Нервная, местами истерическая реакция РФ на "Крымскую платформу" подтверждает, что мы на правильном пути, - Кулеба

Нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на "Крымскую платформу", подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что семь лет после начала незаконной оккупации Крыма РФ, после всех тех системных нарушений прав человека, которые свершила Россия на оккупированных территориях, это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать "Крымскую платформу". И та нервная, а местами даже истерическая реакция на Крымскую платформу, которую мы слышим с России, подтверждает, что мы на правильном пути. Крым был, есть и будет Украиной", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве во вторник.

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Министр отметил, что само принятие стратегии по деоккупации Крыма уже является огромным шагом вперед и напомнил, что с 2014 года в Украине не было ни одного документа, который бы комплексно сводил все шаги и подходы, необходимые для деоккупации Крыма.

"На выполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий о том, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика, и второе - это то, что нужно сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел. И здесь, безусловно, ключевой инициативой является запуск Крымской платформы", - пояснил он.

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