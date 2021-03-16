Мэр Ирпеня Маркушин анонсировал ужесточение карантина в городе: Принял решение "сработать на опережение"

Мэр Ирпеня Александр Маркушин планирует с завтрашнего дня ужесточить карантинные меры в регионе, чтобы не допустить перевод громады из оранжевой в красную зону карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Маркушин сообщил в Facebook.

По его словам, ситуация с COVID-19 в городе ухудшается.

"Если 15 февраля в Приирпеньи было зафиксировано 89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, то 15 марта - уже 233! Есть 100% наполнения инфекционного отделения и всех палат для лечения больных ковидом в Ирпенской центральной больнице. Массово болеют врачи и учителя! Только за день в ирпенские амбулатории обращаются более 200 больных с подозрением на коронавирус. Нагрузка на медиков возросла в разы", - говорится в сообщении.

Маркушин заявил, что хочет "сработать на опережение" и не допустить перевода Ирпенской громады из оранжевой в красную зону карантина.

"На период с 17 марта по 5 апреля инициирую: отмену всех спортивных и культурно-массовых мероприятий; перевод школ на дистанционное обучение (с учетом каникул с 22 по 28 марта); перевод приема граждан в коммунальных службах города в онлайн режим; отмену приема граждан работниками исполнительного комитета Ирпенского городского совета, перевод работы ЦПАУв онлайн режим (кроме осуществления регистрации места проживания и государственной регистрации физических и юридических лиц, которые будут происходить по предварительной записи); усиление контроля за соблюдением карантинных санитарных норм в местах общего пользования", - добавил мэр Ирпеня.

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