Эпидзонирование Украины: Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны, а на Тернопольщине нормализовался уровень госпитализаций. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на 16 марта в г. Киев и семи областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 67,9% и 66,5% соответственно (при норме меньше 65%).
Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 также превышен во Львовской (22,0%) и Сумской (21,1%) областях.
В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, и Черкасская области. По сравнению с предыдущими сутками, "оранжевую" зону покинула Черниговская область.
Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.
При этом по состоянию на 15 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в восьми регионах - в Киеве (79,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (122,3), Винницкой (122,5), Черновицкой (87,5), Закарпатской (87,5), Житомирской (101,3), Николаевской (89,5) и Хмельницкой (75,7) областях. По сравнению с предыдущими сутками, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 вернулся к показателям нормы в Тернопольской области.
Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (104,0%), Житомирской (143,7%), Закарпатской (128,4%), Киевской (103,1%), Ивано-Франковской (162,4%), Сумской (113,2%), Тернопольской (158,7%) и Черкасской (109,6%).
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