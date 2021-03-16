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пенсионеры (825) пенсия (2135) Слуга народа (2548)

В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В Украине может появиться новый вид пенсий:

Депутат фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам социальной политики Сергей Гривко рассказал о новом виде пенсий, который могут ввести в Украине за особые заслуги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщилв эфире канала "Украина 24".

По словам депутата, это будет надбавка к основной пенсии.

"Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка, не отдельная пенсия, а только надбавка к пенсии. Ее размер рассчитывается от прожиточного минимума лицу, утратившему трудоспособность. В данном случае этот законопроект 3002-а касается 20-25% от прожиточного минимума, это 350-440 грн надбавка к пенсии для человека, получившего грамоту или почетную грамоту Верховной Рады", - сказал депутат.

По словам Гривко, сейчас идет дискуссия - будет это единоразовая выплата или регулярная.

"На комитете у нас мнения разошлись по этому поводу. Есть много вопросов. Первое, это какой список людей, второе – формат и регламент предоставления грамоты нужно менять, если мы устанавливаем денежную надбавку или, как предложило Министерство соцполитики, единоразовую выплату людям, получившим грамоту. Соответственно, нужно исходить из возможностей государства, насколько у нас есть финансовое обеспечение законопроекта", - сказал Гривко.

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Топ комментарии
+36
теперь в раде будут торговать грамотами..
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16.03.2021 15:02
+28
Есть подозрение. что грамоту заветную получат граждане, которые и без того икру вёдрами едят. В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать - Цензор.НЕТ 2483
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16.03.2021 15:03
+24
Во твари. Кормушку себе делают.
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16.03.2021 15:03
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теперь в раде будут торговать грамотами..
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16.03.2021 15:02 Ответить
зачем в раде, там при в ходе киоск откроют
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16.03.2021 17:04 Ответить
Во твари. Кормушку себе делают.
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16.03.2021 15:03 Ответить
счас зєбидло почне торгувати грамотами вр.
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16.03.2021 15:03 Ответить
Есть подозрение. что грамоту заветную получат граждане, которые и без того икру вёдрами едят. В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать - Цензор.НЕТ 2483
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16.03.2021 15:03 Ответить
Он какокй богатый украинский пенсионер. Деньги в банку уже не влазят В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать - Цензор.НЕТ 8770
В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать - Цензор.НЕТ 7370
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16.03.2021 15:05 Ответить
Он не ложит. Он вынимает. Это волшебная банка. Здесь у любого такая есть. В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать - Цензор.НЕТ 1537
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16.03.2021 15:07 Ответить
Я так понимаю, что вся фракция приСлуг получит такие грамоты
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16.03.2021 15:06 Ответить
Будьте уверены, что такие грамоты получат все работники аппарата ВР, включая всех уборщиц и (в первую очередь) охранников. И конечно же эти грамоты будут у всех депутатиков, у всех помощников депутатиков и всех их родственников...
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16.03.2021 20:54 Ответить
Этому зелёному разводилову нет конца и края. Кому это нужно ? Государству ? Нет. Надо отменить все льготные пенсии судьям и прокурорам, и расчесать всех под одну расчёску.
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16.03.2021 15:07 Ответить
и по чём завтра такие грамоты в киевском метро?
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16.03.2021 15:08 Ответить
Ну а что, одному там криворожскому папе нужно улучшить материальное положение.
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16.03.2021 15:09 Ответить
И как будет брат Ермака с этим делом справляться ?
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16.03.2021 15:09 Ответить
за грамоты доплаты )))) как о себе любимых заботятся ))))
а может еще и за саму работу.. без прогулов... им еще доплачивать???
или там за чистые носки...или уши )))))
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16.03.2021 15:11 Ответить
это 350-440 грн надбавка к пенсии для человека, получившего грамоту или почетную грамоту Верховной Рады . -надо указывать от кого именно в ВР: от бабуинов, которых кормит Коломойский, от бабуинов , которых кормит Ахметов и Пинчук и т.д.. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"
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16.03.2021 15:15 Ответить
Похоже, что лакеям народа нечем заняться, если такие бредовые идеи возникают на комитете. Как по мне, следующим их шагом будет внесение предложения о надбавке к зарплате (пенсии) или о разовой выплате тем, кто утром чистит зубы, умывается или просто ходит на горшок. А чего, это очень ответственные поступки сознательных граждан! Прикиньте, что будет, если люди этого делать не будут. Нужно поддержать, благо денег в казне ну просто завались!
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16.03.2021 15:25 Ответить
Стесняюсь спросить, а не за счет ли остальных пенсионеров будет эта плюшка "грамотеям"?
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16.03.2021 15:31 Ответить
Ну ладно старые совковые депутаты с такими инициативами. Но молодые, рожденные уже не при СССР... что за бред, что за совок очередной,......удавила бы их.
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16.03.2021 15:34 Ответить
Когда будете давить-сообщите.С удовольствием Вам помогу!
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16.03.2021 18:01 Ответить
4 сотни за какой-то особый поступок, отмеченный некой бумажкой от Рады?Да ну, ерунда какая-то.
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16.03.2021 15:35 Ответить
Новий вид пенсії, українське ноухау, по понятіям, хто більше вкрав тому побільше пенсію, ще й пансіонати на тисячі кв м за держ рахунок забезпечувати і кожному держ охорону на всякий випадок.
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16.03.2021 15:36 Ответить
Слава Богу , что я уехал из этого цирка В Україні може з'явитися новий вид пенсій: "слуга народу" Гривко розповів, скільки, кому і за що її даватимуть - Цензор.НЕТ 8006 Совок в стране , совок в головах В Україні може з'явитися новий вид пенсій: "слуга народу" Гривко розповів, скільки, кому і за що її даватимуть - Цензор.НЕТ 89
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16.03.2021 15:43 Ответить
Фєєрічні долбодятли.
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16.03.2021 15:50 Ответить
дебилы! вам больше заняться нечем??? разумный , спикер хренов ну ты и цирк в парламенте развёл - в голове ветер в ж.пе дым!!!
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16.03.2021 15:51 Ответить
Фонд лікарняних перестав виплачувати кошти, скоро і Пенсійний фонд накриється зеленим тазиком.
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16.03.2021 15:52 Ответить
10 баксов за высшую нагороду парламента государства! прочёл и окуел....точно дятлы!
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16.03.2021 15:53 Ответить
враги народа
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16.03.2021 15:56 Ответить
Ой все из администрации Зели получат грамоты, ой получат!
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16.03.2021 16:05 Ответить
Ну зеленая плесень в полном составе получит надбавку😁😁😁😁
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16.03.2021 16:27 Ответить
И начнут сильные мира сего, друг друга грамотами награждать. Легко догадаться, кто их будет получать. Типографиям придется круглосуточно печатать эти грамоты,чтобы потом чиновники раздавали их "нужным" людям и родственникам!
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16.03.2021 16:41 Ответить
Куда дели премию за ордена и выплаты "детям войны" ???
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16.03.2021 16:47 Ответить
это 350-440 грн надбавка к пенсии для человека, получившего грамоту или почетную грамоту Верховной Рады", - сказал депутат. Это за каждую или оптом.
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16.03.2021 16:52 Ответить
Одноразова надбавка до пенсій це новий вид пенсій? Що за хитрожопе падло грається словами.
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16.03.2021 16:54 Ответить
Пропоную інший спосіб прибавки до пенсіі - зловити Гривка в темному місці,стукнути по загривку і почистити йому кишені.Це буде більш суттєва прибавка В Україні може з'явитися новий вид пенсій: "слуга народу" Гривко розповів, скільки, кому і за що її даватимуть - Цензор.НЕТ 5320
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16.03.2021 17:07 Ответить
Огни цирка зажигают огни маразм крепчает что они там курят
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16.03.2021 17:09 Ответить
Им понравилось ломать и «строить»
Мнения 16-мар, 06:149 1 315 0

Я нас всех поздравляю. Поздравляю с началом предвыборной кампании Зеленского на второй срок.

А вы как думали?

То, что раньше было подозрительной движухой, вчера окончательно оформилось и было озвучено на съезде слуг народа.

И теперь уже нет сомнений на тему - чего это наша лягушонка стала в последние пару месяцев такой гиперактивной? Да-да, и СНБО наше теперь - это не про безопасность. Это про предвыборный штаб Зеленского.

Да, я тоже помню, что наше Зе обещало прийти на один срок, сломать систему и у3,14дить в туман. Но нет. Ломать и "строить" ему понравилось. И не только ему. Всем понравилось - слугам народным, олигархам. Всем, для кого закончилась эпоха бедности.

А то, что с3,14дел?.. То тю. Это его нормальное агрегатное состояние. 3,14деть и 3,14дить всё, что плохо лежит. А что лежит хорошо - подвинуть и тоже с2,14дить.

В принципе, что партия, что её идейные вдохновители, что преЗедент - отличное отображение своего электората.

Я не знаю, сколько у этой саранчи осталось избирателей. По последним социологическим опросам примерно 20%.
Но мы должны чётко понимать, что демократичные выборы у нас остались в прошлом. Точнее, последние были в 19-том году. Те, когда преЗедента выбрали. И всё. Больше таких не было и не будет.

А съезд… Ну что съезд?..

Стало ясно видно, что слуги народа остаются карманной партией Коломойского. Это если кто-то надеялся, что расстановка сил хоть немножко изменилась там внутри. На съезде никто ни полслова не проронил про ключевого спонсора партии.

А он, на минутку так, попал под серьёзнейшие санкции. От США, а не от Зеленского. Дубинского вдруг внизапно переизбрали в руководящий орган партии.

И тут бы слугам задуматься. Например, о том, что с американской администрацией нужно сотрудничать.

И что выбор у нашей страны очень невелик - у нас всего-то два пути. Или к цивилизации, или в тайгу.

Но нет. Думать слуги не умеют. И скорее всего это делать там просто нечем.

Инстинкта самосохранения тоже нет. И летим мы с этим всем цирком свободным падением.

Только страховки нет никакой.

Елена Подгорная
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16.03.2021 17:10 Ответить
 
 