После вакцинации от COVID-19 иммунитет нарабатывается минимум три недели, - гендиректор ЦОЗ Родина

Согласно имеющимся данным, антитела начинают работать на 22-25 день после вакцинации от COVID-19.

Об этом гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина заявил в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть данные доказательных журналов научных, в которых доказано, что антитела начинают работать где-то на 22 -25 день после вакцинации. Это значит, что организм не мгновенно нарабатывает иммунитет, ему для этого нужно как минимум три недели.

Наработка иммунитета - это довольно длительный процесс, и он в зависимости от вакцины является разным. Здесь (в случае санитарного врача Виктора Ляшко. - Ред.) мы видим, что прошло 13 дней. Не надо забывать, что инкубационный период COVID-19 составляет максимально 14 дней", - говорит Родина.

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По его словам, человек может прививаться уже зараженным или заразиться коронавирусом на первый-второй день после вакцинации.

"Это не значит, что он заболел вследствие вакцинации, это означает, что совпало с вакцинацией и организм не наработал тот иммунитет, который защитит этого человека от заболевания", - подчеркнул Родина.