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"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше", - рассказал Степанов.

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Топ комментарии
+6
"В Украине один из самых низких показателей" уровня доверия к правительству и его статистике.
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16.03.2021 11:02
+5
главное не как проголосовали. главное - как посчитали
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16.03.2021 10:57
+5
И самая "честная, прозрачная" статистика "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов - Цензор.НЕТ 8727
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16.03.2021 10:58
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клоун
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16.03.2021 10:55 Ответить
А в больницах практически все тяжелые умирают. Только это является основанием для отставки Степанова. Врет и не краснеет.
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16.03.2021 11:05 Ответить
врет если глянуть https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?
то Украина сразу после рашки идет по приросту больних и смертности
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16.03.2021 11:16 Ответить
типун ему на язык, размером с лопату!!!!
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16.03.2021 11:27 Ответить
главное не как проголосовали. главное - как посчитали
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16.03.2021 10:57 Ответить
В новостях промелькнуло , шо Ляшко ( санврач) заразился ковид ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
КТО в курсе подробней.
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16.03.2021 10:58 Ответить
Поява имунитета - привился прошло 13 дней но для появы имунитета нужно как минимум три недели
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16.03.2021 11:02 Ответить
Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом
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16.03.2021 11:02 Ответить
Ляшко - дебил , и он отвечает за жизни украинцев?

«Получил положительный ПЦР-тест на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений иИсточник: https://censor.net/ru/n3253439
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16.03.2021 11:07 Ответить
И самая "честная, прозрачная" статистика "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов - Цензор.НЕТ 8727
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16.03.2021 10:58 Ответить
Та да! Підтверджуючи, що особисто знаю багато людей, які КОВІДом хворіли, але у статистику не потрапили. І знаю двісю сім'ї, де чоловік в одній і жінка в другій померли від КОВІДу, але причина бкла вказана інша, щоб тіла можна було забрати додому і без поліетиленового пакета. Ще одному знайомому лікарю у свідоцтві по смерть КОВІД не вказали, щоб не платити велику суму грошей. Сім'я його тепер судиться.
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16.03.2021 11:05 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Всего то 5 место в мире...
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16.03.2021 10:58 Ответить
ага пусть это криворожским пенсам , которые в бачках роются, расскажет ...
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16.03.2021 10:58 Ответить
Клованы ищут хоть-какую "перемогу"
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16.03.2021 10:59 Ответить
"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов - Цензор.НЕТ 1357 "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов - Цензор.НЕТ 7143
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16.03.2021 11:00 Ответить
а кто ему или им верит
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16.03.2021 11:00 Ответить
те кто сериал сваты смотрит "В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 1111
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16.03.2021 11:07 Ответить
"В Украине один из самых низких показателей" уровня доверия к правительству и его статистике.
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16.03.2021 11:02 Ответить
"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 3272
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16.03.2021 11:02 Ответить
"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 8663
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16.03.2021 11:11 Ответить
"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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16.03.2021 11:05 Ответить
да . и самый высокий уровень сокрытия реальной статистики . может разве что у москалей выше "В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 4838
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16.03.2021 11:06 Ответить
Много смертей от Ковид в Украине было списано на другие болезни, когда тесты люди ждали по 7 дней и более. Пусть сравнит общую смертность за период сентябрь октябрь 2019 года с смертностью - такого же периода прошлого года. Наглядный пример была одна из больниц г. Одессы, где людей мертвых не успевали выносить из палат и коридоров. В маленьких городах, где одна больница можно было наглядно увидедить, что много умерших от ковид за сутки не попадало в ежедневную статистику МОЗ. Лучше Степанову не говорить о смертности, что она низкая, если в статистику возможно не попал половина.
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16.03.2021 11:07 Ответить
Цей мудак заборонив реєструвати ковід, за експрес тестами. Бо якщо їх врахувати, то уся Україні давно вже у червоній зоні.
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16.03.2021 11:09 Ответить
"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 7720 "В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 5514
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16.03.2021 11:08 Ответить
Це тому, що ми, не дивлячись на вас бл.дей навчились виживати.
Але ти не хвилюйся, я вірю, що у вас, гнид зелених усе вийде і ви зможете вивести нас на перше місце по цьому показнику.
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16.03.2021 11:09 Ответить
медальку выпрашивает, или премию?
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16.03.2021 11:11 Ответить
Статистику правительства необходимо увеличивать как минимум в 2- 3 раза, что б видеть реальную картину. С такими темпами вакцинации у нас будет мутированный вирус под названием украинский " Степанов"
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16.03.2021 11:13 Ответить
кто назовёт хоть одну причину, почему в Украине якобы ниже смертность, чем в Европе?
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16.03.2021 11:16 Ответить
"В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 5293
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16.03.2021 11:17 Ответить
И ведь можем, когда хотим)
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16.03.2021 11:19 Ответить
А як з показниками смертності від раку,сердечно-судинних,туберкульозу?Невже більше,ніж в Європі?То може там наш лисий поц-міністр ховає короновірус?
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16.03.2021 11:21 Ответить
Ага. Поки тести прийшли-пацієнт хоч помер, хоч одужав.
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16.03.2021 12:37 Ответить
Тяжко хворих виписують додому де вони і вмирають,а не в лікарні і в результаті чудові показники для МОЗ. "В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 575
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16.03.2021 12:50 Ответить
В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов

ххх
В Украине самый низкий показатель по тестам на корону.

Да, да, сученок, тоже самый низкий показатель.
Степашка, когда ты сдохнешь от ковида(лучше конечно по приговору), то ты тоже не попадешь в статистику смертей от ковида.
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16.03.2021 12:59 Ответить
так давайте увеличим !!!! "В Україні один із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі", - Степанов - Цензор.НЕТ 4718
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16.03.2021 13:34 Ответить
Горжусь своей страной
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16.03.2021 13:44 Ответить
Ещё бы...
Потому что паника связанная с ковид19- искусственная.
В Европе и Амеике - люди больше забоятся о своем здоровье и верят всему что о нем говорят... Вот их в большей степени развели на бабки...
У нас бабки спёрли только в государстве, а людей развести не получилось - и КАТАСТРОФЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ !
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16.03.2021 17:11 Ответить
 
 