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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав

За минувшие сутки наибольшее количество прививок сделали в Полтавской области - 690.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"8 928 человек привиты против COVID-19 за сутки 15 марта 2021 в Украине. С начала кампании привиты 62 083 человека, из них получили 1 дозу - 62 083 человека. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5644 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1226 прививок)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После вакцинации от COVID-19 иммунитет нарабатывается минимум три недели, - гендиректор ЦОЗ Родина

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав 02
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Топ комментарии
+2
Лет через пятьдесят закончим вакцинироваться
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16.03.2021 09:08
+2
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5070
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16.03.2021 09:12
+1
это еще оптимистичное мнение)))
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16.03.2021 09:11
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Ну просто красавчики, молодцы. Привет из буковеля!
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4097
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16.03.2021 09:07 Ответить
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5070
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16.03.2021 09:12 Ответить
Оце темпи - ха ха ха ! Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах!

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2029
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16.03.2021 09:08 Ответить
Лет через пятьдесят закончим вакцинироваться
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16.03.2021 09:08 Ответить
это еще оптимистичное мнение)))
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16.03.2021 09:11 Ответить
Если не закончим, то прекратим... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4484
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16.03.2021 09:16 Ответить
Хрен вам. По прогнозам раз в году будет появляться новый штамм (прогнозы от ВОЗ, поэтому могут и не оправдаться!). Поэтому вакцинация даже по 10к в день - профанация, блуд и дерибан бабла.
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16.03.2021 09:15 Ответить
Фото дня

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5026

1962 год. Массовые прививки от полиомиелита в США. 438 автомобилей за три часа.

Напомню, что когда вирусолог Джонас Эдвард Солк разработал вакцину от полиомиелита, он отказался патентовать вакцину, чтобы сделать её доступной абсолютно всем. А если бы запатентовал - стал бы богаче на $7 млрд.
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16.03.2021 09:33 Ответить
Поразительные темпы вакцинации

15 марта, 16:00

Евгений Истребин: В Киеве второй день подряд вакцинировано НОЛЬ человек.

Дякую, Степанов, за гарну організацію вакцинування на терріторії століиці.

Так же успешно проходит компания в Запорожской, Ровенской и Черкасской областях, там тоже вакцинировано - НОЛЬ человек.
Радует Ивано-Франковская область 2 дозы вакцины вероятно были утилизированы. Проще говоря их выбросили.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 928 осіб, загалом - 62 083, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5927

Семен Есилевский: Представьте, что воюющая армия в выходной день просто берет и уходит с позиций чтобы порыбачить там, сериальчик в кругу семьи посмотреть под пивко, а с понедельника, так уж и быть, опять в окопы. Правда, абсурд?

Мое личное впечатление от всего этого: будут жевать сопли и тянуть кота за яйца в долгий ящик пока не закончится весенняя волна. Когда волна схлынет и десятки тысяч погибших похоронят, нам расскажут, что теперь-то уж точно смысла в вакцинации нет - все ж уже или переболели, или померли, желающих нет. После этого оставшуюся вакцину сольют в коммерческую продажу. Похоже, именно в этом и состоит конечная цель.
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16.03.2021 09:37 Ответить
Один із цього числа щеплених - я!
Я вважаю, що пара десятків якихось важких випадків на декілька міліонів щеплених, у яких ще і не доведено зв'язок між щепленням і погіршенням самопочуття - це мізер, у масштабах статистичної похибки.
Звісно - Пфайзером я з більшою радістю бим вколовся, але і ця вакцина теж непогано, принаймі ліпше ніж нічого, тим більше зважаючи що в мене мама зараз хворіє.
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16.03.2021 09:41 Ответить
Где миллионы привитых, Зин? Ляшко смылся на больничный, пора по второму кругу изолироваться ЗЕ, Ермаку, Степанову. Зебобики снова обделались, как всегда.
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16.03.2021 12:54 Ответить
Та куда ж вы так спешите???
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17.03.2021 04:19 Ответить
 
 