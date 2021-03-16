Мать экс-замглавы САП Кривенко получила долю в бизнесе Журило после расследования его дела о масштабных хищениях в ОГХК, - СМИ

Мать бывшего заместителя главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко Татьяна Саханова получила долю в ООО "ЭТГ Солар 5".

Эта фирма связана с экс-заместителем директора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Русланом Журило, обвиняющимся САП в масштабных хищениях. Теперь Кривенко принимает участие в конкурсе на должность руководителя САП, обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Отмечается, что Саханова стала владелицей 2,76% компании "ЭТГ Солар 5".

Официально около истоков компании, занимающейся производством электроэнергии в городе Желтые Воды Днепропетровской области, стоял младший брат Руслана Журило – Николай Журило. В сентябре 2017 года он вместе в ООО "Энерджи Трейд Груп" основал десять компаний с одинаковыми названиями: "ЭТГ Солар 1", "ЭТГ Солар 2" и так до 10.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подозреваемому Журило, - источник

При этом "Энерджи Трейд Груп" ранее владел Евгений Буга. На него регистрировались несколько компаний, которые получали подряды государственных "ВостГОК" и АО "Объединенная горно-химическая компания", где на руководящих должностях работал Журило-старший.

Тогда же, в январе 2020 года, бенефициаром "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стал Павел Пинзеник, бывший народный депутат и помощник другого фигуранта по делу "ВостГОК" – экс-нардепа Николая Мартыненка.

Позднее владелицей значительной доли "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стала Мария Перцева – жена Юрия Перцева, который ранее был заместителем Руслана Журило по коммерческим вопросам в ОГХК и вместе с ним фигурирует в криминальном производстве из-за продаж продукции предприятия связанным иностранным компаниям по заниженным ценам.

В сентябре 2019 года Кривенко уволился с должности замглавы САП Назара Холодницкого, назвав причиной состояние здоровья. Как позднее обнаружили СМИ, настоящей причиной якобы была передача Кривенко подозреваемому Руслану Журило данных о расследовании, так как именно САП совершает процессуальное наблюдение в производствах НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд снял арест с двух квартир экс-жены Журило, подозреваемого по делу Мартыненко

Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило. Когда запись показали Кривенко, тот решил немедленно уволиться. После увольнения Кривенко, судя по его декларациям, нигде не работал, а единственным источником доходов семьи прокурора была его помощь по безработице в 46 тыс. грн. В феврале 2021 года он подался на конкурс главы САП.

Руслана Журило обвиняют в хищении 300 млн грн ОГХК, а также в соучастии в хищении "ВостГОК" и "Энергоатома" вместе с бывшим нардепом Николаем Мартыненко на 700 млн грн. По обоим делам, которые вело НАБУ, обвинение в суде представляет САП.