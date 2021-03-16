Кулеба ответил на статью WP, что Байден ждет от Зеленского действий против олигархов: Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает

Сигналы, которые Украина получает от США после решений СНБО, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов.

Так прокомментировал УП глава МИД Дмитрий Кулеба редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ожидая активных действий, информирует Цензор.НЕТ.

"Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд, так же как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события.

Было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств. Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущие американские медиа и демократическая партия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена, - Шабунин

После целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить.

Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам.

Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", - отметил Кулеба.

Напомним, в редакционной статье американского издания Washington Post говорится, что условием дальнейшего сотрудничества администрации президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским является полный рызрыв отношений последнего с его давним партнером олигархом Игорем Коломойским.

Также читайте: Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер