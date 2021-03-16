Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ответ на санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака (оба от "Оппозиционной платформы - За жизнь") Российская Федерация в феврале провела кибератаку на Украину. Но украинской стороне удалось вовремя предотвратить серьезные последствия.
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
С середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксировал масштабные атаки на украинские сайты. В частности, были как обычные DDoS-атаки с целью "положить" их потоком однотипных запросов, так и попытки внедрить вирусы в программы документооборота.
Однако украинской стороне удалось вовремя выявить угрозы и предотвратить серьезные последствия. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, атаки связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также блокировкой телеканалов последнего.
"Начало ряда атак происходило как бы "по часам", некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования", - рассказал он.
По его словам, такая тактика свидетельствует о координации действий во время кибератак. И это является дополнительным подтверждением участия российских спецслужб.
Он также отметил, что россияне активно сканируют украинский сегмент интернета в поисках уязвимых мест. И после их обнаружения запускают вредоносные программы для вмешательства в работу систем и сетей.
Напомним, ранее в Службе безопасности заявляли, что в составе российских спецслужб есть спецподразделения, основной функцией которых являются кибератаки против Украины. В феврале на двух заседаниях СНБО ввел санкции против Медведчука и Козака. В результате, прекратили эфирное вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также под управление государства вернули участок нефтепродуктопровода, который эксплуатировала связанная с Медведчуком компания.
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от така уйня малятка !!!
Тільки-но Байден принаступив на хвіст рукім чортам, зразу ж зартріпались мерзотники...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
просто не понимаю, чего все на какие то атаки ссылаются.
все гос структуры обычно отлично защищены. (отражают любые ддос атаки, просто строить надо сеть по уму)
базы крадут свои же.
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в чем заключалась атака то ?
но это дело коммерческое, а не политическое.
обычно кладут инет магазины, удаляют с них данные. для продвижения своего магазина (ну это я условно).
Налепить на ДИА портрет Путина ? Весело, но какой смысл ?