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С начала суток враг дважды обстреливал позиции ВСУ из стрелкового оружия и гранатомета, - Минобороны
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С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг дважды открывал огонь по позициям украинских воинов с применением стрелкового оружия и гранатомета.
Об этом говортся в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Так, у населенного пункта Гнутово противник применил ручной противотанковый гранатомет, а возле Авдеевки - стрелковое вооружение.
"Государство-агрессор не выполняет взятые на себя обязательства и международные договоренности. Вместо этого Российская Федерация наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины", - отметили в Минобороны.
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«Десять лет исследований и разработок привели нас к тому моменту, когда мы можем предоставить сухопутным силам ЦАХАЛа передовые возможности, предназначенные для современного поля боя. Этот минометный боеприпас с лазерным и GPS-наведением предоставляет войскам возможность точной стрельбы, которая до сих пор была реализована только в ракетах и авиационных боеприпасах», - сказал глава отдела исследований и разработок DDR&D, генерал Янив Ротем.
120-мм миномет недавно прошел последние испытания на полигоне на юге Израиля. Завершение испытаний позволяет начать серийное производство перед поставкой системы в Армию обороны Израиля.
Серия испытаний проводилась с использованием двух объединенных в сеть минометных систем, разработанных Elbit Systems: системы, установленной на БТР M113, и системы, установленной на внедорожнике Hummer 4X4.
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