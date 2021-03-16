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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека

За минувшие сутки в Украине выявлены 9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 02госпитализированы - 2 005 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 02летальных случаев - 264;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 02выздоровели - 6 202 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 02осуществлено тестирований за сутки - 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 07заболели - 1 477 190 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 07выздоровели - 1 232 209 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 07летальных случаев - 28 697;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 07проведено ПЦР-тестов - 7 416 142.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065) области, г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, зафиксированы 9 642 случая заражения, выздоровели 6 202 человека 13
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Топ комментарии
+3
Привіт із Буковєля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 3199
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16.03.2021 08:28
+3
Всю освіту і садочки на дистанційну форму навчання!!! Негайно! Треба рятувати людей. Також прискорити вакцинацію.
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16.03.2021 08:33
+3
Йди вже на уроки, рятівник.
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16.03.2021 08:39
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Когда погибло 5 ч в Харькове - по всей Украине объявили траур. Когда по Украине погибло 265 - никакой реакции.
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16.03.2021 08:26 Ответить
Привіт із Буковєля, чувакі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 3199
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16.03.2021 08:28 Ответить
Брехлива статистика від зелених. При таких смертях, це вже за 25 000 нових випадків на день. Просто треба перестати тестувати! Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 3628
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16.03.2021 09:00 Ответить
а какя разница сколько хворых по статистике, не все же из них умрут. Тут нужно минимизировать число смертей скорее, а не статистикой займатса
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16.03.2021 09:02 Ответить
Ще не набридло?
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16.03.2021 10:17 Ответить
Я мало верю в в 269 Днипропетровских выпадкив.Больше похоже на статистику московского улуса.Ибо населения -более 4х милллионов.Статистики общей смертности в Украине по году и по месяцам не озвучивают.А всё познаётся в сравнении.Хотят выглядеть причёсанными?
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16.03.2021 08:26 Ответить
http://www.ukrstat.gov.ua

Статистична інформація -> населення та міграція -> Кількість померлих за окремими причинами смерті
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16.03.2021 08:51 Ответить
Всю освіту і садочки на дистанційну форму навчання!!! Негайно! Треба рятувати людей. Також прискорити вакцинацію.
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16.03.2021 08:33 Ответить
Йди вже на уроки, рятівник.
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16.03.2021 08:39 Ответить
Свій пук пускай в себе в дома... А я за збереження життя людей, а не за те, щоб такі як ти могли вечером піти в бар пивка попити... Потерпиш заради людей трохи без півасіка. Правда ж?
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16.03.2021 08:51 Ответить
Ми якось і без твоїх барів в карантини викручувались. Чи нема, де більше на свято зібратись? Ти чи думаєш, всі по норах ховались в протигазах?
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16.03.2021 08:55 Ответить
Просто знаю більше 10 любителів півасіка в барах попити, причому безробітних, так вони найбільше і кляли локдаун... Бо як це так, вихідні без відвідування бара чи кафешки... Причому гроші на таке знаходяться, хоча і без роботи.
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16.03.2021 09:37 Ответить
Все правильно він каже. Діти один одного заражють в школах - вони ж без масок сидять та тісно спілкуються. Потім натовпи дітей та молоді в транспорті, всі без масок - їм на інших начхати
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16.03.2021 09:01 Ответить
це не Україна,а китай.
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 720 В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, зафіксовано 9642 випадки зараження, одужали 6202 людини - Цензор.НЕТ 5244
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16.03.2021 09:10 Ответить
Спасєніє утопающіх - дєло рук саміх утопающіх (с)
Так шо нада єхать на опачінок в ісраєль. там колют пфайзером всех на шарка!!!
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16.03.2021 08:58 Ответить
тільки що проходив біля львівської школи... ((
купа діточок.Без масок.
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16.03.2021 09:08 Ответить
і купа народу з масками ПІД НОСОМ у маршрутках... ((
це вже наслідок - Львівщина стала лідером із захворюваності на коронавірус: за добу 1065 інфікованих, 20 людей з COVID-19 померли

НОВИНИ 16 БЕРЕЗНЯ, 2021
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16.03.2021 09:16 Ответить
Задовбала вже ця влада своїм нескінченим шпагатом. Однією ногою вона "бороться з пандемією", а іншою ногою з'їжжає з гірок на лижах та фотографується в обіймах без масок.

Довбані популісти.
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16.03.2021 10:11 Ответить
І що? У сусідніх країнах краще?
Влада дійсно задовбала, але ви зайдіть у найближчий супермаркет і подивіться як ведуть себе пересічні українці, задовбвні цією владою. у кожного другого маска на шії, інші надівають втягнуті з кишень сторчні маски лише перед касою...
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16.03.2021 10:24 Ответить
Так, в сусідніх країнах краще, бо там влада більш відповідальна і менш популістична.
Якщо Європа позакривала в себе лижні курорти, а ми свій відкрили та ще й прорекламували президентською пикою, то в кого влада є владою, а в кого - зазивалою на корпоратив?
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16.03.2021 19:11 Ответить
У нас в Харькове два выходных провожали масленицу. Городская администрация и районные устроили массовые гуляния без всяких ограничений. Терехов принимал участие. Журналисты сфотографировали его в хороводе вокруг костра. Сам без маски и все вокруг тоже.Так что на лыжах накатались, блинов наелись.Теперь можно и поболеть.
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16.03.2021 10:41 Ответить
Мене найбільш розчулило на похоронах гєпи, що більше всього за ним лили сльози ті, хто ігнорував карантинні обмеження та називав пандемію фейком.
Зараз усе повторюється спочатку. Терехов думає, що його імунітет сильніший, ніж у гєпи...
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16.03.2021 19:16 Ответить
 
 