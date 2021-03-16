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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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война (47249) россия (91354) Чечня (624) Донбасс (26927) Арестович Алексей (327)

"Мы не россияне и не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вероятность, что Россия навяжет Украине полномасштабную войну, около нуля: это ничего не даст РФ и у них очень мало шансов на военную победу или итог, который можно обменять на условный Минск-3. Кроме того, Украина также не пойдет отвоевывать регион силой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире канала "Дом" спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, Москва с 2014 года "рассказывает о страшной войне, которая вот-вот", – и это просто элемент информационного давления на людей по обе стороны линии разграничения, и на власти Украины.

Арестович считает, что у РФ "надавить на нас военным путем не получится", а если она все же навяжет Украине военное решение, "мы ответим так, что мало не покажется".

Он напомнил, что последнее крупное наступление гибридная армия РФ предприняла под Марьинкой в июне 2015 года – и "оно крайне печально для них закончилось".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович. ВИДЕО

"Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан – мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", – сказал внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования для Донбасса готов, Украина ждет реакции России.
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Топ комментарии
+33
Всех , кто принял российское гражданство , ЛИШИТЬ ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ В УКРАИНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО .
И лишить права выезжать в ЕС по безвизу , бо за поведение этих людей ,Украина не должна нести ответственность и позориться
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16.03.2021 08:24
+19
Люся шо там с вагнеровцами?
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16.03.2021 08:23
+16
А как же? летаки литят будем всех бамбить? "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733 "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733 "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 8733
"Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 5026
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16.03.2021 08:29
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На Лжи в Рай еще никто не попадал,кроме сссра,там скоро будет и РАБссия... "Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 5002
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16.03.2021 10:32 Ответить
конечно не будем, у нас нет столько техники и пушечного мяса.
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16.03.2021 10:36 Ответить
Русский нацизм.
Преступления в Украине.
Атака на Краматорск. 2015г
"Ми не росіяни і не будемо бомбити Донбас, як вони робили з Чечнею, зносячи там все під нуль", - Арестович - Цензор.НЕТ 746
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16.03.2021 10:41 Ответить
А ще ми не будемо виселяти завезених в крим і доМбас кацапів-терористів-військових, їх жОн і деТей. Ми ж не рАZZеяне. Дамо їм українське (подвійне) громадянство, хай голосують і тягнуть Україну в ватний мір.
Люся, резников вже використовував цей кацапо- пліснявий "якорь".
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16.03.2021 11:20 Ответить
Ну и дибил
Бомби донбасс если не п#д2р"с!
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16.03.2021 12:29 Ответить
Нее бомбить не надо, а вот сделать катки на четыре танка внутри и ЗАКАТАТЬ всю нечисть лугандонии. Экономический эффект колосальный.
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16.03.2021 14:04 Ответить
правильно.
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16.03.2021 21:06 Ответить
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