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Новости Политика Украины
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Байден (2381) Зеленский (16612) США (23238) Кулеба Дмитрий (2657)

Кулеба ответил на статью WP, что Байден ждет от Зеленского действий против олигархов: Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба ответил на статью WP, что Байден ждет от Зеленского действий против олигархов: Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает

Сигналы, которые Украина получает от США после решений СНБО, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов.

Так прокомментировал УП глава МИД Дмитрий Кулеба редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ожидая активных действий, информирует Цензор.НЕТ.

"Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд, так же как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события.

Было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств. Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущие американские медиа и демократическая партия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена, - Шабунин

После целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить.

Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам.

Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", - отметил Кулеба.

Напомним, в редакционной статье американского издания Washington Post говорится, что условием дальнейшего сотрудничества администрации президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским является полный рызрыв отношений последнего с его давним партнером олигархом Игорем Коломойским.

Также читайте: Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+62
Кулеба включид дурака, думает это их спасет))
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16.03.2021 00:20
+46
Проблема в том, товарищ Кулеба, что в руководстве США зебилов нет.
Єто в Украине какой нибудь бостуге можно запилить бодрий видосик и она обкончается от грандиозности борьбы с алегархами. А там вам, с видосиками бубоси и твитиками мендель, ловить нечего.
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16.03.2021 00:17
+35
Я був про Кулебу кращої думки, а він мабуть телепень, як і всі в тій зешоблі. Пояснюю для особливо недотумкуватих: від держави Укріїна ніхто нічого не вимагає. Вимагають від вашого безтолкового уряду.
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16.03.2021 00:22
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кулібаба, твій пісюнковий шеф, буде ще довго чекати телефонної розмови. Справа в тому що і для Байдена і для всіх інших він просто зе-ро...
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16.03.2021 08:41 Ответить
Нехай этот волохатый дыпломат не оправдывает своего хитрожопого гешефтмахера
Ибо в Штатах - не ЗЕбилы, а нормальные адекватные люди...
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16.03.2021 09:06 Ответить
Почему Южная Корея входит в в десятку самых развитых стран а Украина невходит в такую десятку? Возможно потому, что практически всех президентов Южной Кореи свергали и сажали за коррупцию. И так называемая «стабильность» в Южной Корее никак не связана с экономикой.
1. Ли Сын ман(1948-1960) - свергнут
2. Юн Бо Сон (1960-1962) - свергнут
3. Пак Чон Хи (1962-1979) - убит
4. Чхве Гю Ха (1979 - 1980) - смещен военным переворотом
5. Чон Ду Хван (1981-1988) - приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.
6. Ро Дэ У (1988-1993) - приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.
7. Ким Ён сам (1993-1998) - Сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.
8. Ким Дэ чжун (1988-2003) - Сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Му хён (2003-2008) - Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством
10. Ли Мён бак (2008-2013) - после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.
11. Пак Кын хе (2013 -2016) - подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.
12. Мун Джэ ин - действующий президент.

Чон Ду Хван осужден за взяточничество, коррупцию и другие преступления. Он и его семья должны выплатить $370 миллионов, украденных ими из бюджета страны.
Ро Дэ У был осужден за коррупцию и жестокое подавление акции протеста в Кванджу.
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16.03.2021 12:41 Ответить
Кто такой этот Байден и почему он вмешивается в государственную политику суверенной страны Украина???+
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16.03.2021 09:44 Ответить
Як це Байден вмішується? Те, що він не хоче говорити з Бубочкою, то є втручання у внутрішні справи?
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16.03.2021 10:31 Ответить
Рашкотварь,пшло вон отсюда,животное ! Как тебе уровень мышебратства, отвечать не надо
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16.03.2021 11:40 Ответить
Кулеба дипломат,какого Вы ещё от него ответа ожидали Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить - Цензор.НЕТ 2291
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16.03.2021 09:46 Ответить
дипломат это тот который знает где и как промолчать а не тот который фигню о внешних советах говорит....
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16.03.2021 10:30 Ответить
да никто с этим чмом говорить не булет
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16.03.2021 09:50 Ответить
Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", - отметил Кулеба.США и не требуют (чего-то в носу ковырятся) у них есть конкретные требования и к конкретным лицам "инвест - няням квартала"
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16.03.2021 10:17 Ответить
кулеба ну ка расскажи кто с кем бореться и кого уже побороли? да если бы не Байден то у нас бы до сих пор все было тихо и спокойно.... и на второй срок лам ца дрица гоп ца ца!
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16.03.2021 10:23 Ответить
теперь еще и кулебу никуда звать не будут как министра невдалого президента зельца. кулеба а молча тебе впадлу посидеть? уже один умный комментировал трампу семью байдена что из этого вышло ты как министр мзс хорошо знаешь, так что ж ты фигню лепишь о внешних советах? ты шо тоже прорашистский?
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16.03.2021 10:28 Ответить
Не будемо так жарстко відноситися до Кулеби. Міністр іноземних справ - людина підневільна, приходиться і йому повторювати дерективи від Єрмака-Зеленського Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить - Цензор.НЕТ 4488
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16.03.2021 10:35 Ответить
а шо совесть и забота о своей вечной и неделимой Батькивщине (а не о тымчасовых клоунах у влады) у этнического украинца Кулебы уже закончились??? или её и не было? не надо прикрываться фигней ! когда придет час ответить за приказы и директивы, спрашивать кто приказал не будут!!! пример тебе нужен? будь ласка - что сейчас с харьковскими договоренностями происходит???думаю ,что тогдашнего министра мзс тоже вытянут.
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16.03.2021 11:44 Ответить
Пардон, "жОрстко"
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16.03.2021 12:30 Ответить
Борьба с олигархами Зеленского по словам Кулебы уже идет,- на фоне этой борьбы состояние олигархов во время пандемии выросло в 2,5 раза, а прибыль к примеру таких гос, предприятий,как "Одеский припортовый", "Укрзалізниця","Енергоатом" и самого государства услугами которых пользуются так званые олигархи, которые сами ни чего не создали а все прихватизировали за украденные деньги, сменилась на многомилиардные убытки и долги, после чего олигархи будут наказаны еще больше, продажей в одни руки так еше и за копейки уже обанкротившихся предприятий, ресурсов,Земли, после чего они опять заработают с прибылью и будет счастье, состояние олигархов еще больше возростет на фоне обнищания "бестолкового" населения. Вот такие итоги борьбы "инвестиционной" няни с населением, прошу прощения с олигархами, так что борьба с олигархами и коррупцией идет по плану и времени для "реформ" осталось мало,скоро открывается рынок Земли, вместо рынка права жить и работать на Земле людям .
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16.03.2021 10:45 Ответить
Поки що є гучні заяви , відсутні справи .
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
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16.03.2021 10:45 Ответить
Atlantic Council предложил Байдену стратегию по Украине
Эксперты Atlantic Council подчеркивают, что успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации главы государства Джо Байдена.
Они предлагают повысить роль США в переговорах о мире на Донбассе, поддержать Крымскую платформу, увеличить военную помощь Украине и углубить ее интеграцию с НАТО.
Atlantic Council (Атлантический совет, американский аналитический центр) разработал стратегию по Украине для президента США Джо Байдена. Стратегия опубликована 5 марта на сайте Atlantic Council.
Эксперты Atlantic Council отмечают, что с тех пор, как Россия в 2014 году вторглась в Украину, США были для Киева важным партнером. При этом отношения США и Украины «сильно отклонились от курса» во время президентства предшественника Джо Байдена Дональда Трампа.
По мнению экспертов, теперь у Байдена есть возможность направить отношения с Украиной в более конструктивное русло, в частности побудить команду президента Владимира Зеленского «раз и навсегда» взять на себя обязательство проводить долгосрочные реформы в стране и включиться в процесс прекращения конфликта на Донбассе.
По мнению экспертов, успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации Байдена. Так, эксперты подчеркивают, что целью российской агрессии поначалу являлась Украина, но наращивание Россией военного потенциала угрожает Европе и США.https://begemot-media.com/news/atlantic-council-predlozhil-bajdenu-strategiyu-po-ukraine/
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16.03.2021 10:50 Ответить
Який же жалюгідний цей "дипломат". Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить - Цензор.НЕТ 1243
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16.03.2021 11:07 Ответить
Вам поки копняка не даси, то ви й не ворохнетесь, дєлальщікі срані. Все шо ви робите - це Україну потрохи здаєте ху#лу.
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16.03.2021 11:12 Ответить
"Нет смысла требовать...".
Ну, таки да.
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16.03.2021 11:19 Ответить
в смысле - от вас зеленые шо не потребуй вы всеравно всё проср.те....
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16.03.2021 11:48 Ответить
Спочатку будуть вдавати, що не розуміють, що від них хочуть.
Потім придумають якісь відмазки, чого це неможливо зробити.
Потім зроблять видимість виконання вимоги (наприклад - звільнять Дубінського, заведуть справи на подільників Бєні).
Потім "печерні" суди виправдають усіх.
І так далі, аж до дефолту України.
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16.03.2021 12:45 Ответить
Кулеба, ну зачем быковать? Ты ж понимаешь, что это не так! И что американцы правы на 100%. Мы понимаем, что ты госслужащий, но зачем же такой бред нести от имени всей Украины? Ты почитай комменты на форумах, где ясно видно что позицию нашего президента, а стало быть и твою никто не разделяет. Мы видим и мы знаем кто и где делает Украине плохо либо своими прямыми действиями либо преступным бездействием, что равносильно предательству интересов Украины. Вы там все жалкие лживые и трусливые засранцы, которые держаться двумя руками за свою миску гос. похлебки и ради этого готовы на все.
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16.03.2021 12:13 Ответить
Тимошенко тоже притворялась борцом с олигархами. При этом боролась только с одним олигархом фирташем, всегда будучи подругой Коломойского. То есть только участвовала в межолигархических разборках. Чем то ми фирташ не угодил. Вот и сейчас наверняка новый виток межолигархических разборок в пользу своих. И выдают это как борьба с коррупцией и олигархией.
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16.03.2021 12:32 Ответить
если Зеле стрёмно против олигархов прыгать так возьми премьером кому пох..ю на них, это или Михо Саак....или Юля Тимо.... или Марусю Зверобий, та их руками будет дави....ь)
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16.03.2021 13:02 Ответить
Кулеба, ты зелёное чудило..., на букву МЭ.
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16.03.2021 13:38 Ответить
делает))) мертвечук за время ********* цирка под названием ваЗЕлин увеличел наворованное в 20 раз, рыжий в 2 раза, беня вообще в вазелине.....и т.д
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16.03.2021 14:31 Ответить
Кулеба, и что же вы делаете с коррупцией, кого наказали, кого посадили? Такой же ты брехливый, как и зелень.
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16.03.2021 22:50 Ответить
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