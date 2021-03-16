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Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ провоцирует усиление напряжения обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности.

"Личный состав противника отозван из отпусков досрочно и отправлен в места прохождения службы лиц, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений. В то же время среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе активно тренируют наемников РФ и готовят медучреждения к работе в усиленном режиме, - разведка
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Топ комментарии
+16
Пиши *****, это его имя.
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16.03.2021 13:37
+6
У тебя вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
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16.03.2021 13:38
+4
Да нет, - сыро еще. Вопрос не в зелени. Вопрос в проходимости местности для техники. По асфальту-то понятное дело проехать можно, а ты вот попробуй в это время по просёлку батарею, например, Д-30 переместить на ОП и подать 1б/к ( а это 80 выстрелов на орудие - 2 выстрела в ящике, масса с ящиком где-то 70 кг). Вот и прикинь, какой по счету автомобиль в колее в поле завязнет. А РСЗО? А Минометы (не на себе же их таскать по пояс в грязи (хотя, бывало, "подносы" таскали - по 4 мины на шею и вперед)? А ГСМ к пунктам заправки? Да много чего еще... Проблем, короче, выше крыши...
А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
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16.03.2021 14:20
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Пиши *****, это его имя.
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16.03.2021 13:37 Ответить
А украинские силы, вообще приведены на уничтожение кацапских сил.
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16.03.2021 13:35 Ответить
ты то чей переживаш? это военная тайна, между прочим...
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16.03.2021 13:38 Ответить
У тебя вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
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16.03.2021 13:38 Ответить
Аби ж то. У нас нарід вибрав "миролюбного" зЕзіиента, "велічайшайшого дерибальника доріг".
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16.03.2021 13:55 Ответить
а сколько раз Петя объявлял перемирия и не открывания огня,
даже миролюбиво выпустил гиркина
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16.03.2021 14:05 Ответить
Вот ты тварь лживая и подлая
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16.03.2021 15:09 Ответить
У чому ж брехня? Порошенко неодноразово оголошував режим припинення вогню, у тому числі односторонні.
Я не даю оцінку цим його діям зараз. Але це правда.
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16.03.2021 17:06 Ответить
Скільки?
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16.03.2021 15:24 Ответить
перше було проголошено на 11 день президенства а саме трагічне Іловайський договорняк
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16.03.2021 15:55 Ответить
Це ви про зговір бені з хомчаком по рейдерству ахметовської власності?
То скільки ж "перемир'ів і невідкриття вогню"?
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16.03.2021 17:12 Ответить
Відправити до них переговорника Арестовича. Він підбере потрібні слова!
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16.03.2021 13:37 Ответить
Советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать пост в Facebook относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х…й".
Так, Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке.
"Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго… И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.
Пользователь Виктор Иванов попросил Арестовича как представителя украинской делегации в ТКГ опубликовать это же сообщение на украинском языке на что он коротко ответил: "Пошел на х…й. Так понятнее?".
Вскоре Арестович удалил свой комментарий, однако его удалось сохранить на скриншоте.
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16.03.2021 14:06 Ответить
Оккупанту эта шлюха в Украине нужна - в тылу врага! - а не у себя.
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16.03.2021 14:09 Ответить
Понти для приїжджих.
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16.03.2021 13:39 Ответить
Если правда, то это плохо ((
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16.03.2021 13:39 Ответить
Чому, вони їх приводять в бойову готовність в 320 -й раз.
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16.03.2021 13:40 Ответить
Особливо мені подобається коли забугорні троляки кажуть шо такоє хорошо, а шо такоє плохо.
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16.03.2021 13:45 Ответить
Та потому, что много разговоров про то, что на середину марта какая-то хрень готовится со стороны винторогих.
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16.03.2021 13:48 Ответить
Єто обікновеннно.
Говноріліе твари всегда так по весне понтуются.
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16.03.2021 14:08 Ответить
Это вот эти бравые воины, что ли, приведены в полную боеготовность?

Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР - Цензор.НЕТ 8746
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16.03.2021 13:46 Ответить
А, так это всё фейк, и Крым они не оккупировали, и Донбасс тоже, да?
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16.03.2021 14:11 Ответить
Да "лажа", по-моему. До конца апреля можно "какашки пинать" - распутица: сама по себе распутица противника, конечно, не остановит, но проблемы создаст. И большие.
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16.03.2021 13:49 Ответить
від погоди залежить. Можуть бути сприятливі умови вже і на початку квітня...
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16.03.2021 14:01 Ответить
Да нет, - сыро еще. Вопрос не в зелени. Вопрос в проходимости местности для техники. По асфальту-то понятное дело проехать можно, а ты вот попробуй в это время по просёлку батарею, например, Д-30 переместить на ОП и подать 1б/к ( а это 80 выстрелов на орудие - 2 выстрела в ящике, масса с ящиком где-то 70 кг). Вот и прикинь, какой по счету автомобиль в колее в поле завязнет. А РСЗО? А Минометы (не на себе же их таскать по пояс в грязи (хотя, бывало, "подносы" таскали - по 4 мины на шею и вперед)? А ГСМ к пунктам заправки? Да много чего еще... Проблем, короче, выше крыши...
А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
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16.03.2021 14:20 Ответить
регіон треба дивитись, грунти і т.п. У нас в горах взагалі ще сніг лежить...
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16.03.2021 14:32 Ответить
"Зєльонка" скоро, готуються до наступу.
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16.03.2021 14:00 Ответить
У зеленої срані закінчилися приколи, вирішили позичити у свиночолого старий прикол? З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 8545
Червона зона або путін нападе. З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 8415
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16.03.2021 14:03 Ответить
Привіт, сечоволий, півень голанський!
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16.03.2021 15:13 Ответить
Писати навчись , трансгендерна школота! З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 2693
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16.03.2021 15:29 Ответить
_Рашисты готовятся к наступлению - ожидано! А тут ему зелёные черти и дорожку разминировали чтобы паче чаяния кто из окккупантов не подорвался.
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16.03.2021 14:05 Ответить
Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности

З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 2877
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16.03.2021 14:11 Ответить
А не пальнуть ли нам с пищали? Эти данные надо прогнать через ООН, для предупреждения. А если Ху-ло решило то оно полезет. Да и обратиться к НАТО с просьбой отработать по целям.
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16.03.2021 14:24 Ответить
а що вашим повітряним силам заважає відпрацювати по кублу сепарів Лоханську який спить та бачить себе у мордорі? ***** зрівняло Грозний із землею - і нічого- ніхто й не пикнув. то ж саме було б і буде з цим самим російським містом УКраїни - як його назвав С. Шустер - і я з ним у цьому цілком згоден. І ніяке НАТО не знадобиться. Якось так.
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16.03.2021 15:34 Ответить
не так, надо космическим силам направить с орбиты астероид, тогда все можно списать на природный катаклизьм
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16.03.2021 16:46 Ответить
Весняне загострення? З'єднання і частини 1-го і 2-го армійських корпусів оперативного угруповання окупаційних військ РФ на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності, - ГУР - Цензор.НЕТ 4858
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16.03.2021 18:58 Ответить
А зеленскому, повестку уже вручили? Или он в мацкву на гастроли?
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16.03.2021 18:28 Ответить
Кацапам вдувають в залишки мізків, що Україна готовить наступ на крис і лугандон. Це знайома з дикого Уралу сказала. Залякують, щоб не мичали, що повна Опа в русляндії.
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16.03.2021 18:56 Ответить
 
 