РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6504 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
951 11
карантин (16725) Радуцкий Михаил (284) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Надеемся, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся Украина не закрылась, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Надеемся, что

Переход отдельных регионов Украины в "красную зону" карантина дает надежду, что вся страна не перейдет в локдаун.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В частности, парламентарий надеется, что адаптивный карантин не приведет к общегосударственному локдауну.

Кроме того, Радуцкий отметил, что на Закарпатье госпитализация пациентов снизилась на 10%.

"Это дает надежду, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся страна не закрывалась. Сегодня очень нехорошая ситуация в Киеве, Киевской области, в Винницкой области, Черкассах, но будем надеяться", - сказал нардеп.

Также читайте: Картина заболеваемости COVID-19 в Украине изменилась: тяжело болеют более молодые, растет число госпитализаций и летальных случаев, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да выгонит Порох весь ваш поганый зелёный режим, ну куда вы денетесь...
Думаете что посадили картонную дурилику на Банковой, и это вам просто так сойдёт с рук ?
показать весь комментарий
16.03.2021 10:21 Ответить
Как у вас ситуация с перелётами,ослабили ограничения?
показать весь комментарий
16.03.2021 10:23 Ответить
Внутри страны можно; за границу нельзя.
показать весь комментарий
16.03.2021 10:29 Ответить
Та ну... еще посадит нас на карантин итальянского типа, завезет самые луДшие фазеро-модерны, заставит ширнуться... Если бы объявил страну ковид-фри...
показать весь комментарий
16.03.2021 11:33 Ответить
Тоже верно. Куда ну глянь - либо про-ротшильдовские, либо промосковские.
показать весь комментарий
16.03.2021 11:55 Ответить
Пэтому - честно - не хочу заложника бабок во главе страны.
показать весь комментарий
16.03.2021 11:58 Ответить
Мне представляется что он куда более склонен действовать по необходимости и по совести нежели по финансовым соображениям. Вам на месте виднее, конечно.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:14 Ответить
Наверное, не может себе этого позволить.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:29 Ответить
Возможно.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:30 Ответить
Радуцкий, как там Зоряна ? Всё переживает что её выгнали, и теперь в её кресле Степанов ? Пусть молится что легко отделалась. А то сейчас была бы министром по делам ковида.
показать весь комментарий
16.03.2021 10:22 Ответить
Надеемся/ Надежды что вор Баканов , юрист вора Коломойского, назовёт вора Радуцкого вором, нет. / В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
показать весь комментарий
16.03.2021 10:41 Ответить
 
 