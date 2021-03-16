Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов
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В Украину уже до конца месяца прибудет новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca из Индии. Ожидается, что до 31 марта от компании-производителя Serum Institute из Индии прибудет 1,5 миллионов доз.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Степанова, вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) от компании-производителя Serum Institute (Индия) должна быть поставлена в Украину до 31 марта при условии, что наша страна получит разрешение на экспорт от правительства Индии.
"Следующая партия вакцины CoviShield в размере 1,5 млн доз должна приехать до 31 марта согласно контракту. Для того, чтобы нам ее получить, мы должны получить разрешение на экспорт правительства Индии, так как все страны, которые имеют у себя мощности по производству, ограничиваются в экспорте", - сказал он.
Он также опроверг, что вакцина AstraZeneca может быть опасной.
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Да и по цене они в 10ки раз дороже.
"Продолжаем вакцинацию". Почему от "АстраЗенеки" отказались крупнейшие страны ЕС, но не Киев. Европейские страны поставили вакцинацию "АстраЗенекой" на паузу
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ключевое "ЕЩЕ".
Как писали в Украине желающих вакцинироваться 240 000 человек, но никто не знает где вакцинироваться, потому что вакцины как оказалось нигде НЕТ.
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Что-то я не понял. А как первую паритю без разрешения доставили, казнокрад?
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Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко .
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А?