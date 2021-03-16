Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом "слуга народа" сказал в комментарии журналистам.
По словам парламентария, "чтобы была коалиция, нужно коалиционное соглашение".
"Ее нужно обсуждать, ее же нельзя просто так подписать, ее нужно проводить на фракции, нужна будет программа. То есть это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры - это же рабочий режим. Разговоры мы можем и три года вести", - объяснил Арахамия.
Вместе с тем он подчеркнул, что "Слуга народа" "общается всегда и со всеми фракциями, без исключения" и у представителей "Батькивщины" в этом случае нет никакого особенного статуса". То же самое, со слов Арахамии, касается и фракции "Голос".
"В теории мы можем иметь большую коалицию. То есть мы можем взять депутатскую группу "Довира", депутатскую группу "За майбутне", "Голос" и "Батькивщину" м сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане", - добавил глава фракции.
При этом Арахамия не исключает, что в случае разработки коалиционного соглашения может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.
Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства.
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Країнам Заходу сподобається такий новий член коаліції?
Джерело: https://censor.net/ua/n3253524
Тимошенко подтвердила переговоры с Зеленским о коалиции. Именно «Батькивщина» была их инициатором
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Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошо бы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
Вот пришлось прижимать хвост собачему рту а у него несколько десятков депутатов которые не будут теперь голосовать так как вам надо.
И тут на сцену выходит сама Вона (новое лицо) от части Правда она его ботоксом рихтует регулярно,и предлагает спасти страну,заботливая наша мама украинской коррупции.Конечно же не бесплатно,думаю премьер ее устроит.Вот только она весь ваш бродячий цирк купит а потом продаст,но уже дороже.Совсем плохи дела у шута.
Закупил попкорн жду!
Она САМА об этом говорит в эфирах телешоу.
https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8588-moe-predlozhenie-u-nih-na-stole-timoshenko-vyskazalas-naschet-soyuza-so-slugoy-naroda
ХХХХ
Обезьяна, процессы за тебя уже продумал Путин. Даст команду Зеленскому и сразу все процессы увидишь, недоумок