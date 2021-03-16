Надеемся, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся Украина не закрылась, - "слуга народа" Радуцкий
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Переход отдельных регионов Украины в "красную зону" карантина дает надежду, что вся страна не перейдет в локдаун.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
В частности, парламентарий надеется, что адаптивный карантин не приведет к общегосударственному локдауну.
Кроме того, Радуцкий отметил, что на Закарпатье госпитализация пациентов снизилась на 10%.
"Это дает надежду, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся страна не закрывалась. Сегодня очень нехорошая ситуация в Киеве, Киевской области, в Винницкой области, Черкассах, но будем надеяться", - сказал нардеп.
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