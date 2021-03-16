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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) бизнес (1594) САП (1948) ОГХК (50) Журило (5) Владимир Кривенко (1)

Мать экс-замглавы САП Кривенко получила долю в бизнесе Журило после расследования его дела о масштабных хищениях в ОГХК, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мать экс-замглавы САП Кривенко получила долю в бизнесе Журило после расследования его дела о масштабных хищениях в ОГХК, - СМИ

Мать бывшего заместителя главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко Татьяна Саханова получила долю в ООО "ЭТГ Солар 5".

Эта фирма связана с экс-заместителем директора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Русланом Журило, обвиняющимся САП в масштабных хищениях. Теперь Кривенко принимает участие в конкурсе на должность руководителя САП, обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Отмечается, что Саханова стала владелицей 2,76% компании "ЭТГ Солар 5".

Официально около истоков компании, занимающейся производством электроэнергии в городе Желтые Воды Днепропетровской области, стоял младший брат Руслана Журило – Николай Журило. В сентябре 2017 года он вместе в ООО "Энерджи Трейд Груп" основал десять компаний с одинаковыми названиями: "ЭТГ Солар 1", "ЭТГ Солар 2" и так до 10.

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При этом "Энерджи Трейд Груп" ранее владел Евгений Буга. На него регистрировались несколько компаний, которые получали подряды государственных "ВостГОК" и АО "Объединенная горно-химическая компания", где на руководящих должностях работал Журило-старший.

Тогда же, в январе 2020 года, бенефициаром "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стал Павел Пинзеник, бывший народный депутат и помощник другого фигуранта по делу "ВостГОК" – экс-нардепа Николая Мартыненка.

Позднее владелицей значительной доли "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стала Мария Перцева – жена Юрия Перцева, который ранее был заместителем Руслана Журило по коммерческим вопросам в ОГХК и вместе с ним фигурирует в криминальном производстве из-за продаж продукции предприятия связанным иностранным компаниям по заниженным ценам.

В сентябре 2019 года Кривенко уволился с должности замглавы САП Назара Холодницкого, назвав причиной состояние здоровья. Как позднее обнаружили СМИ, настоящей причиной якобы была передача Кривенко подозреваемому Руслану Журило данных о расследовании, так как именно САП совершает процессуальное наблюдение в производствах НАБУ.

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Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило. Когда запись показали Кривенко, тот решил немедленно уволиться. После увольнения Кривенко, судя по его декларациям, нигде не работал, а единственным источником доходов семьи прокурора была его помощь по безработице в 46 тыс. грн. В феврале 2021 года он подался на конкурс главы САП.

Руслана Журило обвиняют в хищении 300 млн грн ОГХК, а также в соучастии в хищении "ВостГОК" и "Энергоатома" вместе с бывшим нардепом Николаем Мартыненко на 700 млн грн. По обоим делам, которые вело НАБУ, обвинение в суде представляет САП.
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Топ комментарии
+9
Мама любит скорость бизнес.
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16.03.2021 13:57
+3
Еще одна гнида... И Где реакция Венедиктовой!
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16.03.2021 14:03
+2
От просто з мови зняли.
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16.03.2021 14:02
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Мама любит скорость бизнес.
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16.03.2021 13:57 Ответить
От просто з мови зняли.
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16.03.2021 14:02 Ответить
І що в цей час робили НАБУ і Ситник? Відчайдушно тримається за своє крісло?
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16.03.2021 13:59 Ответить
Статтю прочтитати слабо?
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16.03.2021 14:14 Ответить
Кто бы сомневался. Все что ни делал Мародер, все делал для мошны. Своей и своих разнокалиберных свинарчуков
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16.03.2021 14:01 Ответить
Нагадай, коли твій зебіл посадив фігурантів цієї статті?
А якщо не посадив, то чому?
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16.03.2021 14:16 Ответить
А почему он мий? Только потому что так устроена логика запэцька?
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16.03.2021 14:34 Ответить
Але ж ти наїхав лише на пецика. А на зебіла, який на все це закриває очі, чомусь не було наїзду. Чому такі вибіркові наїзди, зебілоїде?
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16.03.2021 14:46 Ответить
Потому что очередная насквозь коррумпированная структура, на которой обогащаются люби друзи сывочолого создана им под видом потужной реформы. Что касается зебилов, пебилоид, то дело это всплыло месяц назад, а то и меньше. И ты хочешь, чтоб Клован за месяц сделал то что твой Пэцько за 5 лет. Осудил и посадил убийц Небесной сотни, посадил олигархов и толпы коррупционеров, посадил кучу пособников ***** и коллаборантов...Хотя стоп. Он же и за 5 лет этого не сделал... немного не встыг
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16.03.2021 14:54 Ответить
Риторика повністю співпадає з беканням і меканням ОПи.
Так що давай і дали прикидайся, що ти не їхній.
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16.03.2021 15:11 Ответить
Да да. Весь мир против святого Пэтрыка...а ответить по сути бедолаге порохоботу как всегда нечего
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16.03.2021 15:47 Ответить
А яка суть у тебе? Ти повторив мантру, яку ************ прокацапські зебіли, що антикорупційні органи не потрібні і т.д. Вони якраз збираються знімати Ситника і наймають таких шісток, як ти, щоб ви побільше смерділи в інтернеті на цю тему.
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16.03.2021 16:15 Ответить
Еще одна успешная "бизнесвумен" - родственница чиновника.
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16.03.2021 14:02 Ответить
Ты ба какая бизнес-леди???
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16.03.2021 14:03 Ответить
бизнес-баба Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5651
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16.03.2021 14:06 Ответить
Еще одна гнида... И Где реакция Венедиктовой!
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16.03.2021 14:03 Ответить
Она не успевает отслеживать все твои пожелания. Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2870
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16.03.2021 14:05 Ответить
Яку саме реакцію ви очікуєте? Якщо реєстрація провадження, то цікаво, за якою статтею і яку ви бачите перспективу?
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16.03.2021 14:12 Ответить
Украина - большая, но - тесная. Мати ексзаступника голови САП Кривенка отримала частку в бізнесі Журила після розслідування його справи про масштабні розкрадання в ОГХК, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3009
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16.03.2021 14:04 Ответить
Налом черным надо было брать! Ублюдки.
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16.03.2021 14:07 Ответить
Добре, а що саме протизаконного йому інкримінують?
Це чорний піар проти конкретного кандидата на посаду керівника САП. Думаю, що оплачується іншим кандидатом. Підозрюю, що усі інші кандидати, або такі самі, або ще гірші, то у чому наш (народу України) інтерес?
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16.03.2021 14:11 Ответить
Піар?
Ви хочете сказати, що вона не входила в долю? В реєстраційних даних брехня?
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16.03.2021 14:20 Ответить
Ні, я хочу сказати, що якби він не претендував на цю посаду, ми би ніколи не побачили цієї новини. Незалежно від того, входить вона у долю, чи ні.
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16.03.2021 14:29 Ответить
Якщо і так, то що? В статті опубліковано факт, що мати слідчого увійшла в бізнес підслідного.

А компетентні органи повинні розібратися, чи не було там віджимання долі бізнесу. Незалежно від того, це чорний піар чи білий.
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16.03.2021 14:51 Ответить
В статті сказано, що компетентні органи зафіксували факт неправомірних дій. Це було зроблено або законно, або ні. Якщо законно, то де кримінальне провадження? А якщо ні, то що це взагалі за .лятство?
Просте питання, зафіксувати в процесі процесу віджиму частки простіше, ніж довести його незаконність по факту, чи ні? Невже ви думаєте, що тут буде потерпілий і власник віджатої частки матиме претензії?
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16.03.2021 15:00 Ответить
Закривати очі на можливий злочин лише тому, що це сплило не в той час?

В дачі хабарів також, як правило, не буває взаємних претензій. У вбивстві бомжів теж. То що, їх не треба розслідувати?
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16.03.2021 15:08 Ответить
Розслідувати треба для притягнення винуватого до відповідальності, а не заради самого процесу. Не думали а якого ублюдка протягнуть на посаду, замість цього? Невже ви думаєте, що цей чорний піар заради справедливості?
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16.03.2021 15:13 Ответить
Звісно, не заради справедливості. Але чим цей ублюдок кращий від того, кого таким чином намагаються протягнути?
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16.03.2021 15:20 Ответить
А я там писав, у чому наш (народу) інтерес? Так от його не має. Лайно змагається із лайном.
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16.03.2021 15:25 Ответить
Как позднее обнаружили СМИ, настоящей причиной якобы была передача Кривенко подозреваемому Руслану Журило данных о расследовании, так как именно САП совершает процессуальное наблюдение в производствах НАБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3253635

Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило.Источник: https://censor.net/ru/n3253635
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16.03.2021 14:21 Ответить
Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило. Тоді, має бути реєстрація в ЄРДР, номер кримінального провадження, він має ходити на допити. А то якось дивно. НАБУ записало і усе? Він звільнився? Тобто детективи писали не в рамках провадження, а для того, щоби на когось натиснути і він звільнився? Тоді, має бути реєстрація в ЄРДР, номер кримінального провадження, вони має ходити на допити.... і так по колу.
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16.03.2021 14:31 Ответить
Вы спросили, что ему инкриминируют. Ничего. В Украине на всех коррупционеров открыты уголовные дела?! Статья о том что он и такие как он - подонки еще те.
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16.03.2021 14:47 Ответить
У статі ж відверто написано чому вона опублікована, чому сам зараз, чому саме про цього корупціонера. Це ж очевидно!
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16.03.2021 14:49 Ответить
Вот и хорошо что сейчас! Что то вы не спрашивали 2019г, почему именно тогда во всех сми трубили про "свинарчуков". Им, кстати, тоже ничего не было инкриминировано.
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16.03.2021 15:06 Ответить
Як думаєте чому? Чому Свинарчукам, за наявності у Зеленського в руках усіх правоохоронних органів, своїх прокурорів, особистого бажання звести рахунки (що він навіть не приховував), підтримки українських олігархів, ФСБ і т.п., так нічого і не спромоглися інкримінувати?
Може не має що?
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16.03.2021 15:15 Ответить
А может потому, что они все, так называемая элита, вместе с правоохранительными органами погрязли в коррупции?
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16.03.2021 16:15 Ответить
это отличная новость, рад за его мать
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16.03.2021 14:16 Ответить
ну есть определенный коррупционный душок, пахнет говнецом но все делают вид что ничего не произошло - ведь с головой в дерьмо не не макнули
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16.03.2021 15:12 Ответить
Ярчайшая демонстрация сути всех наших "антикоррупционных" органов!
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16.03.2021 15:26 Ответить
С "прокурором" все понятно. Интересно что это за пособие по безработице, в 46 тысяч гривен.
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16.03.2021 16:16 Ответить
 
 