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Крым (26022) Песков (1740) референдум (1495) россия (91360)

У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопустима даже эвентуальная возможность постановки вопроса о проведении референдумов о самоопределении регионов России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, представитель Кремля напомнил, что в российской Конституции "все черным по белому написано относительно территориальной целостности России".

Песков также подчеркнул, что даже эвентуальная возможность постановки "вопроса о проведении референдумов о самоопределении регионов России не обсуждается".

"Это (референдум) будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона России идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", – сказал он.

Вместе с тем, представитель Кремля назвал "референдум" (непризнанный Украиной и странами Запада. Ред.) 2014 года в Крыму "легитимным", но при этом исключил проведение на полуострове нового аналогичного голосования.

"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный", – сказал Песков, передает Крым.Реалии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в годовщину "референдума" в оккупированном Крыму: Объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское

На вопрос журналиста о том, почему до сих пор неизвестны имена многих из тех, кто обеспечивал безопасность референдума в Крыму в 2014 году, Песков ответил, что эти люди активно продолжают работать и сейчас.

"Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке", — сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума".
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Топ комментарии
+71
І якось «випадково» це «право» розповсюджується на території інших держав. Кацапські мерзоти верзуть казна що.
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16.03.2021 14:01
+68
"Тут - читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачили...".
"Гопники - вони і є - "гопники"...
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16.03.2021 14:02
+62
стрелять вас нужно упырей, в рашке вобще нет прав для людей, только для таких паразитов и тараканов усатых
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16.03.2021 14:02
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І якось «випадково» це «право» розповсюджується на території інших держав. Кацапські мерзоти верзуть казна що.
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16.03.2021 14:01 Ответить
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 371
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16.03.2021 14:21 Ответить
стрелять вас нужно упырей, в рашке вобще нет прав для людей, только для таких паразитов и тараканов усатых
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16.03.2021 14:02 Ответить
кацапская мразь!!!!! ненавижу тварей!!!
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16.03.2021 14:10 Ответить
"Тут - читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачили...".
"Гопники - вони і є - "гопники"...
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16.03.2021 14:02 Ответить
Иллюстрация к термину "словоблудие". У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков - Цензор.НЕТ 5425
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16.03.2021 14:02 Ответить
Пескова не нужно вообще слушать - это неадекватная реакция! Его надо просто убивать.
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16.03.2021 14:03 Ответить
говно усатое
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16.03.2021 14:04 Ответить
так Крым имеет право на референдум о выходе ?
это хорошо.
ждем уже летом, когда все высохнет полностью.....
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16.03.2021 14:04 Ответить
""Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины."

Что за бред? С точки зреняи законов Украины местные референдумы незаконны в принципе - только всеукраинский.
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16.03.2021 14:05 Ответить
это уже чистый гебельс пошел, вранье 100%
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16.03.2021 14:08 Ответить
а можно пруф с сылкой на законодательство ?
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16.03.2021 14:41 Ответить
Вот, и чем Иван теперь будет доказывать вранье ?
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16.03.2021 17:35 Ответить
Д'Кюстен был прав - "тюрьма народов"
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16.03.2021 14:08 Ответить
Він спеціаліст із українського права?
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16.03.2021 14:08 Ответить
чувак на ручнике, крым это не поносия, при чём тут законы поносии ?
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16.03.2021 14:08 Ответить
Л - логика, но московиту такое понятие недоступно
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16.03.2021 14:10 Ответить
Ти диви, Йоршик нове вумне сліво вивчив! "Эвентуальный", пілять! ☝️🤓
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16.03.2021 14:10 Ответить
Пісуальний - значить мирний.
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16.03.2021 14:27 Ответить
У кацапів це в крові. Вішати локшину бидломасі, а щоб локшина краще висіла на вухах обов'язково кацапи її підклеювали якимись запозичиними, Вумними слівцями, щоб бидломаса відчувала свою низменність перед глашатим від сцаря. У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3160
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16.03.2021 14:37 Ответить
Израильские новости

У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков - Цензор.НЕТ 3066
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16.03.2021 14:15 Ответить
за такие слова надо вешать на телеграфных столбах при том вверх ногами
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16.03.2021 14:15 Ответить
не-не...не вверх ногами, а за яйки...(а лучше ...классически - за шейку)
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16.03.2021 14:22 Ответить
Урод "забыл", что Крым - не регион "россии".
Чтож, на суде напомнят, хотя суды - это для людей, такая московитская сволочь их недостойна, может и крысиного яда хватить. Да и напоминать лишнехромосомному излишне(тавтология не случайна, так задумано).
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16.03.2021 14:17 Ответить
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8043
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16.03.2021 14:18 Ответить
классно, правда?
вот чистейший образец раша логики !!! логики гопника! стырить как бы можно, но не у меня))))
тут - можно и законно...но чтоб другим не повадно было!!! )))
это не только двойные стандарты, это двуличие и бред полнейший...ибо если Крыму моно...то схераль остальным низзя???
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16.03.2021 14:21 Ответить
ага, хлорофил, ни дать, ни взять)
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16.03.2021 15:44 Ответить
Интересно,как это у*бок видит своё будущее?
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16.03.2021 14:21 Ответить
к сожалению, он его не только видит, он прекрасно знает, оно будет счастливо и беззаботно, как и у всех ему подобных тварей, за редчайшим исключением.
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16.03.2021 15:03 Ответить
В московии есть одно право, распасться к своему логическому концу.
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16.03.2021 14:21 Ответить
Окупанти, такі окупанти....
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16.03.2021 14:25 Ответить
Все звичайно ясно по той методі ,как хочу так и ворочу.
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16.03.2021 14:26 Ответить
І результатом кримнашу стало: середня заробітна плата в кримнаші нижче навіть, чим в Одеській області. У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4172 Лотіли в Нью ЛасВегас, а вийшла чергова срань-рязань.
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16.03.2021 14:27 Ответить
ну это ПИД,,,рашенский Фекалистан!!! у них бородатая Шлюха каДиров резавший козлячие бошки Херой ПИД,,,раши.....удивляться не чего!!!
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16.03.2021 14:27 Ответить
Говорящая голова пуйла заговорила в интересном направлении. То-есть пуйло пытается поднять флажок из бункера, типа это не я, это законодательство не дает Крым отдать. Видимо его окружение уже совсем недвусмысленно говорит, задолбал ты Володя своими бредовыми фантазиями.
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16.03.2021 14:28 Ответить
СИБИРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА это исключение.
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16.03.2021 14:32 Ответить
лживая, подлая, скользкая, уродливая рашистская мразь.
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16.03.2021 14:33 Ответить
НАПЕРСТОЧНИКИ. СТРАНА НАПЕРСТОЧНИКОВ
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16.03.2021 14:41 Ответить
какие же мерзкие,лживые и подлые эти ваши братушки кацапы
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16.03.2021 14:42 Ответить
Блудный Сыч

Вспомнились слова Пескова: мы хотим восстановить Россию времен Николая II, это наш идеал...

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4678
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16.03.2021 14:46 Ответить
Імпєрская нация...
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16.03.2021 15:01 Ответить
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1081
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16.03.2021 16:45 Ответить
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2149
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16.03.2021 16:52 Ответить
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6766
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16.03.2021 16:52 Ответить
а вот и поесть лаптям американы привезли...

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3742
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16.03.2021 16:54 Ответить
Человек Запада еще в раннем детстве, только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя монументальные результаты труда его предков. От каналов Голландии до туннелей Итальянской Ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии и до мощных Силезских фабрик - вся земля Европы тесно покрыта грандиозными воплощениями организованной воли людей, - воли, которая поставила себе гордую цель: подчинить стихийные силы природы разумным интересам человека. Земля - в руках человека, и человек действительно владыка ее. Это впечатление всасывается ребенком Запада и воспитывает в нем сознание ценности человека, уважение к его труду и чувство своей личной значительности как наследника чудес, труда и творчества предков.
Такие мысли, такие чувства и оценки не могут возникнуть в душе рассейскага крестьянина. Безграничная плоскость, на которой тесно сгрудились деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать его желания.

Максим Горький "О рассеянском крестьянстве"
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16.03.2021 16:56 Ответить
ай спасибо, да там вся статья интересная!
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16.03.2021 20:59 Ответить
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8247
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16.03.2021 22:29 Ответить
Ага, все вірно. Право є тільки в тих регіонах які Параша вкрала в інших країн.
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16.03.2021 14:48 Ответить
Ну не дебил? "эвентуальная возможность" это все равно, что "масло масляное"!
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16.03.2021 14:49 Ответить
Умные люди такие должности на раисе не занимают по определению.
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16.03.2021 14:56 Ответить
Псина разленился - это высказывание на уровне Лукашенко или Маши-алкоголички.
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16.03.2021 14:54 Ответить
Ще раз впевнелись що кацап не є людина,а звичайна скотина.
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16.03.2021 14:54 Ответить
кацапия логово фашистов 21 века и мразотных упырей
кацапов и ватников выжигать под корень
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16.03.2021 14:56 Ответить
Этот ёршик, из сартира своего знатного хозяина-гопника, что то путает. Пусть проведут референдум в своей рашке-парашке, руський дух останется зловонить только в пределах МКДа. Вот тогда и проявится истинна волеизлияния порабощённых народов.
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16.03.2021 14:57 Ответить
До чего может деградировать личность, хотя о Пескове нельзя сказать, что это была личность - кацап. И вот эти Песковы, лживые, подлые звали Украину в таежный союз.
Один из самых значимых русских писателей XIX века Иван Тургенев писал, что русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете. Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве.
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16.03.2021 15:06 Ответить
не ну тоже мне тут басни расказывает, делов та там конституцию поменять. Ведь не в первые за последние 10 лет.
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16.03.2021 15:07 Ответить
Гоп-стоп, Мы подошли из-за угла.
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16.03.2021 15:15 Ответить
Вот и отлично! Крым это исключение. Вот там и проведем референдум.
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16.03.2021 15:15 Ответить
"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный", - сказал Песков, передает Крым.Реалии.
аххахахахахахахахапххахаххахахаахах арарарараахаххахахаххахаххахахаххахаххах дич какая ватный круг триперов горовы замкнут
Источник: https://censor.net/ru/n3253637
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16.03.2021 15:19 Ответить
Кстати, с точки зрения законов Украины, референдум в Крыму тоже был незаконным.
Поэтому Письков нагло врёт.
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16.03.2021 15:22 Ответить
Письков нагло врёт как только открывает рот.
(о! поэзия получилась! гы У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5575 )
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16.03.2021 15:32 Ответить
Чем больше Москва борется за «русский мир», тем хуже ему живется

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил о том, что вторым языком в стране должен быть английский. Такие слова не могли прозвучать до аннексии Крыма. Но обречены были прозвучать после.

Они стали возможны благодаря Москве. Той самой, что отправилась семь лет назад воевать за «русский мир». Сила действия равна силе противодействия. Чем активнее в Кремле ставили под ружье культурное наследие - тем быстрее эта война превращалась из сражения за деколонизацию в битву за дерусификацию.

Полтора года назад Владимир Путин заявил о попытках «бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире».
Обвинил во всем «государственную политику отдельных стран». И это тот случай, когда с российским президентом придется согласиться. Политика Кремля и правда идет не на пользу русскому языку.

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 537

В отличие от того же английского, у русского языка Москва отобрала главное - политическую нейтральность. Изучение английского не посягает на идентичность - выучивший его литовец остается литовцем, а казах - казахом. А русский язык Кремль продает как пакетный товар. Пытаясь пристегнуть к этому культурному локомотиву лояльность к империи и согласие с российской версией истории.

Москва приложила все силы, чтобы превратить заграничные «русские школы» в фабрики «русских людей». Тех самых, что должны быть в оппозиции к своему государству. К его истории и языку. Кремль раз за разом пытается не допустить интеграцию собственных диаспор в политические нации тех стран, в которых им выпало жить. Лишь для того, чтобы затем использовать их как рычаг давления. Как инструмент для влияния и повод для вмешательства. Чем хуже им живется - тем больше у Москвы становится прав на окрик.

В результате, соседние страны обречены защищаться не столько от самого языка, сколько от всего, что идет с ним в рамках «пакетного предложения». Тем более, что для бывших советских республик этот товар поставляется как повод для вторжения. Любой носитель языка объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать. Ровно то самое, что мы наблюдали семь лет назад в Крыму.

При этом, в общем хоре с официальным Кремлем поет и российская оппозиция. Та самая, что раз за разом пытается усидеть на двух стульях. Вместо того, чтобы говорить неудобную правду - предпочитает удобную полуправду. Например, рассуждает о необходимости провести в Крыму «честный референдум».

Любые подобные заявления - это история про «родоплеменное». Фактически, нам говорят о том, что если на какой-то территории живут люди, которых Москва считает «своими» - то это повод для вторжения. Повод для аннексии и оккупации.

И пока сами российские оппозиционеры убеждены, что «защищают своих» - на деле все происходит с точностью до наоборот.

По сути, в этот момент Москва посылает своим соседям сигнал. Пока у вас живут те, кто готов окрестить себя «русскими» - ваша территориальная целостность под вопросом. Пока у вас есть те, кого мы считаем «своими» - будьте настороже. И это все звучит как прямой призыв к российским соседям заниматься ассимиляцией и дерусификацией.

«Соотечественники», «русскоязычные школы», «копромиссные учебники истории». С подачи Кремля все это теперь становится бомбой под суверенитет соседей. Пример Крыма выглядит как недвусмысенное предупреждение. Хотите защититься от вторжения? Стремитесь к внутренней монолитности. Языковому однообразию. Позитивной дискриминации. К единому и суверенному взгляду на историю своей страны.

Потому что в противном случае есть риск проснуться и обнаружить российские триколоры в одном из своих регионов. А Кремль и «оппозиция» станут на два голоса твердить о том, что раз их поезда не пускают под откос, то новое статус-кво следует закрепить.

Нынешнее заявление главы украинского Совбеза прозвучало в Киеве, но рождено Москвой. Предпосылки для него заложил Кремль, когда решил загнать под ружье всех классиков без исключения. Позиция Москва сводилась к простому. Хочешь чтить Чехова и Толстого - будь добр радоваться Крыму и Донбассу. Хочешь восхищаться Гагариным и Достоевским - привыкай молиться на кирпичные стены Кремля.

Кремль долгие годы начинял культурное наследие своей страны духовными скрепами и шовинизмом. Объявлял пятой колонной тех, кто с этим не был согласен. И стоит ли удивляться, что соседние страны пытаются этот комплексный обед не покупать?

Вдобавок, ставка Москвы на то, чтобы превращать «соотечественников» в топливо для империи запустила еще один процесс. Многие русские стали интегрироваться в Украину - в силу того самостоятельного выбора, который они сделали между старой родиной и новой. И в этой ситуации Кремлю уже не приходится рассчитывать на то, что они станут лоббистами его интересов. Потому что выбор новой идентичности оказался сопряжен с утратой старой. А потому новая перепись, вероятно, подарит нам немало сюрпризов.

А еще мы станем наблюдать за тем, как будет сокращаться ареал русского языка. Как жители соседних стран станут изучать русских классиков в переводе и на уроках иностранной литературы. Как каждая страна будет вооружаться своей собственной суверенной версией истории, в которой для российских духовных скреп уже не останется места. И все эти перемены стали возможными лишь благодаря тому, что Москва не оставила соседям право на иллюзии.
Павел Казарин
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16.03.2021 15:31 Ответить
можно разобраться в этом, утверждать был он законным или нет, это голословно
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16.03.2021 15:34 Ответить
Выражаясь дипломатически, это называется "двойные стандарты".
А выражаясь по-человечески, вор пытается сказать : "Это моё, я это честно украл !".

Заниматься переговорами с россией - всё равно, что в 1942 году пытаться вести переговоры с Адольфом Гитлером . . . Бесполезно. Нужна грубая сила, к сожалению.
Как говорять врачи, тут таблетками не поможешь, операция нужна.
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16.03.2021 15:41 Ответить
Ну що ти цьому йолопу скажеш? Гоп-стопники! Бандота!
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16.03.2021 15:42 Ответить
Это ты, песочная мразь, исключение (конечно, для нормальных стран, а не кацапстана). Вы и пишите "на Украине", а не "в Украине". Это тоже "исключение", непонятно только почему?...
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16.03.2021 16:02 Ответить
Вы заметили, оно (песочное ничтожество) сказало "регионы России, а не регионы (точнее субъекты) Российской федерации. Случайно ошиблось? "Не думаю" (как говорит классик гебельсовской пропаганды)...
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16.03.2021 16:06 Ответить
я думаю что есть по меньшей мере еще одно исключение. причем 100%-е, то Калининградская область
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16.03.2021 16:17 Ответить
пищеприемник рашистского оккупанта , говорит об оккупационном исключении для украинского Крыма , которое дала госдура к,,лу У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4058 для остальных регионов рабсеи оккупация не нужна
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16.03.2021 16:18 Ответить
Кацапский рейх.
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16.03.2021 17:16 Ответить
У кацапья все законы односторонние!
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16.03.2021 18:43 Ответить
Нічого і дивуватися з таких висловів, навіть Пуйло заявляв, що той може молоти що попало.
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16.03.2021 18:43 Ответить
Крым это не исключение, а прецидент...
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16.03.2021 19:12 Ответить
Почему эти россияне постоянно такой бред несут???
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16.03.2021 20:40 Ответить
 
 