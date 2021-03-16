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Случаи "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 подтверждены в Винницкой и Закарпатской областях, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Случаи

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила финальные результаты секвенирования из лаборатории на базе Клиники Шарите. По результатам анализов "британского" штамм SARS-CoV-2 выявлен в образцах из Винницкой и Закарпатской областей.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает Цензор.НЕТ.


"Выявлено циркуляцию "британского" штамма SARS-CoV-2 - в 4 образцах из Винницкой и в 2 образцах из Закарпатской областей. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70", - сказано в сообщении.

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Ранее в Украине обнаружили циркуляцию 18 штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляцию мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение - не обнаружено.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала фінальні результати секвенування з лабораторії...

Опубликовано Центр громадського здоров’я України Вторник, 16 марта 2021 г.
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16.03.2021 12:24 Ответить
Погуляли. На черзі Масляна. Далі буде.
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16.03.2021 12:24 Ответить
Далі буде Пасха .
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16.03.2021 12:27 Ответить
Масляна закінчилась, Великдень на черзі.
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16.03.2021 12:29 Ответить
Кажуть це штам заражає лише вакцинованих.
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16.03.2021 12:33 Ответить
Так вакцина то він і є.
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16.03.2021 12:34 Ответить
Расслабился народ . Маска под носом или ещё ниже . Руки антисептиком не обрабатывают . Один выход : штрафовать .
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16.03.2021 12:36 Ответить
Італійці вже все позачиняли з учора. Навіть на Пасху не відкриються. А у нас - гуляй вірус!
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16.03.2021 12:38 Ответить
Майстри розмовного жанру - щтаму ковідла нігде у світі не виділено ,не очищено ,а ці вже його "мутацію" змайстрували! Випадки "британського" штаму коронавірусу SARS-CoV-2 підтверджені у Вінницькій і Закарпатській областях, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4825
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16.03.2021 12:49 Ответить
Вот же ж этот Буковель проклятый, аяяй!
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16.03.2021 17:06 Ответить
 
 