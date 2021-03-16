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Никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией нет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Никаких предпосылок для возвращения к

Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром.

"Нам известно, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия о стратегии отношений с РФ. На данный момент принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения ЕС к России. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к business as usual (бизнес как обычно. - Ред.) с Россией", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Россия рассчитывает на поддержку этой политики со стороны словенского председательства в Совете ЕС.

"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - добавил Кулеба.

Читайте: Кулеба ответил на статью WP, что Байден ждет от Зеленского действий против олигархов: Нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Росія ,від імперських амбіцій не відмовиться ніколи !!! Лише руйнація РФіі застереже світ від імперських амбіцій кремля !!!))))
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16.03.2021 13:29
+3
сейчас business, просто business, без usual.
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16.03.2021 13:25
+3
Нетленка

Никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5167
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16.03.2021 13:31
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в смысле, когда Крым и Донбасс вернет и выплатит репарации, да?
О чем заявляет этот идиот?

"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - добавил Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3253623
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16.03.2021 13:24 Ответить
Росія ,від імперських амбіцій не відмовиться ніколи !!! Лише руйнація РФіі застереже світ від імперських амбіцій кремля !!!))))
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16.03.2021 13:29 Ответить
А как же бизнесы Зе и Квартал 95, Дизель Шоу, порошенки, Пинчука.........?
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16.03.2021 13:24 Ответить
сейчас business, просто business, без usual.
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16.03.2021 13:25 Ответить
Казалось что Климкин это Дно...Но вот ещё и Кулеба нарисовалось. И в каком питомнике ЭТО выращивают?
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16.03.2021 13:25 Ответить
А чому Клімкин дно? По його діям, а не родині.
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16.03.2021 13:29 Ответить
Дно,бо так в методичці написано!!!)))
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16.03.2021 13:30 Ответить
Просто цікава думка людей, без притягнення до його родини з Курська.
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16.03.2021 13:32 Ответить
Ви, знаєте, підстав вважати, що це ви працюєте за методичко, набагато більше, ніж у вашого опонента
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16.03.2021 13:37 Ответить
Цікаво,а якого опонента ???)))
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16.03.2021 13:39 Ответить
У цій гілці, чи вам тяжко даеться текст? Просто ваші методички здаються більш свіжими, ніж у пана букова.
Ну і джерело методик у вас з буковим МОЖЕ буте різним)
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16.03.2021 13:46 Ответить
Я і кажу що цікаво ,тому що ніколи не був опонентом Букова !!!))))
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16.03.2021 13:51 Ответить
Тому я використав слово МОЖЛИВО)
Шукати букова у читаю, читає, та навпаки - вас у букова, не маю ні сил, ні бажання)

Працюйте далі.
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16.03.2021 13:56 Ответить
Я не працюю,я відпочиваю ,на пенсіі !!!)))
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16.03.2021 14:04 Ответить
Доробок до пенсії допомогає?
Я теж на пенсії, але продовжую працювати без допомоги 'читачів'. Якось воно виходить непогано) на 3к єнотів набігає, без використання ресурсів інтернету та держави.
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16.03.2021 14:13 Ответить
Політика,це моє хоббі !!!))))
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16.03.2021 14:23 Ответить
Моє джерело знаходиться в моїй голові!! А з Буковим думки збігаються практично на 99,9% !!!!)))0
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16.03.2021 13:54 Ответить
Щодо джерела... Ви точно кажете неправду)
Але бог вам суддя. ИМХО, на цьому і закінчимо.
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16.03.2021 13:59 Ответить
Відносно джерела-"Мамой клянусь!" !!!)))
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16.03.2021 14:05 Ответить
Коли я покину роботу (мені цікаво), я теж почну дуркувати?
Мабуть, що так.(
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16.03.2021 14:16 Ответить
Я дуркую по Майданах з 1989 р. ,з робітничих страйків ,потім НРУ ,потім УНА-УНСО !!!))))
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16.03.2021 14:25 Ответить
Ну а мені хотілося змінити на щось краще на трудовому фронті з 1985р, 2 роки як забив на болото, воно того не варте.
Всі досягнення любого майдану будуть сплюндровані, вихолощені. Що ми і спостерігаємо на протязі усіх років незалежності.
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16.03.2021 14:41 Ответить
То отож!!! Важка та марудна ця справа з лохторатом!! Після Помаранчової зради була в мене депресія !! А з Буковим ми в друзях з 2015 р. !!! Підписуюсь на тебе , запрошую в друзі,подобаються мені небайдужі люди,навіть якщо і опоненти,поважаю людей що мають власну позицію!!! )))
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16.03.2021 14:50 Ответить
Дякую за довіру, але я залишусь на самоті. Це позиція. Вибачайте.
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16.03.2021 15:09 Ответить
_Каков отбор - сортировка кандидатур - таков и результат. Так что правительство именно то, какое соответствует целям и задачам зелёных чертей.
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16.03.2021 14:18 Ответить
Жодних,крім імпорта електро з Росіі та Білорусі !!!)))
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16.03.2021 13:26 Ответить
Нетленка

Никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5167
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16.03.2021 13:31 Ответить
Надо только прервать импорт электроэнергии, и топлива.
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16.03.2021 13:35 Ответить
Я более чем уверен, что у подавляющего большинства владельцев украинского крупного бизнеса - там уже давно есть бизнесы...
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16.03.2021 14:10 Ответить
Хто в курсі що це за фігня? "business as usual"
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16.03.2021 14:14 Ответить
Это такой эвфемизм для подельников людоедов.
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16.03.2021 14:20 Ответить
 
 