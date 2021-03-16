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Новости Общество
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Кучеренко (108) Интерпайп (19)

"Интерпайп" Пинчука поставил "Нафтогазу" бракованные трубы по цене в 3 раза дороже, чем в Россию, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Общество

НАК "Нафтогаз Украины" обвинил монопольного поставщика труб компании "Интерпайп" Виктора Пинчука в поставке некачественных труб по цене в 3 раза выше, чем для российского рынка.


Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева от 9 марта 2021 года.


"Те же" премиальные "трубы, которые" Интерпайп "продает Нафтогазу в три раза дороже, чем за Урал, оказывается, еще и гниют. В феврале Нафтогаз подал в суд на "Интерпайп" с требованием заменить брак. Бракованной признана партия из 168 штук, закупленная еще весной 2019", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.


По словам нардепа, трубы по условиям договора были поставлены на склады "Нафтогаза" еще в ноябре 2019 года, однако брак обнаружили лишь в начале 2021 года.
"То есть почти полтора года закупленные и оплаченные "Нафтогазом "трубы просто лежали на земле никому не нужными. То, что объемы закупок труб Нафтогазом при Коболеве-Витренко превышали реальную потребность и они годами ржавели на земле, ни для кого не было секретом ", - отметил нардеп.


По словам Кучеренко, на проваленную программу 20/20 выделили 100 млрд грн и для освоения средств было решено закупать трубную продукцию "втридорога и в астрономических объемах".
"75% всех контрактов на трубы получила одна компания "Интерпайп", которая, как оказалось, продавала Нафтогазу трубы в 2-3 раза дороже, чем в Россию. В этой конкретной ситуации со 168 бракованными трубами "Нафтогаз" потерпел убыток чуть меньше 2 млн гривен - копейки, по сравнению с тем, сколько миллиардов в целом было украдено на закупках государственной монополии за последние 5 лет ", - отметил нардеп.


Напомним, в марте 2021 издание "РБК-Украина" опубликовало расследование о 3-кратном завышении цен на трубы компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" по сравнению с ценами по контрактам "Интерпайп" с российской компанией "Башнефть". К такому выводу журналисты издания пришли после анализа идентичных договоров российской компании "Интепрайп-М" (Москва) с российскими нефтегазовыми компаниями и контрактов "Интерпайп-Украина" по АО "Укргаздобыча" за 2015-2019 годы.


Троекратную разницу в цене пресс-служба "Интерпайп" объяснила "специальными премиальными типами соединений", которые  якобы использовались в трубах для украинского "Нафтогаза".
Впоследствии Антимонопольный комитет получил документы для проверки фактов завышения цен на трубную продукцию компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" в 2015-2020 годах.
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Топ комментарии
+12
Зять Чучми кинув лохів. "Интерпайп" Пинчука поставил "Нафтогазу" бракованные трубы по цене в 3 раза дороже, чем в Россию, - нардеп - Цензор.НЕТ 2454
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16.03.2021 13:41
+8
алігархам всьо, наріду нічого.
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16.03.2021 13:41
+8
Вот пусть кобелев и витренко возместят ущерб.
Хозяйственники, блин.
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16.03.2021 13:42
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Зять Чучми кинув лохів. "Интерпайп" Пинчука поставил "Нафтогазу" бракованные трубы по цене в 3 раза дороже, чем в Россию, - нардеп - Цензор.НЕТ 2454
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16.03.2021 13:41 Ответить
Самокритика приветствуется.
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16.03.2021 13:49 Ответить
Уце дiло
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16.03.2021 13:54 Ответить
Все так поступово і заглохне. Віслюк нагружений золотом може взяти будь який орган державної влади в Україні.
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16.03.2021 14:24 Ответить
ДИВЕРСІЯ: .Ось нехай коболєв і вітренко відшкодують збитки - не лише ж премії хватать!.
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16.03.2021 17:44 Ответить
алігархам всьо, наріду нічого.
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16.03.2021 13:41 Ответить
Вот пусть кобелев и витренко возместят ущерб.
Хозяйственники, блин.
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16.03.2021 13:42 Ответить
В этой стране, что то нормально работает...!?
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16.03.2021 13:42 Ответить
Какая страна, такая и работа.
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16.03.2021 13:52 Ответить
Яка держава,така й робота.
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16.03.2021 14:25 Ответить
Работает. Причем как часы. ... Коррупция!
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16.03.2021 15:09 Ответить
а це вже цікаво .... говоряща голова Ахмєтова проти Пінчука ... Переміріє у зачиненому клюбі олігархів можна вважати остаточно скасованим ? ...
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16.03.2021 13:54 Ответить
Кучеренко- это пул Белой Бахини. Белая Бахиня, это компаньенша Бени. Беня, это непримиримый враг и Пинчука и Ахметова и Фирташа. Точностьв формулировках и в Африке нужна.
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16.03.2021 22:38 Ответить
Белая бахина дает и нашим, и вашим, зависит от оплаты)))
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16.03.2021 23:06 Ответить
Борьба пианиста с олигархами продолжается.
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16.03.2021 13:56 Ответить
Порошенко с ними образцово просто боролся. "Інтерпайп" Пінчука поставив "Нафтогазу" браковані труби за ціною в 3 рази дорожче, ніж у Росію, - нардеп - Цензор.НЕТ 5247
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16.03.2021 19:42 Ответить
Состояние Ахметова по годам
2014 г. - 11,2 млрд $
2015 г. - 6,7 млрд $
2017 г. - 4,6 млрд $
2020 г. - 2,8 млрд$
2021 г. - 7,6 млрд $
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16.03.2021 22:48 Ответить
Пинчук----агент скольки стран и разведок????
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16.03.2021 14:01 Ответить
Вся "эффективность" "эффективных менеджеров" Коболева и Витренко основывалась исключительно на повышении тарифов и больше ни на чем. При этом даже астрономические зарплаты и премии не мешали им мутить схемы с откатами...
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16.03.2021 14:03 Ответить
А колесных тележек в Укрзализныцю для Лещенко раз в 10 больше чем там реально надо и по 3-х кратной цене. Вот это и есть олигархия!
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16.03.2021 14:09 Ответить
Пинчук хитрая мразь ! Но, как говорится ворон ворону око не выклюет... То же самое с ТЕДИС Украина Фельдмана... Еврей еврея только хвалит...))
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16.03.2021 14:09 Ответить
Зато зять Кучмы "в шоколаде", а власть придержащие просто портят воздух разоблачениями.
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16.03.2021 14:21 Ответить
Пінчук давній і затятий лобіст Росії, чи й не дивина. Мало того, весь свій "бізнес" Пінчук вкрав у держави ні за що, копійчини не сплатив реально. Все отримав від Кучми задарма через вагіну кучмівської доньки.
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16.03.2021 14:22 Ответить
Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу . 20 червня 2019/ Как же как же . Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР"./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. .
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16.03.2021 14:27 Ответить
Ну это было еще до пришествия животворящего Байдена, а теперь Бубочке приходится крутится как вши на гребешке.
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16.03.2021 14:55 Ответить
Не поставил, а поделился откатом за металлолом.
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16.03.2021 14:34 Ответить
Не совсем понятно с кем Пинчук откаты делил - с Коболевым или Витренко, или с обоими ? И будут ли весенние посадки в этом случае ?
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16.03.2021 14:52 Ответить
Пишіть правильно: Коболев купляв у Пінчука брак за відкати.
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16.03.2021 15:41 Ответить
Оце і вся байка про те що, високі зарплати підвищують чесність і якість роботи ахвігєнних спєціалістав. Ні Коболєв, ні Вітренко, ні Пінчук, ні Ахмєтов з Порошенко, Фірташем, Коломойським не є ніякими мєнагєрами. Це, корумпована сволота, яка вміє ділити бюджет України.
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16.03.2021 15:45 Ответить
это правда, но все кто приходят к власти - либо от них, либо с ними начинают договариваться, а молодая смена у этих паразитов тоже подрастает
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16.03.2021 16:16 Ответить
При Петі сидів тихенько, при Клоуну неприкрито грабує країну... ДумайТЕ.
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16.03.2021 16:12 Ответить
пруфы от тихой отсидки в студию плиз
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16.03.2021 16:17 Ответить
сколько ещё этот дебил Пинчук будет обворовывать Украину!! Мало они с алкоголиком Кучмой украли и нанесли вреда государству? Давно пора обоим гнить в тюрьме!!
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16.03.2021 17:08 Ответить
Ой, а де там Бігусь і ДБР?
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16.03.2021 17:46 Ответить
Какой-то левый комментарий... Буровая сталь не производиться из нержавейки! Если она хранилась в луже - так она и должна была покрыться окалиной, это не брак и она может быть использована по назначению. Есть несколько видов соединения труб, в зависимости от заказа, соответственно, разница в цене. Гарантийный срок службы этих труб по ГОСТу 1050 - 25 лет(в реальности, более 50). Марка стали присваивается ОТК сталеплавильного передела по хим. анализу. В зависимости от этого, производиться прогрев трубной заготовки и режимы обжатия - не соответствия приводят к аварии во время проката!!! На складе готовой продукции, ОТК меряет геометрию и берут пробу на хим. анализ и мех. испытания. Если всё соответствует ГОСТу - выписывается сертификат, что является основанием для отгрузки заказчику. Заказчик ОБЯЗАН проверить трубу на предмет соответствия заказу. А дальше по протоколу. Ошибки бывают - но, это выявляется на заводе, во время передела... А ЭТО - туфта! ОТК сознательно не пойдёт на обман - там уголовная ответственность с приличным сроком! Сесть из-за куска железа!!! Бред! Я 15 лет сталь варил, и эту тоже. Металлургия - это не ******** РАДА, там ошибка - это человеческая жизнь.
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16.03.2021 19:07 Ответить
****
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16.03.2021 19:13 Ответить
ЭТО 111 СТАТЬЯ !!! ВРАГ НАРОДА !!!
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16.03.2021 19:58 Ответить
Враг народа по ст.111 это у нас осел Оманский! Не путай.
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16.03.2021 23:20 Ответить
Не имею ничего против физической или финансовой кончины пинчука, НО!

Слова жулькиного шныря нужно перепроверять, оно соврет---недорого возьмет!
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16.03.2021 23:10 Ответить
 
 