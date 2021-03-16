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Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,67 млн человек, число заболевших превысило 120,7 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,67 млн человек, число заболевших превысило 120,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 марта в мире зарегистрировали 336 327 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 550 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 120 783 549 случаев инфицирования, из них 336 327 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 672 468 человек, из них 6 550 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,67 млн человек, число заболевших превысило 120,7 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 97,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,67 млн человек, число заболевших превысило 120,7 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
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Де статистичні дані щодо смертності від інших хвороб?
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16.03.2021 08:44 Ответить
Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,67 млн человек, число заболевших превысило 120,7 млн - Цензор.НЕТ 2014
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16.03.2021 08:47 Ответить
І прайс з середніми цінами на їх лікування теж не завадило б.
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16.03.2021 08:52 Ответить
А єсли лечили, но не спасли, то родственникам деньги за лечение вернут?
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16.03.2021 08:59 Ответить
Три рази.
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16.03.2021 09:02 Ответить
Ну это как бы справедливо было бы. Вот если вы купляете телик, а он через месяц навернулся, то по гарантии вам вернут деньги или дадут новый. Нового родственника врачи уже не вернут, а вот министерство здоровья могло б компенсировать хоть чота
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16.03.2021 09:04 Ответить
Майже все - налом, або через підставних.
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16.03.2021 09:06 Ответить
Интересна теперь статистика по гриппу. Ее, наверное, просто уже нет.
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16.03.2021 08:58 Ответить
 
 