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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО

В ответ на санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака (оба от "Оппозиционной платформы - За жизнь") Российская Федерация в феврале провела кибератаку на Украину. Но украинской стороне удалось вовремя предотвратить серьезные последствия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

С середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксировал масштабные атаки на украинские сайты. В частности, были как обычные DDoS-атаки с целью "положить" их потоком однотипных запросов, так и попытки внедрить вирусы в программы документооборота.

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Однако украинской стороне удалось вовремя выявить угрозы и предотвратить серьезные последствия. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, атаки связаны с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также блокировкой телеканалов последнего.

"Начало ряда атак происходило как бы "по часам", некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования", - рассказал он.

По его словам, такая тактика свидетельствует о координации действий во время кибератак. И это является дополнительным подтверждением участия российских спецслужб.

Он также отметил, что россияне активно сканируют украинский сегмент интернета в поисках уязвимых мест. И после их обнаружения запускают вредоносные программы для вмешательства в работу систем и сетей.

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Напомним, ранее в Службе безопасности заявляли, что в составе российских спецслужб есть спецподразделения, основной функцией которых являются кибератаки против Украины. В феврале на двух заседаниях СНБО ввел санкции против Медведчука и Козака. В результате, прекратили эфирное вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также под управление государства вернули участок нефтепродуктопровода, который эксплуатировала связанная с Медведчуком компания.
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Топ комментарии
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Омельченко заявив, що бачив і тримав у руках обліку картку агента КДБ Медведчука

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/Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 6540 Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 9009
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16.03.2021 09:50
+2
Агент Соколовский и адвокат Медведчук-один человек?/Бизнес для отмыва денег из Кремля?/Будущее ОПЗЖ - YouTubeРоссия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 9544 Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО - Цензор.НЕТ 8891
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16.03.2021 09:48
+2
впізнаю...:"раSSія сваїх нє брасаєт..." ... вскриваються адепти-консерви руSSкого міра потихеньку: медведчуки, рабіновичі, шуфричі, козаки, лукаші, марченки, ківалови, партнови, бойки, татарови, мураєви....

Тільки-но Байден принаступив на хвіст рукім чортам, зразу ж зартріпались мерзотники...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:12
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Ой. Можно подумать! А рашка их прекращала? Бред даниловский....
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16.03.2021 09:44 Ответить
Операція прикриття ***************.
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16.03.2021 09:45 Ответить
А подробиці є про "кібератаки"? Що саме "атакували", а то можна так кожного дня писати про те, що ми і так знаємо щодо парашки.
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16.03.2021 09:50 Ответить
знаю одне тебе дурню там не згадували..
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16.03.2021 11:50 Ответить
Питання було риторичним, але тобі йолопу не дійшло!
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16.03.2021 18:35 Ответить
рашка провела кибератаку...эстафету подхватила непредсказуемая мендель...
Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО - Цензор.НЕТ 8556
...
Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО - Цензор.НЕТ 1501
от така уйня малятка !!!
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16.03.2021 10:07 Ответить
впізнаю...:"раSSія сваїх нє брасаєт..." ... вскриваються адепти-консерви руSSкого міра потихеньку: медведчуки, рабіновичі, шуфричі, козаки, лукаші, марченки, ківалови, партнови, бойки, татарови, мураєви....

Тільки-но Байден принаступив на хвіст рукім чортам, зразу ж зартріпались мерзотники...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:12 Ответить
А что наши хакеры делают? Или за поребриком самые умные? Не верю.
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16.03.2021 10:18 Ответить
физически кабель перегрызли ?
просто не понимаю, чего все на какие то атаки ссылаются.
все гос структуры обычно отлично защищены. (отражают любые ддос атаки, просто строить надо сеть по уму)
базы крадут свои же.
------
в чем заключалась атака то ?
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16.03.2021 10:47 Ответить
ну внесли они вредоносный код, с каким умыслом ? уронить что то ?
но это дело коммерческое, а не политическое.
обычно кладут инет магазины, удаляют с них данные. для продвижения своего магазина (ну это я условно).
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16.03.2021 10:51 Ответить
блин это и то моветон, все конторы даже цензор ежедневно, а кто и ежечасно делает резервные копии информации.

Налепить на ДИА портрет Путина ? Весело, но какой смысл ?
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16.03.2021 10:57 Ответить
ти чого тут размяукался блохастік..брись під лавку
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16.03.2021 11:54 Ответить
Моск#лі через кібератаку втрутились в американські вибори, але українські системи кібератаку витримали. Здається, тут пи#дять і американці, і українці, кожні зі своєю метою.
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16.03.2021 11:57 Ответить
час іде, технології в т.ч. захисту не стоять на місці, і атаки різні бувають і спроби втрутитися. Якщо ти до цього часу користуєся нокія 3210 і ос він хр, то це не значить, що і інші такі ж злидні.
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16.03.2021 15:25 Ответить
час іде, технології в т.ч. захисту не стоять на місці, і атаки різні бувають і спроби втрутитися. Якщо ти до цього часу користуєся нокія 3210 і ос він хр, то це не значить, що і інші такі ж злидні.
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16.03.2021 15:24 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ НА УРОВНЕ НЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕТ ПРОБЛЕМЫ !!!
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16.03.2021 18:04 Ответить
 
 