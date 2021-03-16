РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16297 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
11 697 146
выборы (24315) Свобода (2748) Кошулинский (143) Европейская Солидарность (999) Звиробий Маруся (42)

Звиробий снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу Кошулинского: "Государственные интересы - выше партийных и личных"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Звиробий снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу Кошулинского:

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на 87-м округе Прикарпатья, известный волонтер, доброволец Маруся Звиробий снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Борьба за Украину - это не слова, это поступки. 87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил - Руслан Кошулинский из "Свободы" и я, Маруся Звиробий-Беленькая от "Европейской Солидарности", - сообщила кандидат  "ЕС".

"Понимая, что своим противостоянием мы с Кошулинский можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, Украина прежде всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - подчеркнула Звиробий.

Читайте также: Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко

Она отметила, что история поражений Украины - это каждый раз история неспособности объединиться.

"А солидарность - это о способности объединяться и побеждать вместе. "Европейская Солидарность" всегда призывала к объединению и демонстрирует своим примером, что государственные интересы - выше партийных и личных", - добавила Звиробий.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию, что ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле, несмотря на серьезные вызовы, перед которыми оказалась страна.

"Не пропустить в Раду представителей олигарха Коломойского и зеленой власти - одна из наших общих задач", - отмечает кандидат от "ЕС".

ВО "Свобода" приветствует заявление "Европейской Солидарности" и ее кандидата на 87 избирательном избирательном округе: "Это решение является демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил, в частности "ЕС" и "Свободы", перед угрозой пророссийского и олигархического реванша".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала", - заявление "ЕС"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
правильный поступок
показать весь комментарий
16.03.2021 12:27
+37
Маруся молодец, ждем такого же решения от Вирастюка, если он конечно партиот, а не запроданец
показать весь комментарий
16.03.2021 12:34
+36
Що тут дивного? Що патріоти об'єдруються навколо ідеї?
показать весь комментарий
16.03.2021 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Гідний вчинок!
Ще б петя на наступні президентські вибори зняв свою на користь Софії Федини.... хоча 'іго' може завадить ....
показать весь комментарий
16.03.2021 12:37 Ответить
Не нужны внешние советы", - Кулеба ответил американским журналистам на слова о бездействии Зеленского

Арестович рассказал, как Украина провела Россию переговорами по Донбассу: "Пока спецназ подбирается" 11:16

"Никаких следов Украины нет", - Гордон с Бутусовым раскрыли детали "спецоперации" по "вагнеровцам"

Вирастюк против Маруси Зверобой: социологи сообщили рейтинг кандидатов в Раду за 2 недели до выборов Наибольшей поддержкой избирателей пользуются Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Василий Вирастюк.

"Диалог.UA": за одну ніч перетворився у повного фейкомьота - ОБЕРЕЖНО !!!
показать весь комментарий
16.03.2021 12:39 Ответить
Крок у вірному напрямку.
Подивимося на результат.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:39 Ответить
ДІАЛОГ.UA ОБЕРЕЖНО!!!! СЛІДКУЄМО за звичними сайтами, які викликали раніше повагу -ЗЕЛЕНІ фейкомети захвачують інфопростір
показать весь комментарий
16.03.2021 12:42 Ответить
На минулому тижні дивився рейтинги по 87-му округу:
Шевченко 22, Звіробій 14, Кошулинський і Вирастюк по 11.
Не думаю, що всі голоси Марусі перейдуть до Кошулинського.
Скоріше за все, такі "майбахівець" Шевченко на своєму окрузі переможе.
Вдома й стіни допомагають.
Буду радий помилятися.
Але дива після квітня 2018 в Україні трапляються не часто
показать весь комментарий
16.03.2021 12:45 Ответить
Мабуть після квітня 2019р.?
показать весь комментарий
16.03.2021 15:03 Ответить
Так, звичайно, після квітня 2019
показать весь комментарий
16.03.2021 15:15 Ответить
Откуда циферки?
15.03.2021

Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 10-13 марта 2021 среди жителей одномандатного избирательного округа №87

"Среди кандидатов лидерами являются Александр Шевченко, которого поддерживают 30,2% тех, кто определился и принял бы участие голосовании, Руслан Кошулинский - 27,6%, и Василий Вирастюк - 26,9%. Марусю Звиробий-Биленьку поддерживают 9,1%, Юрия Голинея - 3,5%, Михаила Ноняка - 2,3%. Рейтинг других кандидатов ниже 1%. Тех, кто не определился, - около 12%. За последний месяц выросли рейтинги Р.Кошулинского и В.Вирастюка, снизились - у А.Шевченко."
показать весь комментарий
16.03.2021 15:51 Ответить
Бєня забашляє Тягнибоку грошей, і "Сволотівці" - знімуть свою кандидатуру на користь Шевченка, а ЄC і далі будете гордитися своєю патріотичною позицією. Сум і розчарування...
показать весь комментарий
16.03.2021 12:54 Ответить
Все ж таки Маруся спартанець!
В президенти б її, але 73% мають тільки 73% мозгів, то для них лиш би не Маринка!
показать весь комментарий
16.03.2021 12:56 Ответить
2-3% не проштовхнуть її в президенти, та й взагалi вистачить вже недосвідчених, далеких від політики президентів
показать весь комментарий
16.03.2021 13:07 Ответить
Ага! Кучму на базу!
показать весь комментарий
16.03.2021 13:10 Ответить
Зря...
показать весь комментарий
16.03.2021 13:03 Ответить
вот и Человек и партия - показывает как надо поступать - делами - шо наверное новое для Украины - это не может не радовать и вызывать уважение - хотя, лично я, после 73%, совсем разочаровался ,слабо вериться ,но может быть ,шо то и получиться ,если есть такие поступки и появилась такая партия
показать весь комментарий
16.03.2021 13:04 Ответить
Власне, то Кошулинський мав зняти свою кандидатуру на користь Звіробій. Він давідомо не прохідний і рейтинг у ньог нижчий ніж у Марусі. Саме його туди втулили, щоб відтягнути голоси від кандидата ЄС. Якийсь засланий ''патріот'' виходить.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:09 Ответить
як і всі сволотовці
показать весь комментарий
16.03.2021 13:37 Ответить
шо? ... Кошулиньский на другому місті у рейтингу ... там трійка лідерів Шевченко, Кошулиньский та Вирастюк з майже однаковими показниками... а у Марусі як було місяць тому 7 відсотків, так і залишилось .... і це в три рази меньше ніж у Вирастюка
показать весь комментарий
16.03.2021 13:49 Ответить
Це не так.http://ratinggroup.ua/research/regions/87_okrug_obschestvenno-***********************************.html
показать весь комментарий
16.03.2021 14:54 Ответить
вони живуть у паралельному Світі ... у них там Порошенко переміцеголког разом з Байденом
показать весь комментарий
16.03.2021 15:38 Ответить
Щоб пройти у ВР потрібно бути або епатажним,скандальним,або розумним,признаним авторитетом.Такі тепер реаліі.Звіробій була якраз такою - скандальною,шумною,з біографією все в порядку - і відповідно проходила легко.Кошулинський ж ні те,ні се,як кажуть на Галичині "тепле масло",яке випадком занесло на верхні щаблі влади.Освіта - кулінарний технікум,потім довга робота в Сибіру на золотоприїсках кухарем,далі Свобода,депутатство у Львівській міськраді,Верховній Раді,куплений диплом ВУЗу,довге навчання на Яворівському полігоні,коротка служба в артилеріі на Донбасі і знову депутатство у Львові.Цей повар-артілєріст балотувався на мера Львова,зняв свою кандидатуру на користь Синютки від ЄС,а тепер рокіровка навпаки.Розумом не відзначається,але в особливих корупційних оборудках теж не відзначений.Особистістю він ніколи не був і не буде,крім того Свобода тепер не в тому статусі,що додає комусь рейтингу.На мою думку шансів у нього нуль,лишень забере голоси у Вірастюка і,як справедливо тут хтось зазначив у Раду прошмигне хтось третій.
показать весь комментарий
16.03.2021 13:19 Ответить
поступок може і правильний, але марний - Свобода цього не оцінить ніколи
показать весь комментарий
16.03.2021 13:38 Ответить
Найбільше вірю "Свободі".
показать весь комментарий
16.03.2021 19:27 Ответить
кожний має право на помилку....он шмарклі теж повірили 73 відсотки
показать весь комментарий
16.03.2021 21:50 Ответить
Це Кошулінський, з партії "збитих льотчиків" повинен був поступитися Марусі. Тепер - дуже хитка надія, що ЗЕленошмаркльовий Вася чи буковельське опудало прогрАють...
показать весь комментарий
16.03.2021 14:41 Ответить
Кошулынский чуть ли не единственный там нормальный, я даже в первом туре за него голосовал, а "Свобода" неплохо так скурвилась и зашкварилась по полной, например когда был ее генпрокурор.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:00 Ответить
Ага, витягнув стару чорнопіарну технологію "я за лідера, але проти його партії". Троль однозначно.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:53 Ответить
Да у любого во Львове спроси про Кривецкого и других. Там половина бандюганов. Те кто на фронте те в раде не сидят.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:43 Ответить
Мені далеко до Львова їхати, ти для всіх сюди дай посилання на матеріали щодо злочинної діяльності Кривецького (крім Експресу).
показать весь комментарий
17.03.2021 11:53 Ответить
Не бреши. Усі депутати позафракційні від Свободи були достойними в Раді, ніхто не скурвився, і завжди голосували за проукраїнські закони. Кошулинський, як президент, запхав би за пояс усе зелене шобло. І Маруся не дурна, знає, кому поступитися, і хто найкращий. Свободівці -- єдині витягли на своїх плечах Майдан, і найбільше їх полягло за Україну. А той прокурор був лише три місяці, і не треба всю партію паплюжити.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:20 Ответить
Да прям все, особенно "Пупс" Кривецкий, который как Ахметка, только во Львове в 90х орудовал.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:46 Ответить
Я вважаю цей шаг не вірним! Звіробій дуже поважають в Україні і у неї високий рейтинг! А Кушулинський не може так підірвати за собой українців як Маша Звіробій! Хоч Кушулинський і дуже шанований патріот, але Маша більш єнергійна і *******!
показать весь комментарий
16.03.2021 15:00 Ответить
А ви ради інтересу гляньте на рейтинги кандидатів конкретно на тому виборчому окрузі...
показать весь комментарий
16.03.2021 17:44 Ответить
я за Звіробій вболівав.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:35 Ответить
Марусі респект, а Кошулинський і вся свобода - ЧМО!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:53 Ответить
А когда это холуй януковича, бандит Кошулинский стал патриотом!
показать весь комментарий
16.03.2021 18:12 Ответить
вряд-ли у Маруси получится с ес , так как для многих ес - это свинарчуки , воры и прочий сброд , по котором тюрьма плачет
показать весь комментарий
16.03.2021 18:44 Ответить
Кошулинський -- правильний кандидат! Підтвердження тому -- істерика ворогів.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:25 Ответить
Ну хто така Звіробій супроти Кошулинського, екс-віцеспікера, воїна, чи не найактивнішого учасника Революції Гідності?
показать весь комментарий
17.03.2021 11:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 