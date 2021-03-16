За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав
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За минувшие сутки наибольшее количество прививок сделали в Полтавской области - 690.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"8 928 человек привиты против COVID-19 за сутки 15 марта 2021 в Украине. С начала кампании привиты 62 083 человека, из них получили 1 дозу - 62 083 человека. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5644 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1226 прививок)", - говорится в сообщении.
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1962 год. Массовые прививки от полиомиелита в США. 438 автомобилей за три часа.
Напомню, что когда вирусолог Джонас Эдвард Солк разработал вакцину от полиомиелита, он отказался патентовать вакцину, чтобы сделать её доступной абсолютно всем. А если бы запатентовал - стал бы богаче на $7 млрд.
15 марта, 16:00
Евгений Истребин: В Киеве второй день подряд вакцинировано НОЛЬ человек.
Дякую, Степанов, за гарну організацію вакцинування на терріторії століиці.
Так же успешно проходит компания в Запорожской, Ровенской и Черкасской областях, там тоже вакцинировано - НОЛЬ человек.
Радует Ивано-Франковская область 2 дозы вакцины вероятно были утилизированы. Проще говоря их выбросили.
Семен Есилевский: Представьте, что воюющая армия в выходной день просто берет и уходит с позиций чтобы порыбачить там, сериальчик в кругу семьи посмотреть под пивко, а с понедельника, так уж и быть, опять в окопы. Правда, абсурд?
Мое личное впечатление от всего этого: будут жевать сопли и тянуть кота за яйца в долгий ящик пока не закончится весенняя волна. Когда волна схлынет и десятки тысяч погибших похоронят, нам расскажут, что теперь-то уж точно смысла в вакцинации нет - все ж уже или переболели, или померли, желающих нет. После этого оставшуюся вакцину сольют в коммерческую продажу. Похоже, именно в этом и состоит конечная цель.
Я вважаю, що пара десятків якихось важких випадків на декілька міліонів щеплених, у яких ще і не доведено зв'язок між щепленням і погіршенням самопочуття - це мізер, у масштабах статистичної похибки.
Звісно - Пфайзером я з більшою радістю бим вколовся, але і ця вакцина теж непогано, принаймі ліпше ніж нічого, тим більше зважаючи що в мене мама зараз хворіє.