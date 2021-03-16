В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека
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За минувшие сутки в Украине выявлены 9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 005 человек;
летальных случаев - 264;
выздоровели - 6 202 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 477 190 человек;
выздоровели - 1 232 209 человек;
летальных случаев - 28 697;
проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065) области, г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях", - рассказал Степанов.
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Так шо нада єхать на опачінок в ісраєль. там колют пфайзером всех на шарка!!!
купа діточок.Без масок.
це вже наслідок - Львівщина стала лідером із захворюваності на коронавірус: за добу 1065 інфікованих, 20 людей з COVID-19 померли
НОВИНИ 16 БЕРЕЗНЯ, 2021
Довбані популісти.
Влада дійсно задовбала, але ви зайдіть у найближчий супермаркет і подивіться як ведуть себе пересічні українці, задовбвні цією владою. у кожного другого маска на шії, інші надівають втягнуті з кишень сторчні маски лише перед касою...
Якщо Європа позакривала в себе лижні курорти, а ми свій відкрили та ще й прорекламували президентською пикою, то в кого влада є владою, а в кого - зазивалою на корпоратив?
Зараз усе повторюється спочатку. Терехов думає, що його імунітет сильніший, ніж у гєпи...