После вакцинации от COVID-19 иммунитет нарабатывается минимум три недели, - гендиректор ЦОЗ Родина
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Согласно имеющимся данным, антитела начинают работать на 22-25 день после вакцинации от COVID-19.
Об этом гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина заявил в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть данные доказательных журналов научных, в которых доказано, что антитела начинают работать где-то на 22 -25 день после вакцинации. Это значит, что организм не мгновенно нарабатывает иммунитет, ему для этого нужно как минимум три недели.
Наработка иммунитета - это довольно длительный процесс, и он в зависимости от вакцины является разным. Здесь (в случае санитарного врача Виктора Ляшко. - Ред.) мы видим, что прошло 13 дней. Не надо забывать, что инкубационный период COVID-19 составляет максимально 14 дней", - говорит Родина.
По его словам, человек может прививаться уже зараженным или заразиться коронавирусом на первый-второй день после вакцинации.
"Это не значит, что он заболел вследствие вакцинации, это означает, что совпало с вакцинацией и организм не наработал тот иммунитет, который защитит этого человека от заболевания", - подчеркнул Родина.
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Говорят , что при вакцине иммунитет нарабатывается несколько дней
А если в первый день вакцины , на человека без иммунитета кто-то чихнёт с ковид?
Вот при Пфайзер вроде сидят в карантине после первой прививки. Или я ошибаюсь ?
Ну да. Те же ноучніе журналы полгода писали,что ковид абсолютно не опасен.
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В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.
"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",
А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
На сколько эффективна вакцинация к новым штаммам? На столько же на сколько и к старым.
Ситуация с Ляшко тому пример. На счет повторных заболеваний по второму и даже есть случаи, что уже и по третьему разу всего за год. А кто сказал, что это ковидом болеют? На основании чего? На основании тестов, которые дают точность 50/50? Или может природа все остальные вирусные болезни отменила и только ковид оставила? Вообще-то у многих ОРВИ симптоматика одинаковая.Они то куда подевались? Их что, ковид распугал?
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Німеччина, Італія, Франція, Іспанія, Данія, Норвегія, Ірландія, Австрія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
Тепер розумієте, наскільки важливо було диверсифікувати поставки вакцин?
Країни, які відмовляються від AstraZeneca, просто компенсують її іншими виробниками, і процес вакцінації продовжиться - а Україна знову заручник своїх ЗЕлених "майстрів спорту".
Бо вони, замість минулого літа укласти контракти та надати передплату західним виробникам, вбили фонд на крадівництві, і потім вже стали шукати не якісні засоби щеплення - а схеми в Китаї та Індії, за якими можна було провернути мільярди, знов зі своїм інтересом.
Заробляли двічі: і на "будівництві", і на закупівлях вакцин - тому все засекретили.
Ніякі фейки про "заробляння на війні" не дотягують до того, що відбувається зараз - і до тих 28 тисяч померлих від ковіду додасться ще багато смертей, саме через дії влади.
Чому мовчать "розслідувачі" та "активісти" - питання риторичне, то мафіозна кругова порука, а українцям не вперше переступати через померлих наприклад від голоду, не задаючи зайвих питань.
І захворівший на ковід через два тижня після щеплення, головний СанЛікар Ляшко - хіхікає та просить не бачити "зради" - як символ дна, на яке спустилося суспільство.
В.Прозапас