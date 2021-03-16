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Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба

Пока неизвестна дата поставок вакцины от коронавируса в Украину из стран Европейского союза. Договоренности о таких поставках были достигнуты с некоторыми странами ЕС, но из-за срывов графика поставки вакцины в сами страны Евросоюза, даты поставки в Украину также сдвинулись.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов

Министр отметил, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.

"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины", - добавил он.

Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.

"Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела. Исключением является лишь российская вакцина "Спутник", поскольку Россия превратила ее в гибридное оружие и инструмент политического влияния", - сообщил глава МИД.
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Топ комментарии
+23
Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2635
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16.03.2021 13:31
+18
жалкие отмазки чемпионов по факапам
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16.03.2021 13:28
+14
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5325
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16.03.2021 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Носите маски , мойте руки с мылом . Слушайте маму .
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16.03.2021 13:28 Ответить
Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2635
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16.03.2021 13:31 Ответить
Іди на пляшку, рюзьгє.
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16.03.2021 14:34 Ответить
Вигадай щось своє, Антошка. Чий Крим?
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16.03.2021 14:37 Ответить
как так - "сорван"? Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2305
помнится, вовка шмаркля все лето клялось что "Украина получит лучшую вакцину одной из первых в мире!"(с)зеленский...
а тут, оказывается, даже остатками из ЕС - нечем делиться))
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16.03.2021 14:39 Ответить
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8434
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16.03.2021 14:43 Ответить


Яна Супоровська@YanaSuporovska





Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
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16.03.2021 20:35 Ответить
И обов'язково носіть шапку 🤣
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16.03.2021 16:04 Ответить
жалкие отмазки чемпионов по факапам
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16.03.2021 13:28 Ответить
Вот сволочи, о своих беспокоятся!!!
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16.03.2021 13:32 Ответить
Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба
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16.03.2021 13:34 Ответить
Мерзко и противно это читать!
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16.03.2021 16:49 Ответить
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1633 "Нігадяї". А могли б плюнути на своїх та віддати вакцину "мудрому" наріду, який зробив себе два рази.
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16.03.2021 13:41 Ответить
забудьте о пфизер и ахкакаязенеке... завтра все начнут переплачивать и за индийскую ширку...
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16.03.2021 13:34 Ответить
да ладно. какие могут быть договоренности с приниженням? так сказали в ответ, чтобы отстал (обзванивал как по телефонной книге всех), "ок вова, мы подумаем". и добавили в черный список
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16.03.2021 13:37 Ответить
Їжте часник, цибулю, сало, щоб корону не дістали. Там є всі вітаміни, які не доступні керівництву країни. Вони всі вже перехворіли, так як часник, цибулю, сало не їли.
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16.03.2021 13:37 Ответить
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5325
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16.03.2021 13:42 Ответить
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3242
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16.03.2021 13:43 Ответить
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3773 Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3773 Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1985

Под такими постами в ФБ я обычно ставлю "сердечко"
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16.03.2021 13:44 Ответить
Жадіни
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16.03.2021 13:45 Ответить
Чим не привід Ляшку похвалитися досягненням? Степанов з Ляшком і так не збиралися швидко всіх вакцинувати.
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16.03.2021 13:45 Ответить
Поскольку Ковид-19 передаётся воздушно-капельным путём, то для тотальной вакцинации предлагается задействовать так наз. химтрейлы
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8255
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16.03.2021 13:52 Ответить
Газенвагени.
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16.03.2021 16:24 Ответить
Недоумки ,а почему они должны делиться? Все нормальные страны просто вовремя оплатили во время разработки ,и теперь получают согласно графиков!! А вы воры зедебельные или барыги,ждали откаты за подписание договоров и думали ,что как всегда мир сжалится и даст ,как гуманитарную помощь. Вы плесень зеленая тем временем,закопали ковидные деньги в асфальт и мед.оборудование по ценам в 3-5 раз выше мировых.Зедебилы где вакцины ,хоть какие нибудь? Сегодня 16 марта 2021 года,во всем мире и Европе идет вакцинация с 24.12 .20 года.Кто из вас ответит за геноцид Украинцев??
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16.03.2021 14:04 Ответить
Обещали, обещали... но не женились! ))
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16.03.2021 14:14 Ответить
Шо там обещать? Заплатил - есть вакцина, денег нет - Украина...
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16.03.2021 14:21 Ответить
А купить напрямую мы не можем, купить нам религия запрещает. Нам бы выпросить, выкрутить... Страна попрошайка, но с персонажами в Форбс.
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16.03.2021 14:20 Ответить
Все нормально, умные поймут, а 'супер умные' , даже если вы все вовремя привезёте , найдут к чему докопаться. Используйте первую партию вакцины, будьте более мобильными.
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16.03.2021 14:21 Ответить
З такою швидкістю вакцинування нам першої партії не на один рік вистачить.
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16.03.2021 16:23 Ответить
Не хотят вакцинироваться, потому как многие переболели и считают это уже достаточным, чтобы не заболеть вновь. Так есть же целая 250 тысячная очередь из желающих. Свято место пусто не бывает. Просто должен быть налажен режим предупреждения желающих. Все наладится, так кактеория-это одно, а практика -совсем другое. Возникли нюансы , значит, нужно быстро найти решение. Это вообще смешно- на бесплатную вакцину всегда есть желающие.
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16.03.2021 16:39 Ответить
Ок, не хочуть вакцинуватись. Так чому вакцинують по 500 чоловік в день, якщо черга з бажаючих є?
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16.03.2021 16:59 Ответить
Я уверена, этот вопрос решится.
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16.03.2021 17:03 Ответить
Колись... Потім... Тобі не здається, що вже забагато питань накопичилось, вирішення яких відклали на потім? У інших країнах також не хочуть вакцинуватись, проте там щеплення отримують десятки і сотні тисяч в день. Здається мені, що вакцинування провалене. Так само як провалене і передзамовлення нормальних вакцин. Куди гроші з ковід фонду поділись? На місцеві вибори злили? Вітаю.
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16.03.2021 17:12 Ответить
Ничего не на потом. Все понимают, что вакцинируемая ничтожно мало людей по сравнению с необходимым. Поэтому решение будет очень скоро предъявлено общественности. Выкидывать драгоценную вакцину , с таким трудом добытую, никто не позволит. Это организационные вопросы, человеческий фактор, которые просто теперь будут учтены. Никто не ожидал, что антивакцинная кампания повлияет даже на врачей, которые , по идее, должны были бы первыми хотеть быть защищёнными.
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16.03.2021 17:17 Ответить
Тобто лікарський персонал у нас настільки неосвічений, що піддається на антивакцинувальну пропаганду?
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16.03.2021 17:27 Ответить
Врачи могли уже переболеть. И , потом , не надо эти мансы 'нашихврачейабижают'. Врачи есть разные. Вспомните, как врачи не хотели, чтобы в их больницах разворачивали ковидные отделения. Как особенно анестезиологи не хотели исполнять свои прямые обязанности за зарплату. Так как все знают, сколько стоит работа анестезиолога. И они задрипанные свои больницы не хотят менять ни на какие платные клиники, так как именно здесь они зарабатывают намного больше. Теперь некоторые 'против вакцинации'. Конечно, есть врачи от бога, есть настоящие герои, сравнимые с нашими воинами. А есть случайные люди.
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16.03.2021 17:47 Ответить
Так а чому не зробили передзамовлення нормальної вакцини, а чекали доки залишиться лише спутнік та індійська, кхм, вакцина? Тобі не цікаво, куди витрачено кошти з ковід-фонду?
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17.03.2021 06:32 Ответить
Говном не вакцинируются.
Порошенко - как, собсна, всегда - оказался абсолютно прав!
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16.03.2021 17:37 Ответить
Країни ЄС не поділяться обіцяними COVID-вакцинами з Україною вчасно: графік поставок зірваний, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7340
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16.03.2021 23:41 Ответить
А мы и не сомневались. Жаль только что Кулеба запачкал руки.
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16.03.2021 14:27 Ответить
Так вот кто виноват.
От скотиняки такі.
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16.03.2021 14:32 Ответить
Запад нам поможет )
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16.03.2021 14:40 Ответить



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@tZEinform

·11 мин

МИД только сейчас увидел что нам не дадут вакцины. Когда мы вам идиотам договора показывали вы где были? Когда 12.03.2021 писали, что вы сделали? Неучи бездарные.
Хроника 12.03.2021 "30 млн. доз вакцины AstraZeneca лежит на военно-медицинском складе в Огайо. В США регистрации на нее нет. Администрация Байдена решает куда ее направить. Вот задачка украинской дипломатии. "
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16.03.2021 14:46 Ответить
Все як і очікувалось. з 80 млрд. гривень з ковідного фонду - 78 млрд. пустити на дороги (чи хто там його знає, куди насправді), а тоді ходити із простягнутою рукою, дайте, дайте. Ломакою, та по горбу.
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16.03.2021 15:50 Ответить
Зебобіки просрали все , а наразі винні всі навкруги , тільки не вони , злодюги кляті!
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16.03.2021 16:07 Ответить
Чуть розлогіше :
Украіна знову заручник своїх ЗЕлених "майстрів спорту".
Бо вони, замість минулого літа укласти контракти та надати передплату західним виробникам, вбили фонд на крадівництві, і потім вже стали шукати не якісні засоби щеплення - а схеми в Китаї та Індії, за якими можна було провернути мільярди, знов зі своїм інтересом.
Заробляли двічі: і на "будівництві", і на закупівлях вакцин - тому все засекретили.
Ніякі фейки про "заробляння на війні" не дотягують до того, що відбувається зараз - і до тих 28 тисяч померлих від ковіду додасться ще багато смертей, саме через дії влади.
Чому мовчать "розслідувачі" та "активісти" - питання риторичне, то мафіозна кругова порука, а українцям не вперше переступати через померлих наприклад від голоду, не задаючи зайвих питань.
І захворівший на ковід через два тижня після щеплення, головний СанЛікар Ляшко - хіхікає та просить не бачити "зради" - як символ дна, на яке спустилося суспільство.
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16.03.2021 16:13 Ответить
Та вони й не зобов'язані.
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16.03.2021 16:22 Ответить
А як вони можуть подєліццо с неспроможними, якщо у них у самих плани постачання вакцини зриваються?
Та ще й конкурєнти почали товктися, розкручуючи кампанію проти вакцини Зеника, хоча 37 виявлених в Європі випадків тромбозу на 17 мільйонів щеплень не перевищує числа таких випадків у нещеплених та непандемічних, а серед 11 мільйонив защеплених тією вакциною брекситанців їх взагалі не зафіксовано...
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16.03.2021 16:26 Ответить
Так Спутником как раз и не хотят вакцинироваться,значит и не является оружием,наверное такая же "хорошая" вакцина, как Covishild, хотят Pfizerом, безопастной и эфектмвной вакциной ,а значит орудием против Covid, но ее так званые "союзники и партнеры" по Будапештскому меморандуму,по какой то причине населению Украины, не поставляют,а Зеленский устами Кулебы, нам про Спутник расказывают, при чем здесь Спутник, они бы еще раз про Covishild расказазали.
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16.03.2021 16:29 Ответить
Срываются поставки нормальной вакцины из за чего?, может из за коррупции, все равно распилят, так зачем добру пропадать, хорошую вакцину себе оставляют, а на нас крест с таким руковолством поставили.Ковишилд так Ковишилд.К томуже Разумкрв с ехидной улыбкой давиче на тв доказывал, что депутаты ни какой ответственности за принятие решений не несут, кроме политической, а зачем нам такая власть, это все равно, что в супермаркете или где либо можно не расчитываться, так пусть идут на перевыборы и лесом, там где все бесплатно, а то народ этих грабителей должен содержать.
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16.03.2021 17:49 Ответить
Кто бы сомневался,,,,!
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16.03.2021 18:31 Ответить
Зелені паскуди! Проваляли дурака майже рік, а тепер люди вмирають через їх злочинну недбалість. Судити їх за це треба, а не вибирати на другий строк...
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16.03.2021 19:33 Ответить
Це було ясно одразу , як тільки клоуни взяли закупку вакцин під "особистий контроль"....

Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020
"Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня."
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16.03.2021 19:53 Ответить
Якшо відламати шматок асфальту з Великого крадівництва, та покласти під язик, -
людина отримає імунітет від Ковіду, значно ефективніший, ніж якісь там вакцини!
Одна проблема: того чудодійного препарату вже майже не залишилось на дорогах після сходу снігу! 😷
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16.03.2021 20:42 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

В Госдепе 6 европейских и 2 южноамериканские заявки на запас AstfZeneca. А Маркарова и Кулеба играют в "дипломатию"
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16.03.2021 20:44 Ответить
А шимпанзе, как всегда, обиженное: ни хрена не сделал для получения вакцины, теперь ему все "должны"!
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17.03.2021 00:25 Ответить
Може кому цікаокво....
Українська вакцина готова, випробувана, показала 100% ефективість.....
готується серійне виробництво.
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17.03.2021 22:35 Ответить
 
 