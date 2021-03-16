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Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Угрозы России в адрес Украины и государств-участников

Угрозы Российской Федерации будущим участникам "Крымской платформы" являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников "Крымской платформы" являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики", - отметил он.

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Николенко подчеркнул, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. Поэтому у России на полуострове единственный статус - государство-оккупант.

Таким образом, по словам спикера МИД, слова о посягательстве на "территориальную целостность" России - это пример искаженного восприятия реальности.

"Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь", - добавил Николенко.
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Топ комментарии
+8
Крим це УКРАЇНА!
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16.03.2021 09:58
+4
Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 5986 Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 7725
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16.03.2021 10:04
+3
буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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16.03.2021 10:02
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Крим це УКРАЇНА!
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16.03.2021 09:58 Ответить
євросадомазополітики так не думають
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16.03.2021 10:00 Ответить
буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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16.03.2021 10:02 Ответить
Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 5986 Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД - Цензор.НЕТ 7725
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16.03.2021 10:04 Ответить
В 2043 році точно взнаємо безпечна ця вакцина чи ні.
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16.03.2021 10:14 Ответить
В чаті якойсь помийні україна24 москалі онлі і вони краще знають. Ботов багато і добре організовані. ТВ канали закриваєтє тіпа? ну-ну.... А назвою помийні зовсім пєчаль Україна24(((( який тобі зє центр протидії ру.***** потрібний???
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16.03.2021 10:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:17 Ответить
Украине надо ответить политическим на ухувертением раиси и её полового партнёра кетая. Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 2504
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16.03.2021 10:43 Ответить
На РАБссии больше 150 000 деревень и сел,в 36 000 из них живут по 1 человеку,а еще 20 000 вобще нет ни одного человека.Из доклада вице-премьера РАБссии Татьяы Голиковой.Это вам не какой то Голос Омерики или БиБи Си из Лондона... Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 4038 Вялика РАБссия а посрать негдеПогрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 4038
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16.03.2021 10:53 Ответить
Лет 6 назад информацию об демографической катастрофе давал известный режиссер Андрей Михалков-Кончаловский,деревни и села РАБссии на грани вымирания...,Татьяна Голикова лишь подтвердила этот тезис... Погрози Росії на адресу України і держав-учасників "Кримської платформи" є політичним булінгом, - МЗС - Цензор.НЕТ 6071
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16.03.2021 10:57 Ответить
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16.03.2021 11:09 Ответить
 
 