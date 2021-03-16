Степанов - представителям местных властей: "Не ждите указаний сверху, применяйте контрмеры на местах"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к представителям органов местной власти и призвал их к совместной ответственности в вопросах борьбы с пандемией.

Об этом он заявил 16 марта на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, Степанов порекомендовал им вводить по своему усмотрению ограничительные меры, не дожидаясь указаний сверху.

"Мы постоянно улучшаем и совершенствуем нашу медицинскую систему. Именно благодаря этим системным решением Украина стала страной, которая доказала, что способна сдерживать пандемию коронавируса. Однако не все зависит исключительно от Минздрава. Хочу обратиться в местные органы власти - мэров районных городов, областных центров, председателей территориальных общин. Коронавирус - наша общая беда. Именно от нашей общей ответственности зависит, выйдем мы окончательными победителями в противостоянии с недугом. Не ждите указаний сверху или распоряжений, применяйте контрмеры на местах, контролируйте соблюдение карантинных ограничений и рекомендаций Минздрава. Вводите превентивные меры ", - призвал Степанов.

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Министр подчеркнул, что все эти действия - исключительно в интересах общин. И поставил в пример мэра Львова Андрея Садового, который прислушался к его совету и, не дожидаясь объявления "красной зоны" в области своим решением перевел местных школьников дистанционное обучение.

"В пятницу я находился во Львовской области, там тоже достаточно напряженная ситуация, мы проводили совещание и мэр Львова Садовый решил перевести учеников 5-11 на дистанционную форму обучения, чтобы уменьшить мобильность населения. Чтобы категория граждан, которые являются учителями, меньше общались, не выходили на работу. Мне кажется, что это достаточно понятное и грамотное решение ", - отметил Степанов.

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