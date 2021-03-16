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Новости Политика Украины
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Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия о возможности коалиции с

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом "слуга народа" сказал в комментарии журналистам.

По словам парламентария, "чтобы была коалиция, нужно коалиционное соглашение".

"Ее нужно обсуждать, ее же нельзя просто так подписать, ее нужно проводить на фракции, нужна будет программа. То есть это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры - это же рабочий режим. Разговоры мы можем и три года вести", - объяснил Арахамия.

Читайте: У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете "Слуги народа", - Арахамия

Вместе с тем он подчеркнул, что "Слуга народа" "общается всегда и со всеми фракциями, без исключения" и у представителей "Батькивщины" в этом случае нет никакого особенного статуса". То же самое, со слов Арахамии, касается и фракции "Голос".

"В теории мы можем иметь большую коалицию. То есть мы можем взять депутатскую группу "Довира", депутатскую группу "За майбутне", "Голос" и "Батькивщину" м сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане", - добавил глава фракции.

При этом Арахамия не исключает, что в случае разработки коалиционного соглашения может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства.

Читайте: "Слуга народа" не получала официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады, - Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Как же теперь свидетелям секты "бахини" это все пережить?

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 554
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16.03.2021 10:58
+7
І осталась бабуля , і разбітого корита .. ! Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 4390 .

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 2690 .
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16.03.2021 10:56
+5
Отвергли "невесту". Она со всей душой, а ее пока кидают.
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16.03.2021 10:56
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Отвергли "невесту". Она со всей душой, а ее пока кидают.
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16.03.2021 10:56 Ответить
Как же теперь свидетелям секты "бахини" это все пережить?

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 554
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16.03.2021 10:58 Ответить
Где же наши вдумчивые избиратели ПЕС поголовьем в 8%? Где ПЕСыки? Так вот они
Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 5432
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16.03.2021 11:21 Ответить
Вдумчивым избирателя ЕС доказывать, что баба Юля продажная жадная тварь, абсолютно не нужно. Они это и так хорошо знают. Так что высер твой холостой. Пробуй дальше.
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16.03.2021 12:30 Ответить
В смысле продажная? У Мертвечука в партии была? Кучму папой называла? К рыгам сбежала? У Ющенко в кумах и любых друзях ошивалась? У Януковича министром служила? Перед выборами брехала про доллар по дэсять и АТО за годыны? К Фирташу ездила и 16 сырных перемирий объявляла? Перед каждыми новыми выборами обосрамшись свою партию переименовывала? В этом продажная, прыхыльнык сывочолого альруиста. П.С. вы не избиратели ЕС, бо ЕС это ЕвроСоюз, вы избиратели одного из осколков рыгов - ПЕС, партии основанной в Даунецке
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16.03.2021 12:47 Ответить
Т.е. это не "бахиня" пыталась с Яныком в 2009 году поделить власть в стране до 2029 года? Но ее, как и сейчас, прокинули? Или "пропало все" уже забылось? И это не она-же сейчас голосовала с Бениными холуями за грабительский бюджет 2021 и опять-же лезет с ними в коалицию? Пробуй дальше.
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16.03.2021 15:47 Ответить
Кому и кобыла невеста...
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16.03.2021 11:11 Ответить
Вона: "Бєрі мєня", а він: "Не хочу". Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 3903
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16.03.2021 11:57 Ответить
І осталась бабуля , і разбітого корита .. ! Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 4390 .

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 2690 .
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16.03.2021 10:56 Ответить
Тимошенко верещить про безглузде зовнішнє керування Україною.
Країнам Заходу сподобається такий новий член коаліції?
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16.03.2021 10:58 Ответить
"І я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни із зовнішнього безглуздого управління українців на національну політику, яка буде підніматиме цілі галузі, яка замінить повністю всю логіку реформування охорони здоров'я, якщо ви готові змінити стратегію, я готова стати поряд з вами, уся моя команда готова бути поряд, і ми допоможемо підняти країну із цих уламків", - розповіла Тимошенко.

Джерело: https://censor.net/ua/n3253524
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16.03.2021 11:00 Ответить
Де Григян-Тєлєгіна з Бенею і де національна політика України ?.....
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16.03.2021 11:17 Ответить
Захід її знає як облуплену ще з часів Лазаренка.
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16.03.2021 12:01 Ответить
Не договорятся и не поделят страну -

Тимошенко подтвердила переговоры с Зеленским о коалиции. Именно «Батькивщина» была их инициатором
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16.03.2021 10:58 Ответить
Ждем-с следующий видосик "Пропало все".
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16.03.2021 11:15 Ответить
А бабушка навіть омолодилася десь на 30-ть рочків,а не беруть
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16.03.2021 10:59 Ответить
Арахімія , ти шо , мені гарбуза підсунув .?? Я це тобі не забуду . Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 1307 .

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу" - Цензор.НЕТ 819.
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16.03.2021 11:00 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошо бы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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16.03.2021 11:01 Ответить
Ой не ври плохо получается,тебя же читают не только ваши избиратели.
Вот пришлось прижимать хвост собачему рту а у него несколько десятков депутатов которые не будут теперь голосовать так как вам надо.
И тут на сцену выходит сама Вона (новое лицо) от части Правда она его ботоксом рихтует регулярно,и предлагает спасти страну,заботливая наша мама украинской коррупции.Конечно же не бесплатно,думаю премьер ее устроит.Вот только она весь ваш бродячий цирк купит а потом продаст,но уже дороже.Совсем плохи дела у шута.
Закупил попкорн жду!
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16.03.2021 11:02 Ответить
Процес розпилу проте добре триває(((
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16.03.2021 11:02 Ответить
я не понял, эти пионеры решили прокатить косатую на разговорах ни о чем?
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16.03.2021 11:04 Ответить
Стоит напомнить, что тема коалиции в очередной раз поднята самой Тимошенко. Пионеры(с) лишь реагируют на вопросы заинтересованных журналистов. У Тимошенко нет ни Прямого, ни пятого... Выжимает инфоповод напомнить о себе из того, что есть.
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16.03.2021 12:11 Ответить
Мстя Вани буде страшна! Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 2333
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16.03.2021 11:20 Ответить
Теперь легко ориентироваться по Юлии Владимировне. Когда идут переговоры,она сразу притихает, или ведет себя очень осторожненько. Если провал, тут же на всех площадках начинает " мочить" зеленую власть. Судя вчера, по выступлению на согласительном совете, опять мимо.))
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16.03.2021 11:20 Ответить
І по виступу і Верховній Раді сьогодні.
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16.03.2021 12:06 Ответить
Зеленым ничтожества делают информационный шум, чтобы говорили о чем угодно,о коалиции с Батькивщиной, о их новой типа идеологии, о Минске, о том что Бубочка пойдет на второй срок и тд, лишь не о тарифах,продаже земли, Нафтогазе и вангергейте!
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16.03.2021 11:28 Ответить
Зачем же она настойчиво предлагает зеленым ничтожествам себя в качестве члена коалиции с ними?
Она САМА об этом говорит в эфирах телешоу.

https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8588-moe-predlozhenie-u-nih-na-stole-timoshenko-vyskazalas-naschet-soyuza-so-slugoy-naroda
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16.03.2021 11:41 Ответить
Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу"

ХХХХ
Обезьяна, процессы за тебя уже продумал Путин. Даст команду Зеленскому и сразу все процессы увидишь, недоумок
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16.03.2021 12:54 Ответить
Так же, как и в 2009г идиоты кричали: Прибют, Прибют... А в итоге те, кто кричал и создали с ПР коалицию. Может быть сейчас икнется Щуру. Арахамія про можливість коаліції з "Батьківщиною": "Зараз таких процесів я не бачу" - Цензор.НЕТ 4532
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16.03.2021 13:21 Ответить
Как же хочет ВОНА урвать хоть толику реальной власти,..но не всегда желания совпадают с возможностями..."Зелень",хоть и недалека в своем умственном развитии,однако понимает,что для них коалиция с авантюристами от"Батькивщины"может плохо закончиться..
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16.03.2021 17:13 Ответить
 
 