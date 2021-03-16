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Ученики 5-11 классов в Киеве уйдут на весенние каникулы 18 марта, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Детсады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.
"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3 500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. Это сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет", - добавил Кличко.
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Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий16.03.2021 16:01 Ответить Мне нравится 2
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