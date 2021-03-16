"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше", - рассказал Степанов.
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показать весь комментарий16.03.2021 10:58
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то Украина сразу после рашки идет по приросту больних и смертности
КТО в курсе подробней.
«Получил положительный ПЦР-тест на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений иИсточник: https://censor.net/ru/n3253439
Всего то 5 место в мире...
Але ти не хвилюйся, я вірю, що у вас, гнид зелених усе вийде і ви зможете вивести нас на перше місце по цьому показнику.
ххх
В Украине самый низкий показатель по тестам на корону.
Да, да, сученок, тоже самый низкий показатель.
Степашка, когда ты сдохнешь от ковида(лучше конечно по приговору), то ты тоже не попадешь в статистику смертей от ковида.
Потому что паника связанная с ковид19- искусственная.
В Европе и Амеике - люди больше забоятся о своем здоровье и верят всему что о нем говорят... Вот их в большей степени развели на бабки...
У нас бабки спёрли только в государстве, а людей развести не получилось - и КАТАСТРОФЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ !