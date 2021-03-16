Есть основания считать, что КС даст положительное заключение по законопроекту о назначении директора НАБУ и ГБР, - Вениславский
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Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что КС рекомендует парламенту принять законопроект №5133, который расширяет полномочия относительно назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Конституционный Суд дает заключение о соответствии законопроекта по двум статьям - 157 и 158. Никаких нарушений нет в этом законопроекте... поэтому ожидать, что будет положительный вывод - у меня есть все основания", - сказал Вениславский.
Он также ожидает, что в Раде будут необходимые 300 голосов для принятия этого законопроекта.
"Как только будет положительное заключение, то я думаю, что те политические силы, которые апеллировали о том, что он сомнительно конституционный - у них не будет аргументов не голосовать за этот законопроект", - считает нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Тож довелося відкрити 'кубішкі')
а вот отвечать придется не только шмаркле, но и его "представителям"...
Я чего-то забыл...
А кто и как его назначил?
Нафиг они тогда нужны стране?