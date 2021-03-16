Рада направила в КС законопроект о расширении полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР

Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о порядке назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.

Документ расширяет конституционные полномочия президента и Верховной Рады.

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К полномочиям ВР добавляется предоставление согласия на назначение на должность по результатам конкурсного отбора и увольнение с должности президентом директора НАБУ и директора ГБР.

К полномочиям президента - назначение на должность и увольнение с должности с согласия ВР директора НАБУ и директора ГБР, с отбором кандидатур на должность на конкурсной основе.