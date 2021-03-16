Кулеба ответил на статью WP, что Байден ждет от Зеленского действий против олигархов: Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сигналы, которые Украина получает от США после решений СНБО, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов.
Так прокомментировал УП глава МИД Дмитрий Кулеба редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ожидая активных действий, информирует Цензор.НЕТ.
"Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд, так же как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события.
Было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств. Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов.
После целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить.
Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам.
Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", - отметил Кулеба.
Напомним, в редакционной статье американского издания Washington Post говорится, что условием дальнейшего сотрудничества администрации президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским является полный рызрыв отношений последнего с его давним партнером олигархом Игорем Коломойским.
Пожалуйста, подождите...
Ибо в Штатах - не ЗЕбилы, а нормальные адекватные люди...
1. Ли Сын ман(1948-1960) - свергнут
2. Юн Бо Сон (1960-1962) - свергнут
3. Пак Чон Хи (1962-1979) - убит
4. Чхве Гю Ха (1979 - 1980) - смещен военным переворотом
5. Чон Ду Хван (1981-1988) - приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.
6. Ро Дэ У (1988-1993) - приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.
7. Ким Ён сам (1993-1998) - Сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.
8. Ким Дэ чжун (1988-2003) - Сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Му хён (2003-2008) - Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством
10. Ли Мён бак (2008-2013) - после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.
11. Пак Кын хе (2013 -2016) - подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.
12. Мун Джэ ин - действующий президент.
Чон Ду Хван осужден за взяточничество, коррупцию и другие преступления. Он и его семья должны выплатить $370 миллионов, украденных ими из бюджета страны.
Ро Дэ У был осужден за коррупцию и жестокое подавление акции протеста в Кванджу.
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
Эксперты Atlantic Council подчеркивают, что успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации главы государства Джо Байдена.
Они предлагают повысить роль США в переговорах о мире на Донбассе, поддержать Крымскую платформу, увеличить военную помощь Украине и углубить ее интеграцию с НАТО.
Atlantic Council (Атлантический совет, американский аналитический центр) разработал стратегию по Украине для президента США Джо Байдена. Стратегия опубликована 5 марта на сайте Atlantic Council.
Эксперты Atlantic Council отмечают, что с тех пор, как Россия в 2014 году вторглась в Украину, США были для Киева важным партнером. При этом отношения США и Украины «сильно отклонились от курса» во время президентства предшественника Джо Байдена Дональда Трампа.
По мнению экспертов, теперь у Байдена есть возможность направить отношения с Украиной в более конструктивное русло, в частности побудить команду президента Владимира Зеленского «раз и навсегда» взять на себя обязательство проводить долгосрочные реформы в стране и включиться в процесс прекращения конфликта на Донбассе.
По мнению экспертов, успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации Байдена. Так, эксперты подчеркивают, что целью российской агрессии поначалу являлась Украина, но наращивание Россией военного потенциала угрожает Европе и США.https://begemot-media.com/news/atlantic-council-predlozhil-bajdenu-strategiyu-po-ukraine/
Ну, таки да.
Потім придумають якісь відмазки, чого це неможливо зробити.
Потім зроблять видимість виконання вимоги (наприклад - звільнять Дубінського, заведуть справи на подільників Бєні).
Потім "печерні" суди виправдають усіх.
І так далі, аж до дефолту України.