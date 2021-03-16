Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика
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В Тернополе, в гимназии им. Ивана Франко, нетрезвая учительница физкультуры набросилась на ученика 7-го класса. Она била школьника головой об стену.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает тернопольское издание te.20minut.ua.
Инцидент произошел на уроке физкультуры. Там учительнице якобы не понравилось то, что один из школьников сказал ей что-то обидное.
"Учительница физкультуры пришла в школу в нетрезвом состоянии. Какой-то малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Сбежались учителя, дирекция и т.д. Выламывали двери", - сказала одна из родственников учеников, которые учатся в этой гимназии.
В комментарии ТСН.ua директор гимназии Анатолий Крыжановский информацию об инциденте подтвердил, однако пообещал все детали сообщить позже.
"Да, это действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива это недопустимое событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает", — сказал Анатолий Крыжановский.
Представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета сообщил о том, что сейчас правоохранители устанавливают официальные детали происшествия.
"На место происшествия полиции не вызывали. Директор этой гимназии нам сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили. Но этот факт имел место, все детали мы будем сейчас устанавливать", — сказал Сергей Крета.
Напомним, на Львовщине разгорелся скандал с директором, которая раскритиковала одежду школьников.
Пожалуйста, подождите...
Бо я особисто знав декількох осіб, один з яких вже в віці 15 років, міг випити бутилку горілки залпом. Це коли горілка просто вливається зверху у відкритий стравохід за декілька секунд.
Інший, в такому ж самому віці, вже був хронічним алкоголіком..
І це були далеко не самі гірші "учні"
Хочешь бить - иди в спортзал и бей грушу.
Применение физической силы допустимо лишь для самозащиты.
Не маю наміру захищати ідіотку, але хочу знати, чому вона стала такою.
Мабуть такою народилася?
А може щось пішло не так? А може система освіти, в чомусь, не відповідає вимогам створення з немовляти ЛЮДИНИ?
Ви відчуваєте різницю між "как и почему"? Як пройшло життя, та ЧОМУ так сталося.
Відповіді мені не потрібні. Я ЗНАЮ та розумію, а от ЛОХторату, було б корисно задатися такими питаннями.
"Бить детей - это норм", це наслідки, а задуматися, де причина, це набато тяжче, для декотрих, це закрита книга(.
Ни за что на свете не ходите дети,
Не ходите в школу, вашу мать...
на роботі у школі, при дітях? чи перед уроком фізвиховання?
Як захищений учитель?
Батьків в школу викликати?
І що з того, якщо вони такіж самі хами.
Тільки штрафи батькам, дуже великі штрафи ...
але тут ще й діло в тому що педахох була нетвереза...а це вже інша фігня...і саме похмілля могло викоикати таку дику реакцію і неадекватні діїї , але це не є виправдвння, а навпаки
Тут спробуйте поставити себе, ну, хоча б на місце чоловіка жінки-вчительки, якій, наприклад учень-підліток пропонує статевий зв"язок у неприродній спосіб ...
Ситуації у школі бувають різні, і завжди звинувачувати учителя легше за все. Та й терпіти їм не має за що, $4000 в місяць їм не скоро заплатять
Для чого ця травля ?
А ситуація там , не зовсім (м'яко кажучи) така як описується в статті.