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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 19 человек, выздоровели - 408, выявили 999 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За прошедшие сутки в Киеве выявили 999 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 147 710).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также зафиксировано 19 летальных случаев от вируса (всего 2936). Госпитализировали за сутки 100 пациентов, преодолели коронавирус 408 человек (всего 99589).

Больше всего случаев заболевания обнаружили Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах.

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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 19 человек, выздоровели - 408, выявили 999 новых случаев, - Кличко 01
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Не розумію одного , чому лідирує Лівий берег , невже тестують більше!?
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16.03.2021 10:29 Ответить
На Лівому бeрeзі в районах більша кількість мeшканців. Автори новин, як завжди, забувають виконати просту арифмeтичну дію.
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16.03.2021 10:43 Ответить
Може хто знає, чому Кличко ще й досі не помер від коронавірусу?
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16.03.2021 10:52 Ответить
Тільки після вас , так вирішив Кличко !
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16.03.2021 10:54 Ответить
 
 