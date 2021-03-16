Страны ЕС не поделятся обещанными COVID-вакцинами с Украиной вовремя: график поставок сорван, - Кулеба

Пока неизвестна дата поставок вакцины от коронавируса в Украину из стран Европейского союза. Договоренности о таких поставках были достигнуты с некоторыми странами ЕС, но из-за срывов графика поставки вакцины в сами страны Евросоюза, даты поставки в Украину также сдвинулись.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас еще с прошлого года были договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был сорван. Соответственно сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцин", - заявил Кулеба.

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Министр отметил, что это лишь один из потенциальных каналов вакцины в Украину.

"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственно производителями вакцины", - добавил он.

Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.

"Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела. Исключением является лишь российская вакцина "Спутник", поскольку Россия превратила ее в гибридное оружие и инструмент политического влияния", - сообщил глава МИД.