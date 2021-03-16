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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Нервная, местами истерическая реакция РФ на "Крымскую платформу" подтверждает, что мы на правильном пути, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нервная, местами истерическая реакция РФ на

Нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на "Крымскую платформу", подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что семь лет после начала незаконной оккупации Крыма РФ, после всех тех системных нарушений прав человека, которые свершила Россия на оккупированных территориях, это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать "Крымскую платформу". И та нервная, а местами даже истерическая реакция на Крымскую платформу, которую мы слышим с России, подтверждает, что мы на правильном пути. Крым был, есть и будет Украиной", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве во вторник.

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Министр отметил, что само принятие стратегии по деоккупации Крыма уже является огромным шагом вперед и напомнил, что с 2014 года в Украине не было ни одного документа, который бы комплексно сводил все шаги и подходы, необходимые для деоккупации Крыма.

"На выполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий о том, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика, и второе - это то, что нужно сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел. И здесь, безусловно, ключевой инициативой является запуск Крымской платформы", - пояснил он.

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Топ комментарии
+7
ню-ню...
у Рашки в ТЫСЯЧУ РАЗ более нервные и истеричные реакции на украинизацию и перевооружение армии, которые проводил Порошенко.
А вы их УНИЧТОЖАЕТЕ.
Нервова, місцями істерична реакція РФ на "Кримську платформу" підтверджує, що ми на правильному шляху, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3811
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16.03.2021 14:07
+4
Если порохоботов пучит, то мьі все делаем правильно.(ЗЕлохи)
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16.03.2021 14:00
+4
Що нагадує? Звичайне бла-бла-бла, переливання з пустого в порожнє !!!))))
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16.03.2021 14:02
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Щось мені це нагадує.
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16.03.2021 13:49 Ответить
Если порохоботов пучит, то мьі все делаем правильно.(ЗЕлохи)
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16.03.2021 14:00 Ответить
Сознаюсь, честно-честно сознаюсь:
Меня БОЛЬШЕ ВСЕГО "пучит", если зе-тыпилы со всех сил бьются головой о бетонную стенку!
Нервова, місцями істерична реакція РФ на "Кримську платформу" підтверджує, що ми на правильному шляху, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1216
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16.03.2021 16:01 Ответить
Що нагадує? Звичайне бла-бла-бла, переливання з пустого в порожнє !!!))))
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16.03.2021 14:02 Ответить
кулєба, ви не на путі. ви в дупі.
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16.03.2021 13:57 Ответить
В Криму вже не окупація,а анексія!!!)))
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16.03.2021 14:00 Ответить
ню-ню...
у Рашки в ТЫСЯЧУ РАЗ более нервные и истеричные реакции на украинизацию и перевооружение армии, которые проводил Порошенко.
А вы их УНИЧТОЖАЕТЕ.
Нервова, місцями істерична реакція РФ на "Кримську платформу" підтверджує, що ми на правильному шляху, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3811
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16.03.2021 14:07 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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16.03.2021 14:10 Ответить
Пора уже с турками договориться, и хотя бы Крымскую войну 1856 г. назвать украинско-турецкой.
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16.03.2021 14:56 Ответить
А воно нам треба? Це було чергове "покарання кацапів за "борзоту"... Якби не "дали по морді" кацапам у Криму, то не існувало-б, Румунії, бо саме по роззявленій на "дунайські князівства" кацапській пащі, врізали французи з британцями, перенісши війну з Балкан на Кримський півострів, а точніше - на базу російського флоту на Чорному морі... А останнім "гвоздём в кришку гроба" була блокада Кронштадта пароплавними броненосцями Британії... (В Росії тоді, весь флот, був парусним)...В результаті Росію "посадили на сраку", аж на чверть століття, заборонили мать на Чорному морі військовий флот, а на місці "дунайських князівств" створили незалежну Румунію, як "буфер" між Росією і Балканами... А в Росії результатом цієї війни було знищення кріпосного права...
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16.03.2021 15:27 Ответить
Кудеба - не самий найгірший міністр в кабінеті шмигаля; а МЗС - взагалі, чи не найкраще миністерство нині.
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16.03.2021 15:07 Ответить
вы, Кулеба, в говне поуши, если служите этой власти
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16.03.2021 15:15 Ответить
Очередной зеленый бред! Просто машите красной тряпкой ---они вынуждены реагировать.
НО одной лишь красной тряпкой и нескончаемой говорильней ни о чем , Крым не вернете!
Нужна регулярная работа, незаметная для большинства, нужны блестящие спецопераци( а не их сливы), нужны мозги, нужны Политики,дипломаты (а не маркарова), работа 25 часов в сутки---этого у зебилов нет!
Есть желание пропиариться, чтобы остаться у власти, чтобы дальше воровать, отдыхать, ну и чтоб не посадили попередники)))
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16.03.2021 22:26 Ответить
 
 