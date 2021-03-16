Никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией нет, - Кулеба
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Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром.
"Нам известно, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия о стратегии отношений с РФ. На данный момент принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения ЕС к России. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к business as usual (бизнес как обычно. - Ред.) с Россией", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, Россия рассчитывает на поддержку этой политики со стороны словенского председательства в Совете ЕС.
"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - добавил Кулеба.
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О чем заявляет этот идиот?
"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - добавил Кулеба.Источник: https://censor.net/ru/n3253623
Ну і джерело методик у вас з буковим МОЖЕ буте різним)
Шукати букова у читаю, читає, та навпаки - вас у букова, не маю ні сил, ні бажання)
Працюйте далі.
Я теж на пенсії, але продовжую працювати без допомоги 'читачів'. Якось воно виходить непогано) на 3к єнотів набігає, без використання ресурсів інтернету та держави.
Але бог вам суддя. ИМХО, на цьому і закінчимо.
Мабуть, що так.(
Всі досягнення любого майдану будуть сплюндровані, вихолощені. Що ми і спостерігаємо на протязі усіх років незалежності.