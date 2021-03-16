В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать
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Депутат фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам социальной политики Сергей Гривко рассказал о новом виде пенсий, который могут ввести в Украине за особые заслуги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщилв эфире канала "Украина 24".
По словам депутата, это будет надбавка к основной пенсии.
"Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка, не отдельная пенсия, а только надбавка к пенсии. Ее размер рассчитывается от прожиточного минимума лицу, утратившему трудоспособность. В данном случае этот законопроект 3002-а касается 20-25% от прожиточного минимума, это 350-440 грн надбавка к пенсии для человека, получившего грамоту или почетную грамоту Верховной Рады", - сказал депутат.
По словам Гривко, сейчас идет дискуссия - будет это единоразовая выплата или регулярная.
"На комитете у нас мнения разошлись по этому поводу. Есть много вопросов. Первое, это какой список людей, второе – формат и регламент предоставления грамоты нужно менять, если мы устанавливаем денежную надбавку или, как предложило Министерство соцполитики, единоразовую выплату людям, получившим грамоту. Соответственно, нужно исходить из возможностей государства, насколько у нас есть финансовое обеспечение законопроекта", - сказал Гривко.
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а может еще и за саму работу.. без прогулов... им еще доплачивать???
или там за чистые носки...или уши )))))
Мнения 16-мар, 06:149 1 315 0
Я нас всех поздравляю. Поздравляю с началом предвыборной кампании Зеленского на второй срок.
А вы как думали?
То, что раньше было подозрительной движухой, вчера окончательно оформилось и было озвучено на съезде слуг народа.
И теперь уже нет сомнений на тему - чего это наша лягушонка стала в последние пару месяцев такой гиперактивной? Да-да, и СНБО наше теперь - это не про безопасность. Это про предвыборный штаб Зеленского.
Да, я тоже помню, что наше Зе обещало прийти на один срок, сломать систему и у3,14дить в туман. Но нет. Ломать и "строить" ему понравилось. И не только ему. Всем понравилось - слугам народным, олигархам. Всем, для кого закончилась эпоха бедности.
А то, что с3,14дел?.. То тю. Это его нормальное агрегатное состояние. 3,14деть и 3,14дить всё, что плохо лежит. А что лежит хорошо - подвинуть и тоже с2,14дить.
В принципе, что партия, что её идейные вдохновители, что преЗедент - отличное отображение своего электората.
Я не знаю, сколько у этой саранчи осталось избирателей. По последним социологическим опросам примерно 20%.
Но мы должны чётко понимать, что демократичные выборы у нас остались в прошлом. Точнее, последние были в 19-том году. Те, когда преЗедента выбрали. И всё. Больше таких не было и не будет.
А съезд… Ну что съезд?..
Стало ясно видно, что слуги народа остаются карманной партией Коломойского. Это если кто-то надеялся, что расстановка сил хоть немножко изменилась там внутри. На съезде никто ни полслова не проронил про ключевого спонсора партии.
А он, на минутку так, попал под серьёзнейшие санкции. От США, а не от Зеленского. Дубинского вдруг внизапно переизбрали в руководящий орган партии.
И тут бы слугам задуматься. Например, о том, что с американской администрацией нужно сотрудничать.
И что выбор у нашей страны очень невелик - у нас всего-то два пути. Или к цивилизации, или в тайгу.
Но нет. Думать слуги не умеют. И скорее всего это делать там просто нечем.
Инстинкта самосохранения тоже нет. И летим мы с этим всем цирком свободным падением.
Только страховки нет никакой.
Елена Подгорная