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Камера фотофиксации за месяц выявила более 3 тыс. нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта, - Билошицкий

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Камера фотофиксации за месяц выявила более 3 тыс. нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта, - Билошицкий

Камера автоматической фотоофиксации за месяц выявила более 3 тысяч нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более 3 000 привлечений к ответственности мы уже имеем именно по нарушениям, касающихся движения полосой для общественного транспорта", - сообщил Билошицкий.

Напоминаем, с 15 февраля в систему автоматической фиксации нарушений ПДД добавился новый функционал - фиксирование нарушений проезда по полосе общественного транспорта. Первая камера, которая заработала в таком режиме, установленная на столичном бульваре Дружбы народов, 36.

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Автор: Володимир Янченко
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Говорит о том что правил незнают совсем .купили вод удостоверения.
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16.03.2021 03:06 Ответить
я вот тоже..купил удостоверение но давно. езжу тока по средней полосе и проблем пока небыло. мент который мне сделал права сказал перестраиваца в другие полосы надо тока при повороте. вот тебе и все ПДД....учись студент
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16.03.2021 05:08 Ответить
Рядність? Ні, ні не чув! Камера фотофиксации за месяц выявила более 3 тыс. нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 1682
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16.03.2021 08:05 Ответить
Не, ну чего, вполне норм! Тормоза должны ездить в среднем и в левый не совацца без надобности.
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16.03.2021 08:33 Ответить
А транспортное средство такое большое с рогами на крыше и ездит по рельсам?
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16.03.2021 08:28 Ответить
В игрушке все дороги трехполосные?
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16.03.2021 09:46 Ответить
Это красноречиво товорит о "культуре" украинских водителей... В Европу надо идти прежде всего мозгами, с коими у совка проблемы! А географически и исторически мы ВСЕГДА в Европе.
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16.03.2021 05:51 Ответить
Это у наших водителей такая "европейская" культура вождения. Камера фотофіксації за місяць виявила понад 3 тис. порушень, пов'язаних із проїздом смугою громадського транспорту, - Білошицький - Цензор.НЕТ 6137
Народ у нас идет в Европу или Гондурас?
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16.03.2021 08:30 Ответить
В европе нормы евро 5 и 6, плюс на машинах поголовно старт-стоп который отключает двигатель на светофорах,пробках, и они минимум вредят экологии. У нас тупо по 5 км пробки,ослиная моча в баках, вырезаны через одного катализаторы у кого были, но зато сотня пенсионеров едет по свободной полосн,которая там никогда и не планировалась,но тупо нарисовалась чиновниками.
Сперва нужно строить инфраструктуру расчитанную на полосы общественного движения,велосипедистов, а уж потом камеры цеплять.
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16.03.2021 09:12 Ответить
А ДЕБИЛЫ ГОССЛУЖАЩИЕ НЕ ДОГАДАЛИСЬ, ЧТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВСЕМ АВТО GPS ТРЕККЕРЫ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ИХ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА !!! А НА КАМЕРЫ ПОТРАТИЛИ ЯВНО МИЛЛИОНЫ !!!
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16.03.2021 18:11 Ответить
 
 