Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ провоцирует усиление напряжения обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности.
"Личный состав противника отозван из отпусков досрочно и отправлен в места прохождения службы лиц, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений. В то же время среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
даже миролюбиво выпустил гиркина
Я не даю оцінку цим його діям зараз. Але це правда.
То скільки ж "перемир'ів і невідкриття вогню"?
Так, Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке.
"Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго… И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.
Пользователь Виктор Иванов попросил Арестовича как представителя украинской делегации в ТКГ опубликовать это же сообщение на украинском языке на что он коротко ответил: "Пошел на х…й. Так понятнее?".
Вскоре Арестович удалил свой комментарий, однако его удалось сохранить на скриншоте.
Говноріліе твари всегда так по весне понтуются.
А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
Червона зона або путін нападе.