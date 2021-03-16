Звиробий снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу Кошулинского: "Государственные интересы - выше партийных и личных"
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Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на 87-м округе Прикарпатья, известный волонтер, доброволец Маруся Звиробий снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Борьба за Украину - это не слова, это поступки. 87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил - Руслан Кошулинский из "Свободы" и я, Маруся Звиробий-Беленькая от "Европейской Солидарности", - сообщила кандидат "ЕС".
"Понимая, что своим противостоянием мы с Кошулинский можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, Украина прежде всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - подчеркнула Звиробий.
Она отметила, что история поражений Украины - это каждый раз история неспособности объединиться.
"А солидарность - это о способности объединяться и побеждать вместе. "Европейская Солидарность" всегда призывала к объединению и демонстрирует своим примером, что государственные интересы - выше партийных и личных", - добавила Звиробий.
Она отметила, что "Европейская Солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию, что ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле, несмотря на серьезные вызовы, перед которыми оказалась страна.
"Не пропустить в Раду представителей олигарха Коломойского и зеленой власти - одна из наших общих задач", - отмечает кандидат от "ЕС".
ВО "Свобода" приветствует заявление "Европейской Солидарности" и ее кандидата на 87 избирательном избирательном округе: "Это решение является демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил, в частности "ЕС" и "Свободы", перед угрозой пророссийского и олигархического реванша".
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Ще б петя на наступні президентські вибори зняв свою на користь Софії Федини.... хоча 'іго' може завадить ....
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Вирастюк против Маруси Зверобой: социологи сообщили рейтинг кандидатов в Раду за 2 недели до выборов Наибольшей поддержкой избирателей пользуются Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Василий Вирастюк.
"Диалог.UA": за одну ніч перетворився у повного фейкомьота - ОБЕРЕЖНО !!!
Подивимося на результат.
Шевченко 22, Звіробій 14, Кошулинський і Вирастюк по 11.
Не думаю, що всі голоси Марусі перейдуть до Кошулинського.
Скоріше за все, такі "майбахівець" Шевченко на своєму окрузі переможе.
Вдома й стіни допомагають.
Буду радий помилятися.
Але дива після квітня 2018 в Україні трапляються не часто
15.03.2021
Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 10-13 марта 2021 среди жителей одномандатного избирательного округа №87
"Среди кандидатов лидерами являются Александр Шевченко, которого поддерживают 30,2% тех, кто определился и принял бы участие голосовании, Руслан Кошулинский - 27,6%, и Василий Вирастюк - 26,9%. Марусю Звиробий-Биленьку поддерживают 9,1%, Юрия Голинея - 3,5%, Михаила Ноняка - 2,3%. Рейтинг других кандидатов ниже 1%. Тех, кто не определился, - около 12%. За последний месяц выросли рейтинги Р.Кошулинского и В.Вирастюка, снизились - у А.Шевченко."
В президенти б її, але 73% мають тільки 73% мозгів, то для них лиш би не Маринка!