня, опять на мели? Ходишь, по двести гривен на демонстрации побираешься?
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16.03.2021 15:43 Ответить
Не долго продержался пользованный жулькин нацюцюрнык--традиционно сьехал на тему ,,платных троллей,, когда адекватно ответить нечем.
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16.03.2021 14:58 Ответить
Добре, що пан росіянин вивчив хочаб одне українське слово - "нацюцюрник" "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2935
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16.03.2021 15:05 Ответить
але зверни увагу. Нехай він і знає тільки одне слово, але як доречно він його використав?!
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16.03.2021 15:17 Ответить
Яке ж ваню ти недолуге та тупе створіння.
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16.03.2021 15:22 Ответить
Але ж вперте, тому смішне у своїй недолугості "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6647
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16.03.2021 15:45 Ответить
Скоріше друге. Нажаль.
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16.03.2021 15:48 Ответить
Мені подобаються жінки, але коли мова йде про політику, посади, фаховий рівень, я не розрізняють жінок та чоловіків. Для мене ти або спеціаліст, або ні.
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16.03.2021 14:48 Ответить
Скільки пан тут в мережі тусується, то його поінформованість в політиках має бути не меньшою, ніж у відомих західних економістів і лідерів. Так усі вони одноголосно визнали Юлю НАЙБІЛЬШ ефективною прем'єркою, а її уряд найбільш успішним.
Але не буду заважати пану заробляти його срібняки. Не він, так хтось інший їх заробить. Добре, що вийшло поспілкуватись. Не з усіма тролями в мене це виходить "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5023
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16.03.2021 15:01 Ответить
а можно конкретики у твої пости.
Хто такі - відомі західні економісти і лідери? Оголоси список.
усі вони одноголосно визнали - після списку закинь пруфи

Ти ж не балабол?
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16.03.2021 15:19 Ответить
а накой ехать еслю жулька "найкраща" сама справилась обосралась "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8041
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16.03.2021 18:34 Ответить
после 2014 года Меркель и Мадлен Олбрайт призывали Жульку не становиться в оппозицию, а помогать президенту и Украине в тяжелое время - война с Россией. Жулька 1 год молчала а потом пошла в нападение - начала организовывать митинги, протесты, не голосовала по важным статьям бюджета, отсутствовала и сбегала во время важных голосований - то есть вредила Украине.
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17.03.2021 00:17 Ответить
съездила ради пиара. Тетчер прекрасно всё знала, кто такая Жулька=газовая принцесса.
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17.03.2021 00:19 Ответить
Лідером чого є екс-посол і екс-прем'єр? І хіба ці двоє = усі?
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18.03.2021 13:32 Ответить
Проблемка есть ванюша-Зеркаль не собирается на Президентство.Она не такая тупая любительница власти ради власти как твоя тимошенко. Сегодняшнее влияние твоей бабули сильно тобой переоценено.
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16.03.2021 14:56 Ответить
А що так росіяни злякались? Що Зеркаль переможе на дострокових їхнього шпигуна Зєлю? Бо знають її характер? Що нею не поманепулюєш?
Так і є, пані Ланою не поманепулюєш.
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16.03.2021 15:08 Ответить
Ты был в бане или в запое???С каких это пор зеленский стал,,моим,,? Или так хочется забыть,как мы с тобой лично срались и я отговаривал тебя не голосовать за зеленского? Хочешь мне приписать свои вавки в голове?
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16.03.2021 15:14 Ответить
Так, Ваня, їх наміри однакові - служити Бені. Але він їм дав різні ролі, один мародерить зараз, а інша в запасі, як тільки з тим щось не вийде. А про її наміри нам сказали її дії, чи вона не була при владі? Ми що зблизилися з Європою і НАТО? Ні, вона нас потягнула в бік росії і запам'ятай Ваня, якби не її дурні поради не дратувати росію, то ми давно були б в НАТО і не малиб війни з москалями, бо кацапи від НАТО заїкаються і скулять, що вони мирні.
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16.03.2021 18:12 Ответить
Хитрый беня никогда не кладет все яйца в одну корзину.
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16.03.2021 20:19 Ответить
Ти можеш визначитись? Спочатку ти пишеш, що Зеленський ворог, зрадник, злочинець, а Юля свята Богиня. Коли Юля, відверто, заради влади, бажає піти на співпрацю із "ворогом, зрадником і злочинцем" ти починаєш з'їжджати...
"Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7057
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16.03.2021 14:21 Ответить
Вибачаюсь, не "заради влади", а "заради України". Сьогодні Юлі у владу йти - бути вчергове оббріханою, бо зелені довели країну до прірви. Будь який геній в економіці не зможе зупинити дінаміку руйнівних процесів і ще півроку-рік, щонайменьше, ситуація буде погіршуватись. Потім ще стільки ж стабілізуватись. І лише потім піде якийсь ріст. Поки це станеться люди всі свої негаразди повісять на того, хто країну з цього зеленого болота витягував. Знову на Юлю?
Юля все це розуміє, але, як справжня мати, йде під танка захищати рідну дитину. Ось її справжня мотивація
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16.03.2021 14:32 Ответить
не "заради влади", а "заради України" - дякую, посміявся.

Заради України люди йдуть на страту, у в'язницю, на тортури... це мабуть тільки ЮВТ, "заради України" постійно лізе до корита.
Просте запитання. Якщо зелені довели країну до прірви, то до зелених (при Пеці) вона не була на краю прірви? Так ото ж...
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16.03.2021 14:35 Ответить
Саме так, Юля визначилась ще в дев'яностих і вона сприймає Україну і українців, як мати. Ще тоді Юля могла залишатись у бізнесі і ще тоді вона могла б жити десь на березі Женевського ставу у власному маєтку не клята і не м'ята. Але Юля залишила бізнес, пішла у політику, двічі була ув'язнена, двічі повністю виправдана, її рідня і оточення були жорстоко переслідувані, але теж виправдані, але не зламалась, не прогнулась і продовжує боротись за Україну, як за рідну дитину. Яке "корито" пан тут нам тулить???
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16.03.2021 14:50 Ответить
А я дорослий хлопчик, мені її тітьку не треба, я і без "мамки" розберуся. "Батя" ж коли до Ростову втік, якось прожили? От і без "мамки" справимось.
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16.03.2021 14:58 Ответить
,,бо зелені довели країну до прірви,, это не зеленые довели Украину а такие олигофрены как ты
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16.03.2021 15:00 Ответить
Причина-ты.Остальное уже последствия.
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16.03.2021 15:03 Ответить
Вибач, пан росіянин, бо мені хочеться ще трохи побути активованим. Якщо я зараз щось не те скажу, то знову піду в бан. Тому Auf Wiedersehen "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9152
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16.03.2021 15:13 Ответить
Ты по определению не можешь сказать,,ТО,,. Все что ты тут выделяешь это глупость,ложь и юлины агитки для олигофренов без памяти. Подсказали второй прикол для тупого сьезда с темы -с ,,платних ботов,, на ,,россиянин,,? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4017
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16.03.2021 15:19 Ответить
Так что там с ,,Зелюгетьдостроковi,,? Шо там твоя,,активация,,подсказывает на тему статьи? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6314
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16.03.2021 15:28 Ответить
Ваня дочитал методичку до вырванных им же в туалете страниц. Кризис жанра. Такий завзятий бовдур як він може і фамілію Зеркаль спаплюжити, хоча ніхто ніде не чув про її політичні амбіції.
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16.03.2021 15:52 Ответить
Окрім своїх,,хателок,, ваню не турбує нічого. Ні бажання Зеркаль,ні доля України
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16.03.2021 16:09 Ответить
Зеркаль талановито працює на своєму місці. Хай працює. Наснаги та вдачі талановитій людині.
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16.03.2021 16:14 Ответить
Краще б не виходив.
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16.03.2021 19:57 Ответить
Не-не. Ваня выполняет общественно полезную работу-планомерно уничтожает рейтинг своего божества своей неадекватностью восприятия окружающего мира по методичкам популистки. Не баньте его пожалуйста-люди должны это читать и делать свои выводы.
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16.03.2021 20:13 Ответить
Юлино предложение прозвучит особенно внушительно, если вспомнить, что фракция "слуг" вдесятеро больше.
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16.03.2021 16:49 Ответить
Нема там зараз єдності в монобільшості. Без залучення когось зі сторони голосування провалюються. Як по Вітренко, наприклад
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16.03.2021 16:56 Ответить
Кожен бажає буцнути Ваньку, а йому, як в анекдоті, де одна дама стоїть за селом з потріпаним волоссям, відірваний рукав від пальто, без гудзиків, чобота і говорить "тьфу, ледь від всього села відбилася".
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16.03.2021 18:38 Ответить
А все просто-оно насрало всем а виноваты у него все кто не срал. Жизни учит всех по жулькиным методичкам,советы дает всем удивительной глупости и наглости. А на три буквы идти сам не хочет. Может темноты боится?
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16.03.2021 20:08 Ответить
"Вона прийде - порядок наведе , вона спасе Україну "чого не придумаєш , щоб дорватись до кормушку , можна і з рогатим договір заключити тим паче не перший раз для пані Юлі
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16.03.2021 20:03 Ответить
и снова ширка
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17.03.2021 18:07 Ответить
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