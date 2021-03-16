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Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов

В Украину уже до конца месяца прибудет новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии. Ожидается, что до 31 марта от компании-производителя Serum Institute из Индии прибудет 1,5 миллионов доз.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) должна быть поставлена в Украину до 31 марта при условии, что наша страна получит разрешение на экспорт от правительства Индии.

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"Следующая партия вакцины CoviShield в размере 1,5 млн доз должна приехать до 31 марта согласно контракту. Для того, чтобы нам ее получить, мы должны получить разрешение на экспорт правительства Индии, так как все страны, которые имеют у себя мощности по производству, ограничиваются в экспорте", - сказал он.

Он также опроверг, что вакцина AstraZeneca может быть опасной.
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Топ комментарии
+8
СТОП!!! Никакой АстраЗенеки в Украине нет и не было! Была левая реплика от левого идийского цеха по розливу туалетной жижи. Не надо манипулировать нами, зешобла! Манипулируйте вашими тупыми избирателями. Они реально тупые, с ними можно делать что угодно.
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16.03.2021 10:24
+6
Отлично!Остаётся только найти 1,5ляма идиотов,которые позволят в себя это х/з что ввести.
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16.03.2021 10:18
+5
По словам Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) должна быть поставлена в Украину до 31 марта при условии, что наша страна получит разрешение на экспорт от правительства Индии.Источник: https://censor.net/ru/n3253571

==============
Что-то я не понял. А как первую паритю без разрешения доставили, казнокрад?
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16.03.2021 10:32
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Отлично!Остаётся только найти 1,5ляма идиотов,которые позволят в себя это х/з что ввести.
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16.03.2021 10:18 Ответить
Канада не отказалась, просто других вакцин в наличии нет.
Да и по цене они в 10ки раз дороже.
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16.03.2021 10:37 Ответить
Вже один ідіот антивакцинатор знайдений...
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16.03.2021 11:00 Ответить
Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 5220
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16.03.2021 10:19 Ответить
Її вистачить не на одне століття) Браво, це перемога
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16.03.2021 10:20 Ответить
А ОНО с подельниками ещё дерьма закупит. А счета то офшорные пополняются откатами. Мерзко.
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16.03.2021 10:24 Ответить
СТОП!!! Никакой АстраЗенеки в Украине нет и не было! Была левая реплика от левого идийского цеха по розливу туалетной жижи. Не надо манипулировать нами, зешобла! Манипулируйте вашими тупыми избирателями. Они реально тупые, с ними можно делать что угодно.
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16.03.2021 10:24 Ответить
Бывший посол Канады Ващук сказал же...Мы над Украиной ставили и будем ставить /Опыты....Во всех областях жизни. Проверяют как Украинцы выживут или сдохнут.
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16.03.2021 10:26 Ответить
ты антипрививочный кацапо-бот.
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17.03.2021 10:43 Ответить
Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов
=====
ключевое "ЕЩЕ".
Как писали в Украине желающих вакцинироваться 240 000 человек, но никто не знает где вакцинироваться, потому что вакцины как оказалось нигде НЕТ.
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16.03.2021 10:30 Ответить
По словам Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) должна быть поставлена в Украину до 31 марта при условии, что наша страна получит разрешение на экспорт от правительства Индии.Источник: https://censor.net/ru/n3253571

==============
Что-то я не понял. А как первую паритю без разрешения доставили, казнокрад?
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16.03.2021 10:32 Ответить
контрабас Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 8405 Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 8405
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16.03.2021 10:38 Ответить
👍👍👍
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16.03.2021 10:40 Ответить
Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 7069.
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Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 4596 .

Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 806 .
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16.03.2021 10:38 Ответить
Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов - Цензор.НЕТ 8583
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16.03.2021 10:41 Ответить
😃😃😃😃😃😃😃
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16.03.2021 10:48 Ответить
Почему удалили мой коммент с вопросом, что они собираются делать с оставшимися на сегодня 437 917ю дозами?
А?
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16.03.2021 10:44 Ответить
Ага, по 4000 в день вакцинувати - доведеться ту вакцину на смітник викидати, бо усі терміни закінчаться. Для усієї країни при таких темпах більше 20 років знадобиться...
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16.03.2021 10:50 Ответить
идиотизм, люди не вакцинируются, зато вакцины будет хоть бассейны заливай, зато бабок отмоют и потратят уйму
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16.03.2021 13:03 Ответить
ой зрада-зрада-шмурдяк-шмурдяк.
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17.03.2021 10:50 Ответить
 
 