Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба
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Пока неизвестна дата поставок вакцины от коронавируса в Украину из стран Европейского союза. Договоренности о таких поставках были достигнуты с некоторыми странами ЕС, но из-за срывов графика поставки вакцины в сами страны Евросоюза, даты поставки в Украину также сдвинулись.
Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба.
Министр отметил, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.
"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины", - добавил он.
Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.
"Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела. Исключением является лишь российская вакцина "Спутник", поскольку Россия превратила ее в гибридное оружие и инструмент политического влияния", - сообщил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
помнится, вовка шмаркля все лето клялось что "Украина получит лучшую вакцину одной из первых в мире!"(с)зеленский...
а тут, оказывается, даже остатками из ЕС - нечем делиться))
Яна Супоровська@YanaSuporovska
Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
Под такими постами в ФБ я обычно ставлю "сердечко"
Порошенко - как, собсна, всегда - оказался абсолютно прав!
От скотиняки такі.
tZE inform
@tZEinform
·11 мин
МИД только сейчас увидел что нам не дадут вакцины. Когда мы вам идиотам договора показывали вы где были? Когда 12.03.2021 писали, что вы сделали? Неучи бездарные.
Хроника 12.03.2021 "30 млн. доз вакцины AstraZeneca лежит на военно-медицинском складе в Огайо. В США регистрации на нее нет. Администрация Байдена решает куда ее направить. Вот задачка украинской дипломатии. "
Украіна знову заручник своїх ЗЕлених "майстрів спорту".
Бо вони, замість минулого літа укласти контракти та надати передплату західним виробникам, вбили фонд на крадівництві, і потім вже стали шукати не якісні засоби щеплення - а схеми в Китаї та Індії, за якими можна було провернути мільярди, знов зі своїм інтересом.
Заробляли двічі: і на "будівництві", і на закупівлях вакцин - тому все засекретили.
Ніякі фейки про "заробляння на війні" не дотягують до того, що відбувається зараз - і до тих 28 тисяч померлих від ковіду додасться ще багато смертей, саме через дії влади.
Чому мовчать "розслідувачі" та "активісти" - питання риторичне, то мафіозна кругова порука, а українцям не вперше переступати через померлих наприклад від голоду, не задаючи зайвих питань.
І захворівший на ковід через два тижня після щеплення, головний СанЛікар Ляшко - хіхікає та просить не бачити "зради" - як символ дна, на яке спустилося суспільство.
Та ще й конкурєнти почали товктися, розкручуючи кампанію проти вакцини Зеника, хоча 37 виявлених в Європі випадків тромбозу на 17 мільйонів щеплень не перевищує числа таких випадків у нещеплених та непандемічних, а серед 11 мільйонив защеплених тією вакциною брекситанців їх взагалі не зафіксовано...
Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020
"Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня."
людина отримає імунітет від Ковіду, значно ефективніший, ніж якісь там вакцини!
Одна проблема: того чудодійного препарату вже майже не залишилось на дорогах після сходу снігу! 😷
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
В Госдепе 6 европейских и 2 южноамериканские заявки на запас AstfZeneca. А Маркарова и Кулеба играют в "дипломатию"
Українська вакцина готова, випробувана, показала 100% ефективість.....
готується серійне виробництво.