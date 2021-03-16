РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16897 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
19 569 1
каникулы (136) Киев (24545) Кличко (4518) школа (2890)

Ученики 5-11 классов в Киеве уйдут на весенние каникулы 18 марта, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Ученики 5-11 классов в Киеве уйдут на весенние каникулы 18 марта, - Кличко

Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Детсады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3 500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. Это сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет", - добавил Кличко.

Также читайте: Весенние каникулы в ужгородских школах перенесли на начало марта

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с тем, как болеют учителя поголовно и все равно нормального процесса в школе нет, можно было еще с раньше на дистанционку отправлять.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:01 Ответить
 
 