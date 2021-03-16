Мать экс-замглавы САП Кривенко получила долю в бизнесе Журило после расследования его дела о масштабных хищениях в ОГХК, - СМИ
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Мать бывшего заместителя главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко Татьяна Саханова получила долю в ООО "ЭТГ Солар 5".
Эта фирма связана с экс-заместителем директора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Русланом Журило, обвиняющимся САП в масштабных хищениях. Теперь Кривенко принимает участие в конкурсе на должность руководителя САП, обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
Отмечается, что Саханова стала владелицей 2,76% компании "ЭТГ Солар 5".
Официально около истоков компании, занимающейся производством электроэнергии в городе Желтые Воды Днепропетровской области, стоял младший брат Руслана Журило – Николай Журило. В сентябре 2017 года он вместе в ООО "Энерджи Трейд Груп" основал десять компаний с одинаковыми названиями: "ЭТГ Солар 1", "ЭТГ Солар 2" и так до 10.
При этом "Энерджи Трейд Груп" ранее владел Евгений Буга. На него регистрировались несколько компаний, которые получали подряды государственных "ВостГОК" и АО "Объединенная горно-химическая компания", где на руководящих должностях работал Журило-старший.
Тогда же, в январе 2020 года, бенефициаром "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стал Павел Пинзеник, бывший народный депутат и помощник другого фигуранта по делу "ВостГОК" – экс-нардепа Николая Мартыненка.
Позднее владелицей значительной доли "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стала Мария Перцева – жена Юрия Перцева, который ранее был заместителем Руслана Журило по коммерческим вопросам в ОГХК и вместе с ним фигурирует в криминальном производстве из-за продаж продукции предприятия связанным иностранным компаниям по заниженным ценам.
В сентябре 2019 года Кривенко уволился с должности замглавы САП Назара Холодницкого, назвав причиной состояние здоровья. Как позднее обнаружили СМИ, настоящей причиной якобы была передача Кривенко подозреваемому Руслану Журило данных о расследовании, так как именно САП совершает процессуальное наблюдение в производствах НАБУ.
Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило. Когда запись показали Кривенко, тот решил немедленно уволиться. После увольнения Кривенко, судя по его декларациям, нигде не работал, а единственным источником доходов семьи прокурора была его помощь по безработице в 46 тыс. грн. В феврале 2021 года он подался на конкурс главы САП.
Руслана Журило обвиняют в хищении 300 млн грн ОГХК, а также в соучастии в хищении "ВостГОК" и "Энергоатома" вместе с бывшим нардепом Николаем Мартыненко на 700 млн грн. По обоим делам, которые вело НАБУ, обвинение в суде представляет САП.
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скоростьбизнес.
А якщо не посадив, то чому?
Так що давай і дали прикидайся, що ти не їхній.
Це чорний піар проти конкретного кандидата на посаду керівника САП. Думаю, що оплачується іншим кандидатом. Підозрюю, що усі інші кандидати, або такі самі, або ще гірші, то у чому наш (народу України) інтерес?
Ви хочете сказати, що вона не входила в долю? В реєстраційних даних брехня?
А компетентні органи повинні розібратися, чи не було там віджимання долі бізнесу. Незалежно від того, це чорний піар чи білий.
Просте питання, зафіксувати в процесі процесу віджиму частки простіше, ніж довести його незаконність по факту, чи ні? Невже ви думаєте, що тут буде потерпілий і власник віджатої частки матиме претензії?
В дачі хабарів також, як правило, не буває взаємних претензій. У вбивстві бомжів теж. То що, їх не треба розслідувати?
Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило.Источник: https://censor.net/ru/n3253635
Може не має що?