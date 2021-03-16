На участке объездной дороги в Днепре будет построена двухуровневая развязка, - ОГА

Строительство 7-километрового участка объездной дороги продолжается в Днепре. В частности, должна быть построена двухуровневая развязка, которая позволит освободить областной центр от транспорта, следующего сегодня через город транзитом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Меньше будет пробок. Фуры не будут разрушать городские дороги", - объяснил глава ОГА.

Так, согласно проекту, новая объездная дорога соединит трассу Н-08 с Южным мостом Днепра. Двухуровневая развязка будет четырехполосной - по 2 полосы в каждом направлении.

Увидеть, как проходит строительство развязки, можно на видео, размещенном на сайте ОГА.

"Мы строим путепровод для безопасности движения. Он разделит транспортные потоки на аэропорт и Южный мост", - рассказал об объекте строительства и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Над строительством развязки работают 150 мостостроителей и рабочих смежных направлений, а также 50 единиц техники.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о планах программы на 2021 год. В ходе "Большой стройки" - 2021 в Украине должно быть построено и обновлено 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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