В Украине может появиться новый вид пенсий: "слуга народа" Гривко рассказал, сколько, кому и за что ее будут давать

Депутат фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам социальной политики Сергей Гривко рассказал о новом виде пенсий, который могут ввести в Украине за особые заслуги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщилв эфире канала "Украина 24".

По словам депутата, это будет надбавка к основной пенсии.

"Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка, не отдельная пенсия, а только надбавка к пенсии. Ее размер рассчитывается от прожиточного минимума лицу, утратившему трудоспособность. В данном случае этот законопроект 3002-а касается 20-25% от прожиточного минимума, это 350-440 грн надбавка к пенсии для человека, получившего грамоту или почетную грамоту Верховной Рады", - сказал депутат.

По словам Гривко, сейчас идет дискуссия - будет это единоразовая выплата или регулярная.

"На комитете у нас мнения разошлись по этому поводу. Есть много вопросов. Первое, это какой список людей, второе – формат и регламент предоставления грамоты нужно менять, если мы устанавливаем денежную надбавку или, как предложило Министерство соцполитики, единоразовую выплату людям, получившим грамоту. Соответственно, нужно исходить из возможностей государства, насколько у нас есть финансовое обеспечение законопроекта", - сказал Гривко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку". ВИДЕО