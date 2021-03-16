Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом "слуга народа" сказал в комментарии журналистам.

По словам парламентария, "чтобы была коалиция, нужно коалиционное соглашение".

"Ее нужно обсуждать, ее же нельзя просто так подписать, ее нужно проводить на фракции, нужна будет программа. То есть это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры - это же рабочий режим. Разговоры мы можем и три года вести", - объяснил Арахамия.

Читайте: У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете "Слуги народа", - Арахамия

Вместе с тем он подчеркнул, что "Слуга народа" "общается всегда и со всеми фракциями, без исключения" и у представителей "Батькивщины" в этом случае нет никакого особенного статуса". То же самое, со слов Арахамии, касается и фракции "Голос".

"В теории мы можем иметь большую коалицию. То есть мы можем взять депутатскую группу "Довира", депутатскую группу "За майбутне", "Голос" и "Батькивщину" м сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане", - добавил глава фракции.

При этом Арахамия не исключает, что в случае разработки коалиционного соглашения может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства.

Читайте: "Слуга народа" не получала официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады, - Корниенко