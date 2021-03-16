С начала суток враг дважды обстреливал позиции ВСУ из стрелкового оружия и гранатомета, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг дважды открывал огонь по позициям украинских воинов с применением стрелкового оружия и гранатомета.

Об этом говортся в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Так, у населенного пункта Гнутово противник применил ручной противотанковый гранатомет, а возле Авдеевки - стрелковое вооружение.

"Государство-агрессор не выполняет взятые на себя обязательства и международные договоренности. Вместо этого Российская Федерация наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины", - отметили в Минобороны.

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