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Новости Политика Украины
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ВР (28822) коалиция (3773) Батькивщина (2004) Слуга народа (2548) Кравчук Евгения (361)

Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной", - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной" и официальных предложений не поступало.

Об этом Кравчук рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас коалиция - это монобольшинство, и никаких юридических оснований говорить о коалиции нет. Но мы же не запрещаем другим фракциям голосовать за те или иные законы, если они не противоречат их убеждениям, программе и так далее", - отметила нардеп.

Кравчук также рассказала, что не слышала, чтобы предложение о коалиции официально поступило от "Батькивщины".

"У нас почему-то вопрос коалиции сводится не к программе, чего мы хотим достичь, а какие кто портфели в Кабинете Министров получит. В приницпе, логика там такая: вернуться каким-то образом во власть, хотя украинцы на выборах отказали в этом доверии", - сказала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": "Сейчас таких процессов я не вижу"

Напомним, ранее "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства.
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Топ комментарии
+7
Шо, забзділи, зелені недоумки? Юлька вас зробить аж бігом. Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8097
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16.03.2021 11:02
+6
Схемы мародёрства Украины мафией Коломойского работают и других схем не надо.
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16.03.2021 11:00
+4
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова зміна декорацій !!!_))
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16.03.2021 11:01
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Схемы мародёрства Украины мафией Коломойского работают и других схем не надо.
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16.03.2021 11:00 Ответить
За півтора року жодного, ЖОДНОГО кроку для полегшення становища 90% українців. Одні маски-шоу від Зє та РНБО.
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16.03.2021 11:40 Ответить
Фабрика по виробництву локшини працює далі !!!)))
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16.03.2021 11:44 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова зміна декорацій !!!_))
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16.03.2021 11:01 Ответить
У тебя, пацак, вообще нет никаких предпосылок рот открывать. Ты за два года царювання еще ничего вменяемого не сказал. И тем более не сделал. Разве что нехило прибарахлился.
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16.03.2021 11:01 Ответить
это тёлка! )))
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16.03.2021 11:03 Ответить
Ладно. Тогда пацачка. Только сути это не меняет.
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16.03.2021 11:07 Ответить
Какая коалиция? разгонять вас ублюдков надо и побыстрее.
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16.03.2021 11:02 Ответить
Как правило , они не разбегаются , а перекрашиваются .
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16.03.2021 11:12 Ответить
метку - зелёная точка на лбу.
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16.03.2021 11:17 Ответить
Шо, забзділи, зелені недоумки? Юлька вас зробить аж бігом. Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8097
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16.03.2021 11:02 Ответить
Доиграются . Станут слугами жоппоблока .
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16.03.2021 11:10 Ответить
это уже просматривается
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16.03.2021 12:08 Ответить
Був час коли Юлі робили прєдложенія,тепер це робить вона сама.Але ніхто не любить тих,хто набивається і пропонує себе.Різко падає ціна товару.Про це ще Булгаков писав і знає будь який торгаш...
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16.03.2021 11:14 Ответить
від зміни доданків- сума не змінюється...
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16.03.2021 11:16 Ответить
Бідна баба Жулька, вона як та стара дівка всім накидається, а ніхто не сватає.
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16.03.2021 11:55 Ответить
Тимошенница рвется ближе к телу, рассчитывая своей поддержанной задницей захватить теплое, сладкое место у кормушки.
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16.03.2021 12:14 Ответить
нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной" ------- да красавица блеснула умом, говорить НАДО и не только с Батькивщиной, а со всеми кто хоть малость с умом. Потому ваши дела так и плохи что вы считаете себя самыми красными и зрелыми, а на деле - зелень.
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16.03.2021 13:42 Ответить
Основания появятся когда большинство украинцев пошлют вас нах.., но тогда уже будет поздно. Думай-те!!
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16.03.2021 20:57 Ответить
 
 