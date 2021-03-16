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Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Если от 50% до 70% всех областей Украины окажутся в "красной" зоне эпидемиологической опасности, возможно введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в" красной "зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - рассказал Степанов,.
Топ комментарии
+10 Алексей Достоевский
показать весь комментарий16.03.2021 01:34
+7 patriot 095452b7
показать весь комментарий16.03.2021 05:39
+6 Игорь Монахов
показать весь комментарий16.03.2021 01:38
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Остаётся футбол ?
Всі навчальні заклади треба терміново переводити на дистанційку, коледжі та виші - в першу чергу.
ххх
Степашка, уже давно пора говорить о твоем жестком карантине строгого режима.
И твой карантин, ублюдок, лет на 10-15 непременно состоится
інформація... без неї це може стати не хвилею, а цунамі... (
Карантин вводят до того, как все заболеют. Какой смысл вводить карантин, когда 70% людей болеют? Чтобы спасти оставшиеся 5%? Ведь понятно, что если официально выдадут больных в 70% населения, то по факту их будет 95%. Идиотос зеленикус.