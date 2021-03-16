Столтенберг назвал агрессивную Россию и авторитарный Китай в числе главных угроз НАТО наряду с терроризмом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения являются главными угрозами для Североатлантического альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку", - подчеркнул генсек, добавив, что странам-членам НАТО необходимо работать вместе для борьбы с упоминаемыми угрозами.

Он напомнил, что Китай и Россия представляют собой особую опасность, работая в тандеме.

По словам Столтенберга, особо важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы "авторитарного Китая и более агрессивной России".

Генсек добавил, что в стратегии "НАТО - 2030" подробно изложен новый подход к России. Документ представят в 2021 году.

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В докладе указано, что РФ в прошлом году отклонила все предложения НАТО провести заседание Совета Россия - НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России. При этом он заявил, что причина тому - существование альянса, который ответит на любое нападение извне.

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