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Степанов - представителям местных властей: "Не ждите указаний сверху, применяйте контрмеры на местах"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Степанов - представителям местных властей:

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к представителям органов местной власти и призвал их к совместной ответственности в вопросах борьбы с пандемией.

 Об этом он заявил 16 марта на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 

В частности, Степанов порекомендовал им вводить по своему усмотрению ограничительные меры, не дожидаясь указаний сверху.

"Мы постоянно улучшаем и совершенствуем нашу медицинскую систему. Именно благодаря этим системным решением Украина стала страной, которая доказала, что способна сдерживать пандемию коронавируса. Однако не все зависит исключительно от Минздрава. Хочу обратиться в местные органы власти - мэров районных городов, областных центров, председателей территориальных общин. Коронавирус - наша общая беда. Именно от нашей общей ответственности зависит, выйдем мы окончательными победителями в противостоянии с недугом. Не ждите указаний сверху или распоряжений, применяйте контрмеры на местах, контролируйте соблюдение карантинных ограничений и рекомендаций Минздрава. Вводите превентивные меры ", - призвал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов

Министр подчеркнул, что все эти действия - исключительно в интересах общин. И поставил в пример мэра Львова Андрея Садового, который прислушался к его совету и, не дожидаясь объявления "красной зоны" в области своим решением перевел местных школьников дистанционное обучение.

"В пятницу я находился во Львовской области, там тоже достаточно напряженная ситуация, мы проводили совещание и мэр Львова Садовый решил перевести учеников 5-11 на дистанционную форму обучения, чтобы уменьшить мобильность населения. Чтобы категория граждан, которые являются учителями, меньше общались, не выходили на работу. Мне кажется, что это достаточно понятное и грамотное решение ", - отметил Степанов.

Также читайте: Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов
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Топ комментарии
+8
А нахер тогда ті нужен? Віплодок бешенной собаки и ферганского ишака.
Повесить єту тварь уже давно пора
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16.03.2021 14:20
+8
диспетчер передает пилоту интересную новость-"не ждите указаний, применяйте контрмеры на местах, летайте как хотите, клоуны не при делах"
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16.03.2021 14:23
+6
Степанов - представникам місцевої влади: "Не чекайте вказівок зверху, застосовуйте контрзаходи на місцях" - Цензор.НЕТ 4840
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16.03.2021 14:37
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А нахер тогда ті нужен? Віплодок бешенной собаки и ферганского ишака.
Повесить єту тварь уже давно пора
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16.03.2021 14:20 Ответить
диспетчер передает пилоту интересную новость-"не ждите указаний, применяйте контрмеры на местах, летайте как хотите, клоуны не при делах"
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16.03.2021 14:23 Ответить
В таком случае необходимо подвергнуть клоунов гуманитарному ковровому ядерному бомбометанию.
Ибо єти твари мешают полетам. И еще много хавают и еще больше серут.
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16.03.2021 14:34 Ответить
не ждите вакцини покупайте сами Степанов - представникам місцевої влади: "Не чекайте вказівок зверху, застосовуйте контрзаходи на місцях" - Цензор.НЕТ 2135
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16.03.2021 14:51 Ответить
Перший розумний вислів від ЗЕдебіла.
Нех чекати від влади розумних дій, ркомендацій.
Кожен повинен виживати своїм розумом.

А як виживуть 73%? Жалкувати за ними на буду, нехай користуються розумом головного ЗЕ.
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16.03.2021 14:25 Ответить
в ымсле? грабить караваны с вакциной и тестами в других областях?
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16.03.2021 14:20 Ответить
А це вже залежить від кількості розуму керівників на місцях.
Судячи з дій влади, такий варіант ймовірний майже на 100 відсотків) і це не смішно(
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16.03.2021 14:29 Ответить
применяйте контрмеры на местах

это типа как мэр Черкасс и вроде Тернополя, когда те забили хер на каранти? это он имел ввиду?
Степанов - представителям местных властей: "Не ждите указаний сверху, применяйте контрмеры на местах" - Цензор.НЕТ 560
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16.03.2021 14:22 Ответить
Правильно, потому что указаний сверху вы никогда не дождетесь. Дать указания, это значит взять на себя ответственность а на верху могут только пи...еть как все хорошо и видосики про победу над корона вирусом писать.
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16.03.2021 14:25 Ответить
на на хуа тогда местные налоги перечислять "наверх" если все проблемы должны решать сами...на местах ??? классно устроились!!! замутили-раздерибанили-набрехали... и на те - решайте сами как хотите...
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16.03.2021 14:25 Ответить
Реформа децентрализации в действии.
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16.03.2021 14:26 Ответить
Степанов - представителям местных властей: "Не ждите указаний сверху, применяйте контрмеры на местах" - Цензор.НЕТ 2731
Зелень провалила боротьбу з вірусом на місцях і тепер спихує на місцеву владу.
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16.03.2021 14:28 Ответить
Ты соблюдаешь ограничительные меры в общественных местах?
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16.03.2021 14:33 Ответить
Ми всі президенти.Степанов - представникам місцевої влади: "Не чекайте вказівок зверху, застосовуйте контрзаходи на місцях" - Цензор.НЕТ 4128
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16.03.2021 14:36 Ответить
Вони шо, на місцях, самовбивці?
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16.03.2021 14:29 Ответить
Мерщій колотися Ковідшєтом.
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16.03.2021 14:35 Ответить
Степанов - представникам місцевої влади: "Не чекайте вказівок зверху, застосовуйте контрзаходи на місцях" - Цензор.НЕТ 4840
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16.03.2021 14:37 Ответить
Коли Зє і Стєпашка довели ситуацію до повної сраки, то місцева влада нехай бере на себе відповідальність і викручується сама.
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16.03.2021 14:40 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·17 мин

"Чемпионы по борьбе с ковид" в панике. СМИ и Вове идут уполовиненные сводки о заболевших. Кислорода 20% от потребности. Страну реально накрывает. Но ужас даже не в этом. Нет врачей. Вот это ... ... да.
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16.03.2021 14:47 Ответить
Е....й урод . Неделю болею ковидом пик температуры прошел . Позавчера пропало обоняние ,что меня удивило (четыре месяца назад уже переболел ковидом и подобное происходило -это тоже поный ..здец когда после двух недель хождений на МРТ,за анализами и консультаций у невролога нам сказали ,что вы перенесли Ковид на ногах ,пока хходили по врачам !!). Одновременно у жены повысилась температура . Жена в этот раз решила сходить к врачу зафиксировать заболевание в карточке ,чтобы небыло в будущем необходимости вакцинации всякой х...нй,завезенной клоунами от медицины.В поликлиннике жену не приняли -семейный врач в этот день не работал . Записали в общую очередь без талонов на следующий день . То есть у человека со 100%%ковидом и температурой 38.в очередь к семейному врачу ,где он перезаражает всех окружающих . Зашибись подготовились . Жена конечно никуда не пошла . Стали звонить по горячей линии (телефоны нашли в интернете )не дозвонились вообще !!!Может не повезло конечно . В скорую не звонили - состояние не такое критическое ,решили не отвлекать врачей от более серьезных пациентов . Хотя к нашим знакомым скорая так и не приехала . И вишенка на торт - обезболивающие Нимид Форте от болей в спине (помогло когда заболели первый раз)подорожал за 4месяца с 77гривен до рочти 400!!!Вооще молодцы.
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16.03.2021 15:42 Ответить
Ще один лисий мудак заспівав про які-сь заходи. Придурок, ти хоч раз на місцях був, чи хоч знаєш що вони можуть на тих місцях, а що ні?
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16.03.2021 15:56 Ответить
лЮБЫЕ МЕРЫ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНАМИ И Конституцией - незаконны !!!
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16.03.2021 16:32 Ответить
Фейк про нібито закриття сотень лікарень з-за президентства Порошенка, які поширює міністр Степанов і слуги уродів, спростовує, власне, лист Міністерства охорони здоров'я України

Очільник МОЗ Степанов має спростувати недостовірну інформацію про нібито закриття у 2014-2019 роках сотень медичних закладів. Як свідчить офіційна відповідь МОЗ на запит народного депутата з «Європейської Солідарності» Ростислава Павленка, жодного медичного закладу державної форми власності ліквідовано не було. Про це Павленко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді.
«Багатьом відома інформація, яку любить поширювати міністр охорони здоров'я Степанов, представники «Слуги народу», інші діячі про те, що нібито в 2014-2019 роках було закрито багато лікарень, було скорочено багато медичних посад, звільнено представників. Називаються різні цифри - 300 лікарень, 400, і таке інше», - нагадав Павленко.
«Розуміючи, що це фейк, «Європейська Солідарність» звернулася до міністерства охорони здоров'я із депутатським зверненням. Ми отримали відповідь на звернення, в якій міністерство охорони здоров'я фактично спростовує ті фейки, які поширював міністр Степанові інші представники владної команди», - говорить Ростислав Павленко.
Він процитував офіційну відповідь МОЗ за підписом Степанова: «Жоден заклад охорони здоров'я державної форми власності в Україні не було ліквідовано. Необґрунтовані скорочення медичних працівників не відбувались».
«Оптимізація кількості закладів охорони здоров'я не означає обмеження права пацієнта на безоплатну медичну допомогу, визначеного приписом другого речення частини третьої статті 49 Конституції України», - зазначають у МОЗ.
Павленко також зауважив, що аналіз матеріалів Центру медичної статистики при МОЗ на 395 сторінках показує, що фейк про закриття 300 лікарень не відповідає дійсності.
«Лікарні не закривалися. Якщо відбувалася зміна їх підпорядкування, то зберігалися і робочі місця, і власне існування самих закладів. А йшлося про розширення мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги, і кількість закладів, які надають амбулаторно клінічну допомогу, у ці роки зростала», - наголошує народний депутат.
«Відтак дуже просимо і Степанова, й інших представників владної команди не поширювати фейків і не вводити в оману українське суспільство. Тому що фейки про закриття лікарень у 2015-2019 роках спростовані самим же міністерством охорони здоров'я», - зазначає Павленко.
Він також зауважив, що влада подібними фейками відволікає суспільну увагу від проблем, які насправді зараз існують в галузі охорони здоров'я. «Зокрема Європейський Парламент, який у своїй доповіді про стан виконання Україною угоди про Асоціацію з ЄС зазначив таке: «Європейський Парламент переконливо закликає Україну вирішити проблему всепроникливого кумівства і корупції, яке продовжує існувати в секторі охорони здоров'я, особливо в міністерстві охорони здоров'я, і ефективно розслідувати будь-які корупційні дії, зокрема спроби закуповувати медичне обладнання за непропорційно високими цінами у розпал пандемії», - зазначив Павленко.
«Саме в цьому криється причина поширення фейків для того, щоб перекласти відповідальність з хворої голови на здорову і відволікти увагу суспільства. «Європейська Солідарність» вимагає, по-перше, поставити в порядок денний і розглянути пакет щодо боротьби з пандемією, який був оголошений Петром Порошенком і передбачає упорядкування проведення вакцинування, масового тестування і відповідальності за порушення щодо закупівлі і поширення вакцин, і за зловживання на проведенні вакцинації. Це проекти 4645, 4646, 4647», - говорить Павленко.
«Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування питань, які виникають щодо проведення вакцинації, належної закупівлі вакцини і відсутності корупційних дій в цьому. Ми чуємо, що є певні комерційні зобов'язання щодо непоширення інформації, але для цього якраз тимчасова слідча комісія є прекрасним інструментом для того, щоб дати відповідь на ці питання», - зауважив народний депутат.
«Ми багато чуємо зараз від представників влади про необхідність створення певного центру чи агенції для боротьби з дезінформацією і фейками. Але влада у боротьбі з фейками має почати із самої себе», - резюмує Ростислав Павленко.
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16.03.2021 19:31 Ответить
 
 