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Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика

В Тернополе, в гимназии им. Ивана Франко, нетрезвая учительница физкультуры набросилась на ученика 7-го класса. Она била школьника головой об стену.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает тернопольское издание te.20minut.ua.

Инцидент произошел на уроке физкультуры. Там учительнице якобы не понравилось то, что один из школьников сказал ей что-то обидное.

"Учительница физкультуры пришла в школу в нетрезвом состоянии. Какой-то малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Сбежались учителя, дирекция и т.д. Выламывали двери", - сказала одна из родственников учеников, которые учатся в этой гимназии.

В комментарии ТСН.ua директор гимназии Анатолий Крыжановский информацию об инциденте подтвердил, однако пообещал все детали сообщить позже.

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"Да, это действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива это недопустимое событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает", — сказал Анатолий Крыжановский.

Представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета сообщил о том, что сейчас правоохранители устанавливают официальные детали происшествия.

"На место происшествия полиции не вызывали. Директор этой гимназии нам сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили. Но этот факт имел место, все детали мы будем сейчас устанавливать", — сказал Сергей Крета.

Напомним, на Львовщине разгорелся скандал с директором, которая раскритиковала одежду школьников.
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Топ комментарии
+10
дегенерат? хоть и хамил, вызывай родителей! Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 6229 а ещё и буховая мразь в школу припёрлась!
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16.03.2021 09:59
+6
А як учні повинні реагувати на п'янство педагогів на роботі?
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16.03.2021 10:21
+4
Впевнений, що це якесь чмо малолітнє, яке пригало до вчителя бо в папи лоток "шаурми". Розпустилися ублюдки малолітні, я вже не говорю про старших. Я не вчитель, але завжди говорив: віддати малолітнє _авно батькам, і нехай батьки його вчать і виховують. Бо в тому що зараз виростає прошарок малолітніх невихованих, наглих, моральних уродів ублюдків - винні тільки БАТЬКИ
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16.03.2021 10:08
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фізрук...
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16.03.2021 09:53 Ответить
і трудовик..але ж фемінізація
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16.03.2021 12:13 Ответить
А если бы не била головой об стенку, а обнимала за голову, то было бы лучше или хуже? Есть педагоги ? Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 316
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16.03.2021 09:54 Ответить
Ну, это нормально. Не по заднице же шлёпать взрослого семиклассного мужика, позволяющего себе хамить учителям
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16.03.2021 09:54 Ответить
дегенерат? хоть и хамил, вызывай родителей! Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 6229 а ещё и буховая мразь в школу припёрлась!
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16.03.2021 09:59 Ответить
Придурку, коли відпрацюєш в якому-небудь шкільному закладі вчителем років хоча б з десять, тоді будеш свого дзьоба розкривати. Домовились?
Бо я особисто знав декількох осіб, один з яких вже в віці 15 років, міг випити бутилку горілки залпом. Це коли горілка просто вливається зверху у відкритий стравохід за декілька секунд.
Інший, в такому ж самому віці, вже був хронічним алкоголіком..
І це були далеко не самі гірші "учні"
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16.03.2021 10:27 Ответить
телесные наказания в Украине запрещены для всех, даже для зэков.

Хочешь бить - иди в спортзал и бей грушу.

Применение физической силы допустимо лишь для самозащиты.
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16.03.2021 11:04 Ответить
Хто колись хоч трохи працював з дітьми - вчителем,вихователем,вожатим в дитячому таборі - той ніколи не захоче іншої роботи.Настільки спілкування з дітьми затягує і стає потрібним в першу чергу тобі.Навіть коли доля поверне в інший бік ти завжди будеш скучати і сумувати за дитячим колективом.Але завжди треба пам"ятати,що цей колектив живе по законам зграї,де керує той,хто сильніший.І силу треба демонструвати,розумніші роблять це без биття головою об стіну...
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16.03.2021 11:45 Ответить
недоумок, у меня мама работала и заведующей детского сада, и в школе, преподавала историю, была школьным психологом и заучем по воспитательной работе и как-то ей достался как классному руководителю, самый отбитый 8Б класс, так самые невменяемые, которых хотели со школы выпихнуть в бурситет или ещё куда подальше, стали вдруг адекватными ребятами, школьными так сказать активистами, просто был найден подход...
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16.03.2021 12:04 Ответить
давай я тобі щелепу зламаю і скажу що ти мені погане слово сказав. Діти будуть в майбутньому такі вчинки робити, як їх начвчили батьки і вчителі у дитинстві. Просто підстаркуватий вчитель, який давав "підзатильніки" поганим учням буде дуже здивований коли вийде на пенсію і йому в підземному переході молодчики відіб"ють нирки
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16.03.2021 12:31 Ответить
Шановний, трішки притухни, адже мене не покидає передчуття, що ти швидше героїчно обісрешся, аніж зможеш щось мені заподіяти Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня - Цензор.НЕТ 797
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16.03.2021 13:13 Ответить
Цікаво, а як пройшло життя вчительки фізкультури у її школі?
Не маю наміру захищати ідіотку, але хочу знати, чому вона стала такою.
Мабуть такою народилася?
А може щось пішло не так? А може система освіти, в чомусь, не відповідає вимогам створення з немовляти ЛЮДИНИ?
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16.03.2021 09:57 Ответить
как, как - почитай комменты - большинство уверены, что бить детей - это норм.
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16.03.2021 11:05 Ответить
Я не питав ЯК, я питав - чому?
Ви відчуваєте різницю між "как и почему"? Як пройшло життя, та ЧОМУ так сталося.
Відповіді мені не потрібні. Я ЗНАЮ та розумію, а от ЛОХторату, було б корисно задатися такими питаннями.
"Бить детей - это норм", це наслідки, а задуматися, де причина, це набато тяжче, для декотрих, це закрита книга(.
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16.03.2021 11:15 Ответить
підогох
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16.03.2021 09:57 Ответить
Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика - Цензор.НЕТ 9675

Ни за что на свете не ходите дети,
Не ходите в школу, вашу мать...
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16.03.2021 09:59 Ответить
ну главное ж что она там больше не работает, да? да, директор????
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16.03.2021 10:00 Ответить
Так, таких вчительок, ще й алкашок, треба гнати зі школи не дожидаючись скандалів.
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16.03.2021 10:15 Ответить
Схоже ви за все своє життя жодного разу не вживали алкоголю ))
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16.03.2021 10:33 Ответить
цікаве питання...)))
на роботі у школі, при дітях? чи перед уроком фізвиховання?
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16.03.2021 10:45 Ответить
Впевнений, що це якесь чмо малолітнє, яке пригало до вчителя бо в папи лоток "шаурми". Розпустилися ублюдки малолітні, я вже не говорю про старших. Я не вчитель, але завжди говорив: віддати малолітнє _авно батькам, і нехай батьки його вчать і виховують. Бо в тому що зараз виростає прошарок малолітніх невихованих, наглих, моральних уродів ублюдків - винні тільки БАТЬКИ
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16.03.2021 10:08 Ответить
Тому й "прошарок невихованих і нахабних" виростає, бо вчительки у школі п'яні моральні уродки. А з кого ж брати приклад? До того ж, оцінки ставлять несправедливо, ділять клас на сорти: "заможні і "нищеброди", вимагають хабарі за хороший атестат... А діти те все бачать, звідти й неповага до вчителів.
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16.03.2021 10:23 Ответить
Дати моральній ублюдці, колишній вчительці, два роки умовно. А якщо ні, то покарати її деінде.
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16.03.2021 10:32 Ответить
Я визнаю, що усе це непедагогічно, але як учитель повинен реагувати на хамство учня?
Як захищений учитель?
Батьків в школу викликати?
І що з того, якщо вони такіж самі хами.
Тільки штрафи батькам, дуже великі штрафи ...
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16.03.2021 10:12 Ответить
А як учні повинні реагувати на п'янство педагогів на роботі?
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16.03.2021 10:21 Ответить
діти бувають різні (і такі що доводять до істерики вчителя також є)
але тут ще й діло в тому що педахох була нетвереза...а це вже інша фігня...і саме похмілля могло викоикати таку дику реакцію і неадекватні діїї , але це не є виправдвння, а навпаки
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16.03.2021 10:47 Ответить
Ну, те що вчителька була нетвереза, то поки ще розмови, а нвіть і якщо вона і випила келих вина, то вона, що за кермо сіла?
Тут спробуйте поставити себе, ну, хоча б на місце чоловіка жінки-вчительки, якій, наприклад учень-підліток пропонує статевий зв"язок у неприродній спосіб ...
Ситуації у школі бувають різні, і завжди звинувачувати учителя легше за все. Та й терпіти їм не має за що, $4000 в місяць їм не скоро заплатять Закрила спортзал ізсередини і била головою об стіну: в тернопільській гімназії п'яна вчителька фізкультури побила учня - Цензор.НЕТ 6377
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16.03.2021 11:20 Ответить
як реагувати? точно не фізичним насильством.
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16.03.2021 11:06 Ответить
странно, что видео детки не записали, короче, не верю!!!
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16.03.2021 10:22 Ответить
Фізручка буха, а трудовик тверезий? Так не буває.
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16.03.2021 10:24 Ответить
Ну дик выпимши была, фуле
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16.03.2021 10:31 Ответить
Короче, обнять и простить ))
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16.03.2021 10:37 Ответить
и пива налить)))
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16.03.2021 10:48 Ответить
педа.гог одним словом...
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16.03.2021 10:59 Ответить
Дуже шкода що Цензор опускається до рівня жовтої преси, ну якась мінімальна перевірка повинна бути ?!
Для чого ця травля ?
А ситуація там , не зовсім (м'яко кажучи) така як описується в статті.
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16.03.2021 11:18 Ответить
ТСН вражає ... Не тим вражаєте , панове журнашлюхи !
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16.03.2021 11:32 Ответить
Я представляю, что у этих дебилов вытворяет трудовичка!
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16.03.2021 12:58 Ответить
Нервовий зрив. Суто по людськи можу поспівчувати усім учасникам інциденту, але у педагоги треба йти лише людям з сталевими нервами. Вчителька просто профнепридатна.
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16.03.2021 13:23 Ответить
просто физрук с трудовиком недопили
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16.03.2021 15:36 Ответить
 
 