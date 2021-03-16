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Столтенберг назвал агрессивную Россию и авторитарный Китай в числе главных угроз НАТО наряду с терроризмом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Столтенберг назвал агрессивную Россию и авторитарный Китай в числе главных угроз НАТО наряду с терроризмом
Фото: NATO

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения являются главными угрозами для Североатлантического альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку", - подчеркнул генсек, добавив, что странам-членам НАТО необходимо работать вместе для борьбы с упоминаемыми угрозами.

Он напомнил, что Китай и Россия представляют собой особую опасность, работая в тандеме.

По словам Столтенберга, особо важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы "авторитарного Китая и более агрессивной России".

Генсек добавил, что в стратегии "НАТО - 2030" подробно изложен новый подход к России. Документ представят в 2021 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО сохраняет приверженность политике открытых дверей и поддержке Украины и Грузии, - годовой отчет Столтенберга

В докладе указано, что РФ в прошлом году отклонила все предложения НАТО провести заседание Совета Россия - НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России. При этом он заявил, что причина тому - существование альянса, который ответит на любое нападение извне.

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Наряду с терроризмом... ДЛББ!
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16.03.2021 14:22 Ответить
+++ и параша у него выпала из авторитарищма и лежит возле терроризма, странный мужик
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16.03.2021 14:45 Ответить
Нужно на коленях проситься в НАТО,а потом и в ЕС.А договор с США о зонтике-прерогатива №1.Ни и самим надо строить ЕС у себя.А пока -калька савка.Дремучесть прет со всех темних дір.
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16.03.2021 14:25 Ответить
Калька ЕС - єто истекание говном и кормление хищников соседями,которые ближе к ним,чем ты.
Нам - кормить некем.
Ты до сих пор не понял Ыврапейскую логику?
От уничтожте ядреное оружие - а то у нас население какается!
Вас убивают? Ну потерпите,мы ж не должны из-за этого страдать.
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16.03.2021 14:38 Ответить
Идет єтот столбенберг вместе со своей сраной натой на...й
Дебилоидніе петухи пятнадцять лет соображают - враги єто или не враги?
Им уже все похеру,самолеті их сбивают,их граждан убивают - но дебилоидное ната тщательно пережовівает сопли.
Пусть синантропі поимеют вас в очко и переработают на собачьи консерві.
Может тогда пернатім уродам чтото дойдет
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16.03.2021 14:26 Ответить
Собственно парашка и есть главным террористом!
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16.03.2021 14:36 Ответить
ну наконец-то!
"Цели ясны, задачи поставлены! За работу, товарищи !" Столтенберг назвав агресивну Росію й авторитарний Китай серед головних загроз НАТО поряд із тероризмом - Цензор.НЕТ 1005

(Н.С.Хрущов)
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16.03.2021 14:37 Ответить
Так і не зрозумів, чим реально Китай їм загрожує? По-моєму, навпаки, Китай зацікавлений в нормальних відносинах з тими ж США, Чи не найбільший ринок збуту китайських товарів, все-таки.
ПС. А, насправді, США просто нездатні до чесної конкуренції, та і все, і всі, хто їх потісняє, автоматично стає "загрозою".
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16.03.2021 23:59 Ответить
 
 