Степанов - представителям местных властей: "Не ждите указаний сверху, применяйте контрмеры на местах"
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к представителям органов местной власти и призвал их к совместной ответственности в вопросах борьбы с пандемией.
Об этом он заявил 16 марта на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В частности, Степанов порекомендовал им вводить по своему усмотрению ограничительные меры, не дожидаясь указаний сверху.
"Мы постоянно улучшаем и совершенствуем нашу медицинскую систему. Именно благодаря этим системным решением Украина стала страной, которая доказала, что способна сдерживать пандемию коронавируса. Однако не все зависит исключительно от Минздрава. Хочу обратиться в местные органы власти - мэров районных городов, областных центров, председателей территориальных общин. Коронавирус - наша общая беда. Именно от нашей общей ответственности зависит, выйдем мы окончательными победителями в противостоянии с недугом. Не ждите указаний сверху или распоряжений, применяйте контрмеры на местах, контролируйте соблюдение карантинных ограничений и рекомендаций Минздрава. Вводите превентивные меры ", - призвал Степанов.
Министр подчеркнул, что все эти действия - исключительно в интересах общин. И поставил в пример мэра Львова Андрея Садового, который прислушался к его совету и, не дожидаясь объявления "красной зоны" в области своим решением перевел местных школьников дистанционное обучение.
"В пятницу я находился во Львовской области, там тоже достаточно напряженная ситуация, мы проводили совещание и мэр Львова Садовый решил перевести учеников 5-11 на дистанционную форму обучения, чтобы уменьшить мобильность населения. Чтобы категория граждан, которые являются учителями, меньше общались, не выходили на работу. Мне кажется, что это достаточно понятное и грамотное решение ", - отметил Степанов.
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Повесить єту тварь уже давно пора
Ибо єти твари мешают полетам. И еще много хавают и еще больше серут.
Нех чекати від влади розумних дій, ркомендацій.
Кожен повинен виживати своїм розумом.
А як виживуть 73%? Жалкувати за ними на буду, нехай користуються розумом головного ЗЕ.
Судячи з дій влади, такий варіант ймовірний майже на 100 відсотків) і це не смішно(
это типа как мэр Черкасс и вроде Тернополя, когда те забили хер на каранти? это он имел ввиду?
Зелень провалила боротьбу з вірусом на місцях і тепер спихує на місцеву владу.
tZE inform
@tZEinform
·17 мин
"Чемпионы по борьбе с ковид" в панике. СМИ и Вове идут уполовиненные сводки о заболевших. Кислорода 20% от потребности. Страну реально накрывает. Но ужас даже не в этом. Нет врачей. Вот это ... ... да.
Очільник МОЗ Степанов має спростувати недостовірну інформацію про нібито закриття у 2014-2019 роках сотень медичних закладів. Як свідчить офіційна відповідь МОЗ на запит народного депутата з «Європейської Солідарності» Ростислава Павленка, жодного медичного закладу державної форми власності ліквідовано не було. Про це Павленко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді.
«Багатьом відома інформація, яку любить поширювати міністр охорони здоров'я Степанов, представники «Слуги народу», інші діячі про те, що нібито в 2014-2019 роках було закрито багато лікарень, було скорочено багато медичних посад, звільнено представників. Називаються різні цифри - 300 лікарень, 400, і таке інше», - нагадав Павленко.
«Розуміючи, що це фейк, «Європейська Солідарність» звернулася до міністерства охорони здоров'я із депутатським зверненням. Ми отримали відповідь на звернення, в якій міністерство охорони здоров'я фактично спростовує ті фейки, які поширював міністр Степанові інші представники владної команди», - говорить Ростислав Павленко.
Він процитував офіційну відповідь МОЗ за підписом Степанова: «Жоден заклад охорони здоров'я державної форми власності в Україні не було ліквідовано. Необґрунтовані скорочення медичних працівників не відбувались».
«Оптимізація кількості закладів охорони здоров'я не означає обмеження права пацієнта на безоплатну медичну допомогу, визначеного приписом другого речення частини третьої статті 49 Конституції України», - зазначають у МОЗ.
Павленко також зауважив, що аналіз матеріалів Центру медичної статистики при МОЗ на 395 сторінках показує, що фейк про закриття 300 лікарень не відповідає дійсності.
«Лікарні не закривалися. Якщо відбувалася зміна їх підпорядкування, то зберігалися і робочі місця, і власне існування самих закладів. А йшлося про розширення мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги, і кількість закладів, які надають амбулаторно клінічну допомогу, у ці роки зростала», - наголошує народний депутат.
«Відтак дуже просимо і Степанова, й інших представників владної команди не поширювати фейків і не вводити в оману українське суспільство. Тому що фейки про закриття лікарень у 2015-2019 роках спростовані самим же міністерством охорони здоров'я», - зазначає Павленко.
Він також зауважив, що влада подібними фейками відволікає суспільну увагу від проблем, які насправді зараз існують в галузі охорони здоров'я. «Зокрема Європейський Парламент, який у своїй доповіді про стан виконання Україною угоди про Асоціацію з ЄС зазначив таке: «Європейський Парламент переконливо закликає Україну вирішити проблему всепроникливого кумівства і корупції, яке продовжує існувати в секторі охорони здоров'я, особливо в міністерстві охорони здоров'я, і ефективно розслідувати будь-які корупційні дії, зокрема спроби закуповувати медичне обладнання за непропорційно високими цінами у розпал пандемії», - зазначив Павленко.
«Саме в цьому криється причина поширення фейків для того, щоб перекласти відповідальність з хворої голови на здорову і відволікти увагу суспільства. «Європейська Солідарність» вимагає, по-перше, поставити в порядок денний і розглянути пакет щодо боротьби з пандемією, який був оголошений Петром Порошенком і передбачає упорядкування проведення вакцинування, масового тестування і відповідальності за порушення щодо закупівлі і поширення вакцин, і за зловживання на проведенні вакцинації. Це проекти 4645, 4646, 4647», - говорить Павленко.
«Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування питань, які виникають щодо проведення вакцинації, належної закупівлі вакцини і відсутності корупційних дій в цьому. Ми чуємо, що є певні комерційні зобов'язання щодо непоширення інформації, але для цього якраз тимчасова слідча комісія є прекрасним інструментом для того, щоб дати відповідь на ці питання», - зауважив народний депутат.
«Ми багато чуємо зараз від представників влади про необхідність створення певного центру чи агенції для боротьби з дезінформацією і фейками. Але влада у боротьбі з фейками має почати із самої себе», - резюмує Ростислав Павленко.