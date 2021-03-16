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В МВД за сутки выявили 342 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, во Львовской и Николаевской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки зафиксировано 342 новых случая заболевания COVID-19 среди сотрудников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Нацполиции.

Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки зарегистрировано во Львовской (+21) и Николаевской (19) областях, а также в г. Киев (+63).

Также сообщается, что с начала пандемии COVID-19 заболели 39 089 сотрудников МВД, 37 998 человек выздоровели, 139 правоохранителей умерли.

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В МВД за сутки выявили 342 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, во Львовской и Николаевской областях 01
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Щось знову сабакяна потягнуло в "медицину"!
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16.03.2021 12:59 Ответить
 
 