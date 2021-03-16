РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17025 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Изменения Конституции
14 815 73
НАБУ (4026) ВР (28825) КС (2130) ГБР (2556)

Рада направила в КС законопроект о расширении полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада направила в КС законопроект о расширении полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР

Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о порядке назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.

Документ расширяет конституционные полномочия президента и Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин зарегистрировал в Раде новый законопроект об увольнении Сытника

К полномочиям ВР добавляется предоставление согласия на назначение на должность по результатам конкурсного отбора и увольнение с должности президентом директора НАБУ и директора ГБР.

К полномочиям президента - назначение на должность и увольнение с должности с согласия ВР директора НАБУ и директора ГБР, с отбором кандидатур на должность на конкурсной основе.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
это ключевой вопрос, полсе чего Штаты и Европа могут сказать бай-бай, Украина.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:04
+28
Яких ще повноважень не вистачає кловуну?
показать весь комментарий
16.03.2021 12:08
+26
Да куда уж тут смеяться? Уже время плакать...
показать весь комментарий
16.03.2021 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это ключевой вопрос, полсе чего Штаты и Европа могут сказать бай-бай, Украина.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:04 Ответить
Так до цього ж, і ведеться все... Хлопчики тільки одного не розуміють - США уже вклали в Україну стільки, що вони не відмовляться від неї і не відвернуться, а просто почнуть "цілеспрямовано рвать сраки в шмаття" саме їм...
показать весь комментарий
17.03.2021 05:32 Ответить
Рада направила в КС законопроект о расширение полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 5596 Рада направила в КС законопроект о расширение полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7472
показать весь комментарий
16.03.2021 12:05 Ответить
Да куда уж тут смеяться? Уже время плакать...
показать весь комментарий
16.03.2021 12:59 Ответить
Можливість знімати відосіки у 3d та 4К
показать весь комментарий
16.03.2021 14:47 Ответить
дак згідно повноважень великого зє можна викликати кс до себе щоб підписали і весь хєр.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:05 Ответить
👍🏼😅
показать весь комментарий
16.03.2021 12:19 Ответить
тобиш они направили его Тупицкому ? мда и тут Остапа понесло
показать весь комментарий
16.03.2021 12:06 Ответить
Будемо чекати рішення КС. Цікавим було голосування: всякий побачив, хто є хто!
показать весь комментарий
16.03.2021 12:07 Ответить
Яких ще повноважень не вистачає кловуну?
показать весь комментарий
16.03.2021 12:08 Ответить
Это как ремонтировать "Запорожец" .
показать весь комментарий
16.03.2021 12:09 Ответить
Казку по рибалку і золоту рибку пам'ятаєте? Ото воно:"Хачю біть вдадічіцей марскою!" О!
показать весь комментарий
16.03.2021 12:11 Ответить
і штаби Байдан бил у міня на пабігушках!
показать весь комментарий
16.03.2021 12:24 Ответить
Та вже 6 років не видно боротьби з корупцією. І керівника антикорупційного органу ніхто не може зняти. З цим потрібно робити. От і роблять.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:18 Ответить
Хотілось би почути детальну відповідь на питання:
Хто зараз має вирішальний вплив на призначення керівництва НАБУ, і хто несе відповідальність, в тому числі політичну - за результати діяльності цього НАБУ.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:14 Ответить
Так цікаво організована робота НАБУ, що ніхто не відповідає ні за призначення, ні за результати роботи. А найголовніше - змінити ні в кого немає повноважень. Така "геніальна" задумка була.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:22 Ответить
Рюзьгє курва, ти засиділася на Цензорі.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:24 Ответить
Может нам проще и дешевле поменять президента, чтобы в полную силу, наконец, заработали правохранители, вон у нас их сколько! И тогда остальное не понадобится.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:15 Ответить
І як це ти бачиш? Уявимо, що Президента не має ( така твоя пропозиція). Що і як, на твою думку, запрацює?
показать весь комментарий
16.03.2021 13:24 Ответить
Зеблазню , я так розумію, чесно виконувати обов'язки президенти яйця мішають , або башмаки жмуть !
Яник тоже менял Конституцию под себя ....
показать весь комментарий
16.03.2021 12:22 Ответить
ще один яник
Ростов чекає на яників, яник
показать весь комментарий
16.03.2021 12:22 Ответить
узурпація та згортання самостійності антикорупційних інституцій на марші.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:25 Ответить
З якого бодуна голова виконавчої влади, сам собі, буде назначати тих, хто буде розслідувати його ж махінації? Це Вища рада правосуддя повинна назначати, а не , наприклад, голова колгоспу Шлях К. Шваба назначати районного суддю.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:37 Ответить
да, это дно..., гуд бай независимые органы..., а так все хорошо начиналось...
показать весь комментарий
16.03.2021 12:54 Ответить
И как сильно независимые органы боролись с коррупцией В Украине все эти годы ? Почти победили?
показать весь комментарий
16.03.2021 20:03 Ответить
Вам дебілам, скільки приводить за приклад боротьбу з корупцією, в США? Там з нею почали бороться, реально, в 50-ті роки ХХ століття, при Ейзенхауері. Борються до цих пір... Боротьба з корупцією - не "кампанія", а безперервний процес... Не можна лягти спать в корумпованій країні, а прокинуться у демократичній.... Ти, краще, своєю корупцією займись, у себе, у "ВнутріМКАДьї"...
показать весь комментарий
17.03.2021 05:38 Ответить
Если вы дебил, то это не значит, что, все кругом дебилы. В РАБсии не был ни разу, и если борьба с корупцией не имеет результатов, то какая разница, нет результатов у независимого НАБУ или зависимого? По логике вещей, попробовали бороться пока были независимы - не получилось? можно попробовать наоборот, хуже чем было небудет, а вот как раз те упыри, что против этой переменно. боятся, что могут быть изменения. Вы не из них?
показать весь комментарий
19.03.2021 03:51 Ответить
Вибач, я ж написав не в "Росії", а у "ВнутріМКАДьї"... А це різні, територіально, регіони... Це РАЗ. По-друге, для "недоганяючих" - для того, щоб знищить корупцію, як явище, потрібно помінять відношення до неї людей - як тих, хто бере, так і тих, хто "дає"... Ти готовий завтра не користуваться знайомствами, блатом, не нести хабаря лікарю, ДАІшнику, декану університету, де вчиться твоя дитина? Почни з себе...
показать весь комментарий
19.03.2021 05:11 Ответить
Прощайте, независимые НАБУ и ГБР!
показать весь комментарий
16.03.2021 12:57 Ответить
Просветите пожалуйста, насколько хорошо, независимое НАБУ работало все это время, и на сколько уменьшилась корупция?
показать весь комментарий
16.03.2021 20:05 Ответить
Безрезультатно оно работало, на сколько я знаю.
Интересно теперь, как себя проявят наши "антикоррупционные" органы, будучи подвластными президенту. Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 2688
показать весь комментарий
17.03.2021 09:56 Ответить
А Байден уже позвонил?
показать весь комментарий
16.03.2021 12:58 Ответить
Напрасно это они сделали !
показать весь комментарий
16.03.2021 13:01 Ответить
а когда будут голосовать Петены изменения в Конституцию по гандонии а ведь из за них пролилась кровь так Петя хотел расширить свои полномочия под видом особого статуса
показать весь комментарий
16.03.2021 13:14 Ответить
"Пошел на х#й, так понятнее?" (с)
показать весь комментарий
16.03.2021 19:30 Ответить
Такого не було навіть при Януковичі
Це точно «нова реальність».
Народного депутата Володимира Ар'єва зупинили та виписали попередження за те що він посигналив «велосипедному» кортежу Зеленського з 20ти автомобілів.
Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 917

Сигналити обезбашеній охороні та «недоторканому» Зеленському виявляється не можна. Те що понад 20 автомобілів рухаються містом і заважають руху інших громадян нікого не хвилює.

Отримуй штраф і плати.

Пам'ятаю 2012 рік, перекриті вулиці, десяток авто біглого Яника, і всі автомобілісти сигналили і висловлювали свій протест. Ніхто тоді не штрафував, в тому числі і мене. Тепер поїхали. Лукашенізація країни на марші.
Андрій Смолій
показать весь комментарий
16.03.2021 13:16 Ответить
Так Януковичу ж, не прийшлося штани мінять у салоні!!! А "Блазень" "неочікувано обісрався" з переляку...
показать весь комментарий
17.03.2021 05:40 Ответить
Майстри спорту з сюрреалізму

Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 8250
показать весь комментарий
16.03.2021 13:17 Ответить
Путлера куратором.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:34 Ответить
Вы ж видите -- от этих "слуг" всего можно ожидать. Даже того, о чем мы и подумать не могли.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:42 Ответить
Єто другие думать не могли, а умние люди до виборов все понимали. Але идиоти будут идиотами всегда.
показать весь комментарий
17.03.2021 00:18 Ответить
99% ВР - сміття....А наш президент цілих 100%.....От так. Так стверджує незалежне соц. опитування...
показать весь комментарий
16.03.2021 13:22 Ответить
Свое делают мрази.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:25 Ответить
Хроника одного президента
16.‎03.‎2021
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:26 Ответить
Гетьманцев сказал все ок, беня одобряет.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:36 Ответить
Само собой! Конечно одобряет! "Дефолт для страны -- это очень хорошо" (с) беня
показать весь комментарий
16.03.2021 17:45 Ответить
ЗЕБидло це на 101% бидло...............
показать весь комментарий
16.03.2021 13:27 Ответить
А ти помниш как все начиналось.... "глыбы юриспруденции" после выборов по быстрячку сверстали мнение,- негоже президенту назначать НАБУ- ГБР, это органы госуправления, значит - только Кабмин. тупицкие тоже по быстрому отменили указ о Ситнике, а дальше смотрят-что и как и когда дела закрывать (не безплатно). на коленке шмыгаль написал и внес проект. НАБУ Кабмину. Шабуин пригорюнился. Миссис Попинс анонсировала сбор голосов "тружеников" за отставку незаконнорожденного директора НАБУ. А тут позвонил Байден, и у "глыб юриспуденции" дружно начались виделения из всех точек организма одновременно. Чтобы не позорится решили проконсультироваться у Тупицкого, имеет ли право... и можно нам внести в Конституцию наш висер. Голосовали дружно. А на выходе что - мокрые труселя и портки. Два года копошились и все в пустую. Вот что Байден животворящий делает.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:42 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат еще туда своим татаровых и ермаков не всунул....
показать весь комментарий
16.03.2021 13:52 Ответить
Кажись приехали.Европа ***** Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 803 або перерахує Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 6206
показать весь комментарий
16.03.2021 14:09 Ответить
Зелёное насекомое осознало, что без этой поправки - очень быстро "сядет". И надолго.
По смыслу - смахивает на отказ Овоща от Евроинтеграции.
Мы окажемся один на один с засРашкой, жаждущей крови.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:09 Ответить
Україна все ближче до того моменту коли нового президента знову доведеться обирати через Майдан.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:30 Ответить
ніхто вже не дасть тобі помайданити.Повбивають нафіг - ото і весь майдан буде плюс вторгнення.До того ж і ************
показать весь комментарий
16.03.2021 20:38 Ответить
Ну смєтуни сказали що смєтут.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:22 Ответить
Ну теперь то уж точно они будут "независимы". Оказывается бубачке нужны безграничные полномочия (для компенсации отсутствия мозгов) и будет у нас пуйлораша-2
показать весь комментарий
16.03.2021 15:12 Ответить
В Украине должны быть независимые спецслужбы, чтобы на них никто не мог влиять, ни президент, ни депутаты, никто другой. Тогда эти спецслужбы будут отлавливать всех бандитов во власти и несмотря на статус, хоть президента, хоть депутата смогут арестовать. А если на них будет влияние, то эти спецслужбы будут поломанные!
показать весь комментарий
16.03.2021 15:49 Ответить
в совковой стране все спецуры - шавки такие же совковые и будут лаять на того, кого укажут. Здесь никогда не будет главенствующим принцип - демократии. Всегда будет СОВОК.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:58 Ответить
все таки искусство первично, а государство вторично.
сначала нам суют "шедевры" современного искусства, а потом мы избираем того, кого избираем. И тоже шедевры.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:57 Ответить
после принятия этого закона из этой страны нужно уезжать
показать весь комментарий
16.03.2021 16:10 Ответить
Борьба пчел против меда? Борьба Зеленского с коррупцией, чистое разрушение и приватизация государства.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:33 Ответить
Черговий полудиктатор, недояник недопутлер.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:38 Ответить
Строгается януковощ 2? Цікаво, на якому етапі буде розмазано по стінах Майдан 3?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:46 Ответить
Вова хоче до Ростова.... чікі ... чікі... та....
Янєлох знахабнів .
показать весь комментарий
16.03.2021 18:00 Ответить
Он о**л ... а Рада... тоже... за компанию...
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
показать весь комментарий
16.03.2021 18:11 Ответить
В принципе долго он держался. Думал, что бубочка захочет больше полномочий раньше.
Да и представляю какой вой поднялся если бы что-то похожее Порошенко захотел - узурпатор и диктатор фигли, а тут можно.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:12 Ответить
Дайте ослику власти!
показать весь комментарий
16.03.2021 18:26 Ответить
"ОНИ" делают так чтобы ничего не изменялось после того чтобы они не делали.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:01 Ответить
Зеленский не выполняет нормально и тех функций, которые у него есть. Зачем ему расширять полномочия? Зачем украинцам диктатор - недоучка?
показать весь комментарий
16.03.2021 19:24 Ответить
Зеленский и его "команда" хотят полностью уничтожить единственный эффективный орган борьбы с коррупцией: НАБУ и Сытника. Допускать этого нельзя.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:54 Ответить
Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о порядке назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР. Источник: https://censor.net/ru/n3253600

Дотанцюється клоун до цугундера Рада направила до КС законопроєкт про розширення повноважень президента щодо призначення директора НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 335
показать весь комментарий
16.03.2021 22:00 Ответить
Anton Shvets

27 мин. ·

Почитал я про передачу законопроекта по НАБУ из Раду в Конституционный Суд.

Основная суть этого законопроекта, конечно не в том, что он устраняет претензии КСУ к закону о НАБУ. А в том, что закон этот железно и бетонно увольняет Сытника и позволяет поставить во главе НАБУ исполняющего обязанности директора с которым, как считает Офис Президента, будет легче договорится.

А там и конкурс на нового главу провести, но уже правильный конкурс, чтобы главу НАБУ выбирали правильные люди.

И вот сегодня Рада 267 голосами отправила этот законопроект на рассмотрение в Конституционный Суд, хотя его надо было отправить в унитаз, вместе с Денисом Малюськой который его написал и подал.

Что я могу вам по этому поводу сказать, дорогой Владимир Александрович.

Смотрите какая щляпа выходит.

Само по себе это голосование ни о чем, конечно. Формальная мера и можно нагло врать в глаза МВФ, послам G7 и конкретной Кристине Квин, что это просто процедурный момент и ничего он не значит.

Чего закручинись послы дорогие? Ну, проголосовали и проголосовали депутаты эти, шалопаи эдакие, не уследишь за ними. Глаз да глаз за ними нужен, ну вы не беспокойтесь послы дорогие, боярин Ермак, если жив будет, голосования успешного за законопроект этот поносный не допустит.

С другой стороны, все всё понимают. Ведь за эту передачу проголосовало так дохрена депутатов, что оно само по себе никак бы не могло случится. Потому за всеми этими людьми стоял конечно дирижер (все думают что стоял, даже если не стоял).

И всем умным людям понятно, что это сигнал Артему Сергеевичу Сытнику, чтобы он там не сильно дохрена о себе думал в процессе операции по Коломойскому. Потому что в любом расследовании важно не выйти на Грин Фемили, в смысле на себя(все подумают что выходит, даже если не выходит).

Со стороны кажется что это мощный византийский план, как десницей врагов устрашить, а шуйцей перед заморскими гостями лицо сохранить. А на деле это щляпа.

Или если сказать на дворовом наречии, то называется это "бесплатно говна поесть".

Потому что на деле послы понимают, что это давление на НАБУ, которого Офис очень просят не делать.

А с другой стороны сколько там депутатов не голосует в зале - Артем Сергеевич на это смотрит как патологоанатом на свежий труп уже, ну то есть без эмоций. Если тебя раз в месяц на протяжении пяти лет в оставку отправляют, то устанешь бояться.

То есть Сытника не испугали, а Блинкена позлили.

Отличный план. Многоходовочка прям на пятерку.
показать весь комментарий
16.03.2021 22:18 Ответить
Время, когда клоун Зеля вызывал смех прошло. Теперь зеленый ублюдок вызывает ненависть.
показать весь комментарий
17.03.2021 07:07 Ответить
не то делаешь, президент! Будешь до новых веников ждать звонка Байдена.
показать весь комментарий
17.03.2021 08:18 Ответить
 
 