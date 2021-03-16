Зеленский в годовщину "референдума" в оккупированном Крыму: Объединяем мир, чтобы вернуть Украине украинское

Президент Владимир Зеленский в годовщину так называемого "референдума" в оккупированном Крыму заявил, что Украина объединяет мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть полуостров.

Об этом президент написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума".

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