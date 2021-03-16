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Новости Общество
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Днепр_город (3761) ОГА (2376) Резниченко (467) Большая стройка (720)

На участке объездной дороги в Днепре будет построена двухуровневая развязка, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Строительство 7-километрового участка объездной дороги продолжается в Днепре. В частности, должна быть построена двухуровневая развязка, которая позволит освободить областной центр от транспорта, следующего сегодня через город транзитом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Меньше будет пробок. Фуры не будут разрушать городские дороги", - объяснил глава ОГА.

Так, согласно проекту, новая объездная дорога соединит трассу Н-08 с Южным мостом Днепра. Двухуровневая развязка будет четырехполосной - по 2 полосы в каждом направлении.

На участке объездной дороги в Днепре будет построена двухуровневая развязка, - ОГА 01

Увидеть, как проходит строительство развязки, можно на видео, размещенном на сайте ОГА.

"Мы строим путепровод для безопасности движения. Он разделит транспортные потоки на аэропорт и Южный мост", - рассказал об объекте строительства и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Над строительством развязки работают 150 мостостроителей и рабочих смежных направлений, а также 50 единиц техники.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о планах программы на 2021 год. В ходе "Большой стройки" - 2021 в Украине должно быть построено и обновлено 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Также читайте: Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Что украли?
Твои мозги, так их и не было вроде
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16.03.2021 11:55
+1
Дороги возле Царичанки и Китай города вообще нет
ПОЗОРИЩЕ
Днепр - город миллионник : половина власти из Днепра ( Кучма, Тимошенко и т д)
Если им всем начхать на свой город , то и на остальную Украину - тоже начхать
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16.03.2021 12:00
+1
Як казали, колись-"Били времена доПетровские,потом настали Петровские , а затем ДнепроПетровские " !!!)))
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16.03.2021 12:04
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"Велике крадівництво " триває !!!)))
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16.03.2021 11:26 Ответить
Что украли?
Твои мозги, так их и не было вроде
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16.03.2021 11:55 Ответить
Хай буде так!! В Багдаді все спокійно !!! Влада не краде і народ жирує !!!)))
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16.03.2021 12:02 Ответить
Ну от як добре завжди можно домовитися
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16.03.2021 12:06 Ответить
Когда Е50 пустите в обход через Кайдакский? Там уже опоры ржаветь начали.
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16.03.2021 11:28 Ответить
Предпочитаете по Центральному мосту?
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16.03.2021 11:56 Ответить
Это сейчас фуры так и ездят, а должны по Кайдакскому.
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16.03.2021 12:26 Ответить
Фуры уже в центре Днепра .
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16.03.2021 11:43 Ответить
Дороги возле Царичанки и Китай города вообще нет
ПОЗОРИЩЕ
Днепр - город миллионник : половина власти из Днепра ( Кучма, Тимошенко и т д)
Если им всем начхать на свой город , то и на остальную Украину - тоже начхать
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16.03.2021 12:00 Ответить
Як казали, колись-"Били времена доПетровские,потом настали Петровские , а затем ДнепроПетровские " !!!)))
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16.03.2021 12:04 Ответить
А який стосунок до Китайгорода і Царичанки має Дніпро? Це питання "Укравтодору" і ОДА.
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16.03.2021 12:15 Ответить
Настоящая двухуровневая?? Да не может быть! Это ж фантастика, мир такого еще не видел!
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16.03.2021 12:03 Ответить
Дворівнева - це сила! От тільки НАФІГА??? Куди ця дорога йтиме далі? Взагалі звідки і куди вона веде? З Солоного на Іларіонове? Чи з "Тополів" на "Ігрень"? Бо з боку Києва та Кривого Рогу у бік Донецька або Харкова краще буде через Кодацький міст. З Запоріжжя на Харків є своя дорога.
Питав про це Голіка - він мене чомусь забанив... Мабуть щось утаємничує...
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16.03.2021 12:13 Ответить
Та так... Поки не виведуть з Південного моста дорогу за Підгороднє - сенсу в цій об"їздній нема. Потік упреця в Ігрєнь та переїзд на Сєвєрний.
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16.03.2021 13:37 Ответить
Всеодно питання звідки й куди залишається (якщо не розглядати напрям з бюджету у кишеню).
Загалом Південний міст будували задля теплотраси з ПдТЕС на "Перемоги", "Тополі", "Соколи". Але уже під час будівництва супер-мер Куліченко сказав, що теплотраса непотріна, бо "у нас котельні добре працюють".
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16.03.2021 16:58 Ответить
Все добре! А є якась інформація щодо продовження будування об'їздної від Кайдакського мосту вбік Кривого рогу. Хотілося б почути.....
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17.03.2021 09:15 Ответить
 
 