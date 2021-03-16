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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) КС (2130) ГБР (2556) Вениславский (200)

Есть основания считать, что КС даст положительное заключение по законопроекту о назначении директора НАБУ и ГБР, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Есть основания считать, что КС даст положительное заключение по законопроекту о назначении директора НАБУ и ГБР, - Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что КС рекомендует парламенту принять законопроект №5133, который расширяет полномочия относительно назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд дает заключение о соответствии законопроекта по двум статьям - 157 и 158. Никаких нарушений нет в этом законопроекте... поэтому ожидать, что будет положительный вывод - у меня есть все основания", - сказал Вениславский.

Он также ожидает, что в Раде будут необходимые 300 голосов для принятия этого законопроекта.

"Как только будет положительное заключение, то я думаю, что те политические силы, которые апеллировали о том, что он сомнительно конституционный - у них не будет аргументов не голосовать за этот законопроект", - считает нардеп.

Также читайте: Рада направила в КС законопроект о расширение полномочий президента по назначению директора НАБУ и ГБР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Узурпація влади триває !!!)))
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16.03.2021 13:09
+6
как же ослику хочется в ручках иметь всю власть... аж трясет его бедного
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16.03.2021 13:08
+3
Їжачки продовжують кусатись))))
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16.03.2021 13:07
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Їжачки продовжують кусатись))))
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16.03.2021 13:07 Ответить
Агась, КС став білий та пухнастий, особливо усім відомий 'зицпредседатель'.)
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16.03.2021 13:18 Ответить
І скільки забашляли продажні члєни КС?
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16.03.2021 13:25 Ответить
Мабуть багато, їм є чим забашляти. Стільки років наполегливої праці на свою користь.
Тож довелося відкрити 'кубішкі')
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16.03.2021 13:30 Ответить
Це кому вирішувати як і члени суду? Портнову?))) пиши ще, продажна курва!)))
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16.03.2021 14:03 Ответить
как же ослику хочется в ручках иметь всю власть... аж трясет его бедного
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16.03.2021 13:08 Ответить
вислюк оманський не понимает, что на сделки и договорняки с КС - МВФ наплюют.. как и США с ЕС)
а вот отвечать придется не только шмаркле, но и его "представителям"...
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16.03.2021 13:08 Ответить
независимые органы назначаемые предводителем зе-мафии, ага
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16.03.2021 13:08 Ответить
Узурпація влади триває !!!)))
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16.03.2021 13:09 Ответить
зелох строит вертикаль
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16.03.2021 13:09 Ответить
Будують беня з фуйлом. А ВАЗеленський буде нести відповідальність за узурпацію.
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16.03.2021 13:20 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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16.03.2021 13:10 Ответить
Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5711 Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6420
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16.03.2021 13:12 Ответить
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі послідовно втілюючі кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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16.03.2021 13:12 Ответить
Сегодня Гончаренко в кулуарах ВР заявил, что зеленский хочет УЗУРПИРОВАТЬ право назначать директора НАБУ!
Я чего-то забыл...
А кто и как его назначил?
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16.03.2021 13:16 Ответить
Президент лише підписує наказ, а пизначає чи знімає ВР, двома третинами. Не знали?
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16.03.2021 13:24 Ответить
Да то кацап! -звідки йому знати такі подробиці?)
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16.03.2021 14:06 Ответить
І чим наступне згвалтування пліснявою КС обернеться для України, шестірка ВАЗеленського не повідомляє? Чому? Які ж будуть наслідки повної узурпаціх влади олігархами та кацапами, рученята яких стирчать з Бубочкиної дупці?
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16.03.2021 13:19 Ответить
ну и что что даст, Петя тоже уже получал решения КС по своим хотелкам по расширению полномочий через префектов
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16.03.2021 13:20 Ответить
Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3844 Прийміть.

Є підстави вважати, що КС дасть позитивний висновок щодо законопроєкту про призначення директора НАБУ і ДБР, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5705
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16.03.2021 13:25 Ответить
ну і як , помогло тобі?
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16.03.2021 13:45 Ответить
Ничего хорошего вэтом нет.
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16.03.2021 13:38 Ответить
Видно грошики кинули на ботоферму підляка-аж кишить дешевими курвами на Цензорі)
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16.03.2021 14:07 Ответить
Если ркуоводителей НАБУ и ГБР будут назначать, то они сразу утратят свою суть НЕЗАВИСИМЫХ органов. И станут подчиненными слугами своих господ
Нафиг они тогда нужны стране?
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16.03.2021 15:15 Ответить
 
 